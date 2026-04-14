Bác sĩ chuyên khoa Nhi chia sẻ: 3 kiểu “bữa sáng độc hại” kìm hãm chiều cao của trẻ

Một trường hợp điển hình là bé gái ở Trung Quốc được gia đình đưa đi khám định kỳ, phát hiện chiều cao thấp hơn trung bình 3cm, kèm theo chỉ số đường huyết có dấu hiệu bất thường. Sau khi hỏi kỹ thói quen ăn sáng, bác sĩ nhi khoa đã thẳng thắn nhận xét: “Đây gần như là những bữa sáng không tốt cho trẻ”. Sau khi điều chỉnh chế độ ăn trong vài tháng, tình trạng của bé cải thiện rõ rệt, chiều cao tăng nhanh hơn và đường huyết dần ổn định.

Vậy đâu là những kiểu bữa sáng cần tránh?

Thứ nhất là các món chiên rán, nướng ở nhiệt độ cao như quẩy, bánh rán, gà chiên, thịt nướng. Những món này hấp dẫn vì mùi thơm và độ giòn, nhưng lại tiềm ẩn hai vấn đề lớn. Khi dầu bị đun nóng nhiều lần, đặc biệt trong môi trường kinh doanh, sẽ sinh ra axit béo chuyển hóa và các hợp chất có hại như polycyclic aromatic hydrocarbons (hydrocarbon thơm đa vòng), có liên quan đến nguy cơ ung thư và rối loạn chuyển hóa.

Với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa buổi sáng còn “chưa kịp khởi động”, việc nạp lượng lớn chất béo và thực phẩm cháy xém sẽ tạo áp lực lên dạ dày, lâu dài ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng. Ngoài ra, việc tiếp xúc thường xuyên với khói dầu cũng có thể tác động đến hệ hô hấp và nội tiết, gián tiếp ảnh hưởng đến hormone tăng trưởng.

Thứ hai là nhóm bữa sáng giàu đường và tinh bột tinh chế như bánh mì ngọt, bánh sừng bò, bánh mì phết mứt, đi kèm sữa có đường, sữa chua ngọt hoặc nước ép đóng chai. Những thực phẩm này khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột, làm trẻ dễ mệt mỏi, buồn ngủ, giảm tập trung ngay trong buổi học.

Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, chế độ ăn nhiều đường còn liên quan đến nguy cơ thừa cân. Khi trẻ tăng cân nhanh, tuổi xương có thể tiến triển sớm, khiến sụn tăng trưởng đóng lại sớm hơn, từ đó hạn chế chiều cao khi trưởng thành.

Thứ ba là các món đông lạnh chế biến sẵn như bánh xếp, há cảo, bánh tráng áp chảo, nem rán đông lạnh. Ưu điểm là tiện lợi, chỉ cần vài phút chế biến, nhưng để tạo hương vị hấp dẫn, nhà sản xuất thường bổ sung nhiều chất béo, muối và tinh bột tinh chế.

Những bữa sáng kiểu này thường “giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng”, không cung cấp đủ protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Ăn lâu dài không chỉ khiến trẻ tăng cân mà còn hình thành thói quen ăn mặn, ăn nhiều dầu mỡ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, bữa sáng không cần quá cầu kỳ nhưng nên cân bằng giữa các nhóm chất. Một bữa sáng hợp lý cho trẻ nên có tinh bột hấp thu chậm như bánh mì nguyên cám hoặc cơm, kết hợp với protein từ trứng, thịt, sữa và thêm rau hoặc trái cây tươi. Những lựa chọn đơn giản như bún thịt, mì nước nấu tại nhà, bánh mì trứng kèm rau, hay cháo thịt rau củ đều có thể đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng.

Mùa xuân hè được xem là giai đoạn “vàng” để phát triển chiều cao, nhưng cũng là thời điểm trẻ dễ mệt mỏi và mắc bệnh do thời tiết thay đổi. Vì vậy, việc chuẩn bị một bữa sáng lành mạnh không chỉ giúp trẻ học tập tốt hơn mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng lâu dài.

Thay đổi nhỏ trong bữa sáng mỗi ngày có thể mang lại khác biệt lớn. Trong nhịp sống bận rộn, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp chính là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nguồn và ảnh: QQ