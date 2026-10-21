Bác sĩ Việt cấp cứu nữ hành khách bất tỉnh trên chuyến bay Hà Nội - TP.HCM

Nghe thông báo khẩn trên chuyến bay Hà Nội - TP.HCM, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh lập tức đến hỗ trợ nữ hành khách 50 tuổi bất tỉnh, nguy kịch.

Trên chuyến bay VN215 từ Hà Nội đi TP.HCM chiều 20/10, nghe tiếp viên trưởng thông báo khẩn, đề nghị hành khách có chuyên môn y tế hỗ trợ một trường hợp gặp vấn đề về sức khoẻ, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh lập tức rời ghế, đến nơi nữ hành khách 50 tuổi đang bất tỉnh, tái xanh.

Các tiếp viên ép tim ngoài lồng ngực cho người phụ nữ. Bác sĩ Thanh tham gia hồi sức, phối hợp với tổ bay xử trí tình huống.

Khoảng 3-5 phút sau, người bệnh bắt đầu cử động tay, có dấu hiệu nôn. Bác sĩ nghiêng người bệnh sang một bên để hạn chế nguy cơ sặc, đồng thời đề nghị di chuyển những hành khách ngồi gần đó, dành thêm chỗ cho việc cấp cứu.

Huyết áp của bệnh nhân lúc đầu ở mức 80/50 mmHg. Bác sĩ Thanh lo ngại khả năng hạ đường huyết nên cho người phụ nữ uống khoảng 3-4 ly nước đường ấm. Sau 15 phút, huyết áp tăng lên 100/60 mmHg, môi và sắc mặt hồng hào hơn, bệnh nhân có thể giao tiếp.

Người phụ nữ sau đó được bố trí nằm nghỉ, tiếp tục theo dõi cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh. (Ảnh: BSCC)

Theo bác sĩ Thanh, ban đầu bà nghĩ đến khả năng nhồi máu cơ tim . Tuy nhiên, khi tỉnh hơn, người phụ nữ cho biết không đau ngực. Bác sĩ tiếp tục cân nhắc những nguyên nhân khác, trong đó có đột quỵ. Hiện chưa có đủ thông tin để xác định nguyên nhân khiến người phụ nữ bất tỉnh.

Nữ hành khách vừa kết thúc chuyến du lịch 14 ngày tại Việt Nam, đang trên đường trở về Australia và quá cảnh TP.HCM. Sau khi máy bay hạ cánh, bà được nhân viên y tế tại sân bay kiểm tra. Kết quả đánh giá cho thấy bà đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục chuyến bay nối chuyến đến Melbourne ngay trong đêm.

Bác sĩ Thanh từng công tác tại khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi hô hấp và hiện cố vấn chuyên môn cho nhiều cơ sở y tế.

“ Những ca cấp cứu bệnh nhân nguy kịch tôi gặp thường xuyên ở Bệnh viện Chợ Rẫy nên không quá bỡ ngỡ khi có tình huống trên máy bay ”, bà nói.