Bác sĩ nổi tiếng mách 8 bí quyết độc đáo để sống thọ hơn

“Cuộc sống không phải là vĩnh cửu”, đó là nhận định của tiến sĩ, bác sĩ nổi tiếng Norman Swan, tác giả của cuốn sách So You Think You Know What’s Good For You?.

“Thế nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để gìn giữ sự trẻ trung, kéo dài tuổi thọ lâu nhất có thể.”

TS Norman Swan cho hay khi nhắc tới sống thọ, Nhật Bản luôn đứng đầu danh sách các quốc gia có tuổi thọ cao nhất. Tuy nhiên, có một cộng đồng khác nữa cũng có tuổi thọ đang ngày càng tăng đó là cộng đồng những người Hy Lạp nhập cư tới Úc, đang sinh sống tại Melbourne. Dưới đây là những bí quyết sống thọ của người dân tại cộng đồng này đã được tiến sĩ Norman Swan đúc kết lại.

1. Chế độ ăn Địa Trung Hải

Những người Úc gốc Hy Lạp đang sống tại Melbourne vẫn duy trì chế độ ăn Địa Trung Hải truyền thống.

Theo đó, họ ăn nhiều rau, dầu ô liu và ít thịt đỏ. Nguồn protein trong thức ăn của nhóm người này chủ yếu đến từ đậu lăng và các loại đậu khác.

Chế độ ăn Địa Trung Hải vô cùng bổ dưỡng, ít chất béo và ít thực phẩm chế biến sẵn. Vì thế, chế độ ăn này có thể tăng cường sức khỏe, giúp duy trì cân nặng và đường huyết ở mức ổn định.

2. Tự trồng trọt

Tuy nhiên, những gì người Úc gốc Hy Lạp ăn chỉ là một phần của câu chuyện. Nguồn gốc các loại thực phẩm mà họ tiêu thụ cũng rất quan trọng, trong đó rau củ họ thường tự trồng.

Tiến sĩ Norman Swan cho biết: “Những người dân này thường tự trồng các loại thảo mộc và rau quả trong khu vườn riêng của mình. Trồng trọt cũng là cách họ tập thể dục”.

“Các loại thảo mộc và rau quả tươi có rất nhiều chất chống oxy hóa. Chất dinh dưỡng trong các loại rau quả này không bị mất đi hoặc suy giảm do quá trình vận chuyển hoặc thời gian bày bán như các loại thực phẩm tương tự trong các siêu thị.”

3. Luôn mua những đồ tươi ngon nhất

Ảnh minh họa

Không phải tất cả các loại rau đều có thể tự trồng, nhưng khi đi mua, bạn phải đảm bảo được mua những loại tươi ngon nhất. Hãy chọn rau củ có màu sắc tươi sáng, không bị héo.

4. Chế biến đúng cách

“Ăn những loại thực phẩm tươi sẽ tốt hơn thực phẩm chế biến sẵn. Điều đó là hiển nhiên”, tiến sĩ Norman Swan nói. “Nhưng khi nấu ăn, hãy lưu ý tới các chất chống lão hóa trong thức ăn.”

“Phương pháp nấu các món ăn Địa Trung Hải là dùng dầu ô liu nguyên chất, băm nhỏ hành tây, cà chua và nấu cùng với tỏi. Chính điều này sẽ giúp giải phóng chất chống oxy hóa quan trọng.”

“Cà chua rất tốt cho sức khỏe khi bạn ăn sống. Tuy nhiên, một quả cà chua cắt nhỏ nấu chín thậm chí còn ngon hơn nữa, đặc biệt nếu bạn nấu chín nó bằng dầu ô liu nguyên chất. Sau đó bạn thêm các loại thảo mộc và một số loại gia vị khác, và nấu nhừ chúng”, tiến sĩ Norman Swan cho biết.

Người Úc gốc Hy Lạp thường không nấu theo các hình thức nướng mà thường thích hầm. Khi nướng cháy, thức ăn có thể sinh ra các chất làm tăng tốc độ lão hóa.

Cộng đồng người dân tại đây cũng thích ăn chung với nhau. Việc giao lưu thường xuyên giúp tránh xa một yếu tố nguy hiểm làm tổn hại sức khỏe, đó là sự cô đơn.

5. Nhịn ăn gián đoạn

Một yếu tố khác giúp người Úc gốc Hy Lạp sống thọ đó là nhịn ăn gián đoạn. Theo tập tục, mỗi năm họ thường nhịn ăn gián đoạn khoảng 100 ngày.

“Trong những ngày này, họ chỉ ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật và thường kết hợp với dầu ô liu. Họ không ăn trứng, không ăn thịt hoặc uống sữa trong những ngày đó”, tiến sĩ Norman Swan nói.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhịn ăn gián đoạn có thể có ích cho quá trình kiểm soát đường huyết, thúc đẩy sản sinh insulin, giúp tim mạch khỏe hơn bằng cách giảm viêm, cải thiện huyết áp, giảm mỡ máu có hại, tăng cường chức năng não bộ cũng như sự trao đổi chất,...

6. Dùng giấm

Ảnh: Getty

Tiến sĩ Norman Swan cho biết có một số bằng chứng cho thấy giấm cũng có tác dụng tăng tuổi thọ.

“Giấm là một gia vị đã được dùng từ xa xưa và là bí quyết sống thọ của nhiều cộng đồng người sống thọ trên thế giới.”

Giấm có tác dụng kháng khuẩn và chống oxy hoá. Theo các chuyên gia y tế, giấm có thể hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ máu, hạ đường huyết, cải thiện các triệu chứng của bệnh tiểu đường và tăng tuổi thọ.

7. Đa dạng chế độ ăn

Tiến sĩ Norman Swan gọi chế độ ăn của cộng đồng người Úc gốc Hy Lạp tại Melbourne là "hoàn hảo" - nhưng nó không phải là cách duy nhất giúp tăng tuổi thọ.

Theo đó, tiến sĩ Norman Swan cho rằng một số chế độ ăn của người dân Châu Á ít thịt đỏ, hạn chế chế biến theo cách nướng, ăn nhiều rau và nấu bằng dầu ăn không bão hoà đơn cũng rất có lợi cho sức khỏe. Do đó, bạn có thể kết hợp các chế độ ăn khác nhau với các hương vị khác nhau.

8. Bắt đầu ngay từ hôm nay

Tiến sĩ Norman Swan nói rằng không bao giờ là quá trễ để thực hiện những điều chỉnh tích cực và lành mạnh trong chế độ ăn uống.

“Hãy cố gắng nấu ăn mỗi ngày, và nấu nó theo phong cách Địa Trung Hải với dầu ô liu nguyên chất, hành, tỏi,... Đó là một khởi đầu tuyệt vời. Hãy tập thể dục, và cố gắng duy trì. Đừng ăn quá no và nên cẩn trọng với việc nhịn ăn.”

(Nguồn: The Sun, Healthline)