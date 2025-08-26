Sau 40 tuổi, thường xuyên ăn 5 món này khiến bản lĩnh quý ông suy giảm, "mời gọi" ung thư, đột quỵ

Tuổi 40 thường được xem là cột mốc quan trọng của nam giới. Đây là giai đoạn cơ thể bắt đầu lão hóa và có những biến đổi rõ rệt về sinh lý: nội tiết tố giảm, quá trình trao đổi chất chậm lại, khó ngủ sâu giấc, dễ tăng cân.

Trong giai đoạn này, nếu nam giới áp dụng chế độ ăn kém lành mạnh thì tốc độ lão hóa sẽ tăng lên, nội tiết tố testosterone cũng theo đó bị suy giảm nhanh chóng, gây ảnh hưởng tới bản lĩnh quý ông và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính.

Chia sẻ trên trang Eat this not that, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Caroline Thomason nhận định: “Một số món ăn phổ biến, nhiều người ưa thích nhưng lại có tác động xấu đến cơ thể và sức khỏe nam giới, đặc biệt là khi họ bước qua tuổi 40”.

5 món ăn khiến bản lĩnh đàn ông suy giảm, "dẫn lối" ung thư, đột quỵ

1. Thịt chứa nhiều chất béo bão hoà

Theo chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Amy Goodson, sườn, thịt ba chỉ, thịt gà có da,... là một trong những phần thịt ưa thích của nhiều nam giới. Tuy nhiên, các phần thịt này thường chứa nhiều chất béo bão hòa. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng cholesterol “xấu” LDL, có thể gây xơ vữa động mạch và “dẫn lối” cho đau tim, đột quỵ.

Ngoài ra, ăn nhiều các phần thịt mỡ cũng có thể gây dư thừa calo, dễ dẫn đến thừa cân, béo phì – yếu tố nguy cơ lớn đối với sức khỏe của nam giới ở độ tuổi ngoài 40.

Chuyên gia Goodson khuyến nghị nam giới nên hạn chế tiêu thụ hoặc thay thế những phần thịt chứa nhiều chất béo bão hòa thành các phần thịt nạc hơn như thăn bò, thăn lợn, ức gà, hải sản...

Ảnh minh hoạ.

2. Đồ ngọt

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Lauren Manaker nói: “ Một số nghiên cứu cho thấy ăn nhiều đồ ngọt có liên quan đến việc giảm nồng độ testosterone của nam giới”.

Nguyên nhân là do đồ ngọt làm tăng đột ngột lượng đường trong máu, thúc đẩy sản xuất insulin quá mức, dẫn đến tình trạng đề kháng insulin và rối loạn sản xuất hormone testosterol. Tiêu thụ quá nhiều đường còn có thể gây tăng cân, béo phì, viêm nhiễm và các bệnh mạn tính như tiểu đường loại 2, tim mạch. Tất cả đều tác động xấu đến nồng độ testosterone và sức khỏe sinh lý của nam giới.

Ảnh minh hoạ.

3. Thịt chế biến sẵn

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Haley Bishoff cảnh báo: “Nam giới trên 40 tuổi nên tránh ăn thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt hộp, thịt bò khô,... Đây là nhóm thực phẩm đã được chứng minh có liên quan mật thiết đến ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày.”

Không chỉ vậy, hàm lượng natri và chất béo bão hòa cao trong thịt chế biến sẵn còn gây hại cho tim mạch.

Chuyên gia dinh dưỡng Manaker nhấn mạnh: “Bệnh tim là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nam giới. Xúc xích và các loại thịt chế biến chứa đầy muối và chất béo bão hòa, làm tăng nguy cơ mắc xơ vữa động mạch”.

Ảnh minh hoạ.

4. Cà phê đóng chai

Cà phê vốn được biết đến là có thể đem đến nhiều lợi ích như tăng tập trung, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, nhưng cà phê đóng chai lại tiềm ẩn một số nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là với nam giới trên 40 tuổi.

Nguyên nhân nằm ở lượng đường bổ sung trong các loại cà phê đóng chai. Tiêu thụ quá nhiều đồ uống chứa đường có thể gây rối loạn hormone testosterone và tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.

Ảnh minh hoạ.

5. Khoai tây chiên và đồ chiên rán

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Pam Hartnett nói với Eat this not that: “Thường xuyên ăn khoai tây chiên và các thực phẩm chiên rán có thể gây dư thừa calo, khiến mỡ thừa tích tụ trong máu, đường huyết tăng vọt, gây viêm và các rối loạn chuyển hóa khác”.

Ngoài ra, quá trình chiên rán tạo ra sản phẩm glycat hóa bền vững (AGEs). Đây là tác nhân thúc đẩy lão hóa tế bào, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2 và bệnh gan, thận. Do đó, nam giới sau 40 tuổi nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm chiên rán ngập dầu.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

Bước sang tuổi 40, việc duy trì sức khỏe và “bản lĩnh quý ông” không chỉ nằm ở chế độ tập luyện mà còn phụ thuộc lớn vào lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Các chuyên gia khẳng định rằng chế độ ăn khoa học là một trong những “chìa khóa” giúp nam giới duy trì bản lĩnh đàn ông, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.