Gan đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, thực hiện nhiều chức năng khác nhau như lọc sạch độc tố khỏi máu, sản xuất mật để phân hủy thức ăn, chuyển hóa protein, carbohydrate và chất béo thành năng lượng để cơ thể sử dụng.

Theo bác sĩ Saurabh Sethi, một chuyên gia tiêu hóa tại California, Mỹ, người từng được đào tạo tại Đại học Harvard, mọi thứ chúng ta nạp vào cơ thể, từ đồ ăn đến thức uống đều có thể gây ảnh hưởng tới chức năng gan. Do đó, các chuyên gia thường khuyến cáo nên áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe gan.

Và để tìm ra loại đồ uống tốt nhất cho gan, gần đây bác sĩ Saurabh Sethi đã đăng tải video trên trang mạng xã hội cá nhân, đánh giá và chấm điểm 10 loại nước phổ biến dựa trên tiêu chí “có lợi” hay “có hại” với sức khỏe gan. Loại nước đạt điểm 10 được đánh giá là lành mạnh nhất cho sức khoẻ gan, ngược lại loại nước đạt điểm 1/10 có thể gây hại cho gan nếu lạm dụng.

Bảng đánh giá 10 loại nước tốt hoặc không tốt cho sức khỏe gan của bác sĩ Sethi.

Theo đánh giá của bác sĩ Sethi, nước lọc và cà phê đen là hai loại đồ uống “bổ gan bậc nhất”. Nước lọc đứng ở vị trí đầu tiên với điểm tuyệt đối 10/10, cà phê đen xếp ở vị trí số 2, với điểm 9/10.

Nước lọc và cà phê tác động tới sức khỏe gan thế nào?

1. Nước lọc

Bác sĩ Sethi nhấn mạnh rằng uống đủ nước mỗi ngày có thể hỗ trợ gan loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giúp quá trình chuyển hoá diễn ra thuận lợi.

“Nước là chất giải độc tối ưu, giúp gan thực hiện tốt vai trò lọc thải và bảo vệ tế bào khỏe mạnh”, vị chuyên gia nói.

Theo Mayo Clinic, nước đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng gan, góp phần giúp kiểm soát gan nhiễm mỡ. Nguyên nhân là do cơ thể bị mất nước có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và khả năng phân hủy chất béo, từ đó khiến chất béo dư thừa tích tụ trong cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Nghiên cứu trên 16.000 người trưởng thành, được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Châu Âu cũng chỉ ra rằng những người uống nhiều nước có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn.

Một nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng những người đàn ông uống từ 4-7 cốc nước mỗi ngày có tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn.

Nước lọc tốt cho gan.

2. Cà phê

Bác sĩ Sethi cũng cho biết cà phê đen đã được chứng minh là có liên quan đến việc giảm tình trạng viêm ở gan và giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan.

Chia sẻ trên website của hệ thống y tế Mỹ Cleveland Clinic, bác sĩ Jamile Wakim-Fleming viết: “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cà phê đen tốt cho gan, đặc biệt là với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu”.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống cà phê đen có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) thấp hơn. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng cà phê không thêm kem và đường dường như làm giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Các chất chống oxy hóa có trong cà phê cũng có tác dụng giúp bảo vệ gan, loại bỏ các chất độc hại làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ Wakim-Fleming khuyến khích mọi người nên uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày để giúp ngăn ngừa các vấn đề về gan.

Cà phê đen chứa nhiều dưỡng chất có lợi, giúp phòng ngừa bệnh gan.

Nước lọc và cà phê đen đều đã được chứng minh đem lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe gan. Hơn nữa, đây cũng là hai loại đồ uống dễ kiếm và quen thuộc với hầu hết tất cả mọi người. Do đó, chuyên gia khuyến khích mọi người nên uống đủ nước và có thể uống thêm một vài tách cà phê đen mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe của gan.