Bác sĩ ngày nào cũng ăn sáng như ăn tối, cơ thể bỗng thay đổi bất ngờ

Bác sĩ Rangan Chatterjee, vị chuyên gia nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên chương trình BBC Breakfast của Anh, vừa tiết lộ lựa chọn bữa sáng ưa thích của ông để hỗ trợ giảm cân. Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast Doctor’s Kitchen, ông chia sẻ rằng mình thường ăn sáng bằng những món mà nhiều người cho là phù hợp với bữa tối.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung protein vào bữa sáng vì nó giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn suốt cả ngày. Ông cũng đặt câu hỏi về một thói quen phổ biến ở các nước phương Tây khi mọi người bắt đầu ngày mới bằng các loại ngũ cốc siêu chế biến.

Ông nói: “Ai quy định rằng đó là thực phẩm cho bữa sáng? Khi bạn thực sự tìm hiểu nguồn gốc của điều này và cách nó được tiếp thị, thì thực ra là từ các công ty ngũ cốc, đúng không?”

“Cứ hai năm một lần, gia đình tôi lại về Ấn Độ sáu tuần vào mùa hè. Tôi vẫn nhớ các anh chị họ của mình trước khi đi học thường có những đĩa thức ăn lớn. Có thịt, cà ri rau củ, đậu lăng, cơm – đó là một bữa ăn thực sự đúng nghĩa. Nhưng khoảng 10 năm sau khi quay lại, tôi bắt đầu thấy đầy rẫy quảng cáo của các hãng ngũ cốc.”

Người dẫn podcast, bác sĩ Rupi Aujla, đáp lại: “Có một bộ ảnh rất hay chụp lại bữa sáng của trẻ em trên khắp thế giới, thực hiện cách đây khoảng 10 năm. Tôi thường xuyên nghĩ về điều đó.”

“Bạn sẽ thấy ở Anh và Mỹ chủ yếu là các loại ngũ cốc tinh chế, nhiều đường. Điều này cũng xuất hiện ở một số quốc gia khác ở khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là Brazil. Nhưng khi nhìn sang châu Á, bạn sẽ thấy những mâm ăn kiểu thali – như ở Sri Lanka là một mâm thali đầy đủ. Đó là những món mà tôi thường ăn vào bữa tối.”

Thali là một kiểu bữa ăn truyền thống của Ấn Độ, phục vụ trên một khay kim loại lớn (cũng gọi là thali) chứa nhiều món ăn nhỏ (cà ri, đậu hầm, sữa chua, cơm, bánh mì…) để cân bằng 6 vị chính: chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát. Đây là nét văn hóa ẩm thực phổ biến ở Nam Á, thể hiện bữa ăn trọn vẹn và cân bằng dinh dưỡng.

Bác sĩ Chatterjee, tác giả của sáu cuốn sách bán chạy và người dẫn podcast sức khỏe “Feel Better, Live More” nói thêm: “Đúng vậy, và một trong những lời khuyên tôi thường đưa ra cho bệnh nhân là hãy ăn bữa tối vào bữa sáng.”

Bữa ăn thali truyền thống của người Ấn Độ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Aujla đồng tình: “Tôi làm điều đó thường xuyên. Bổ sung protein vào bữa sáng là một chiến lược tuyệt vời để tránh ăn quá nhiều và duy trì cân nặng.”

Nhiều người nghĩ rằng khi một người ăn sáng như ăn tối, cân nặng sẽ tăng. Tuy nhiên, khi bác sĩ Chatterjee ăn sáng theo chế độ này, ông đã nhận thấy thay đổi bất ngờ - cân nặng của ông đã giảm đáng kể.

Bí quyết khác để giảm cân lành mạnh

Cũng theo bác sĩ Chatterjee, bí quyết khác để duy trì cân nặng hợp lý là tránh ăn vặt. Ông chia sẻ: “Tôi thực sự không mang về nhà những loại thực phẩm mà tôi không muốn ăn. Kẹo, sô-cô-la, bánh ngọt – tôi không trữ chúng ở nhà.”

Ông nói thêm: “Sẽ có những buổi tối tôi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, bắt đầu mở tủ bếp tìm thứ gì đó hơi ngọt. Nhưng hiện giờ tôi chỉ thấy các loại hạt nguyên vỏ và ô-liu… Tôi cho rằng không phải dùng ý chí quá nhiều trong chính ngôi nhà của mình là một công cụ rất hiệu quả.”

Ông chỉ ra rằng với những người có chế độ ăn gồm tới 70% thực phẩm siêu chế biến, chỉ cần cắt giảm ăn vặt cũng có thể giúp “thiết lập lại” cơ thể. Điều này giúp cơ thể và vị giác bớt bị chi phối bởi cám dỗ.

Ông kết luận bằng một ví dụ: “Giả sử bạn là người nghiện rượu và đang vật lộn với việc uống rượu. Bạn nhận ra điều đó và bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ.”

“Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng trong quá trình cai rượu, có lẽ không phải ý hay nếu bạn để đầy bia, rượu vang và đồ uống có cồn trong tủ lạnh và trong nhà.”