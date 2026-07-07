Ba Lan truy lùng người làm lộ thông tin mật về chuyển tên lửa Patriot

Chính phủ Ba Lan ra lệnh điều tra sau khi thông tin về việc chuyển tên lửa Patriot được công khai, làm bùng phát tranh cãi chính trị.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết cơ quan phản gián quân sự nước này sẽ điều tra những người bị cho là đã làm lộ thông tin mật về việc chuyển giao tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

Tranh cãi bùng phát hôm 5/7, sau khi một số tài khoản trên mạng xã hội Ba Lan đưa tin nước này đã âm thầm chuyển các tên lửa đánh chặn PAC-3 Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine vào tháng 3 mà không thông qua Quốc hội cũng như không công bố với công chúng.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thuộc đảng đối lập Pháp luật và Công lý (PiS) đã lên tiếng ủng hộ những người tiết lộ thông tin, đồng thời chỉ trích việc chuyển giao này làm suy yếu năng lực phòng không của Ba Lan.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết sau khi tham khảo ý kiến Thủ tướng Donald Tusk, đồng thời bảo đảm trách nhiệm trước dư luận và tuân thủ quy định pháp luật, ông đã chỉ đạo giải mật toàn bộ thông tin về các khoản viện trợ dành cho Ukraine trong giai đoạn 2022-2026.

Ông cũng cho biết đã yêu cầu Cơ quan Phản gián Quân sự Ba Lan điều tra những cá nhân "cố tình tìm cách tiết lộ bí mật nhà nước".

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan lưu ý rằng hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine đã bắt đầu dưới thời chính phủ của đảng PiS, khi ông Mariusz Blaszczak giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng trong giai đoạn 2018-2023.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7/7, ông Kosiniak-Kamysz xác nhận Ba Lan đã chuyển các tên lửa đánh chặn PAC-3 từ kho dự trữ của mình theo đề nghị của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Tuy nhiên, ông khẳng định số lượng chuyển giao quá nhỏ để ảnh hưởng đáng kể đến năng lực phòng không của Ba Lan.

Việc chuyển giao diễn ra trong bối cảnh nguồn cung tên lửa Patriot ngày càng chịu nhiều sức ép.

Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI) của Mỹ, các nước NATO hiện đang tồn đọng nhu cầu khoảng 4.300 tên lửa đánh chặn Patriot, tương đương khoảng 7 năm sản xuất theo năng lực chế tạo của năm 2025, sau khi kho dự trữ của Mỹ bị tiêu hao đáng kể trong cuộc chiến với Iran.

Trong khi đó, ông Blaszczak cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk làm suy yếu năng lực phòng thủ của Ba Lan khi chuyển các tên lửa đánh chặn ra nước ngoài, đồng thời vẫn cảnh báo người dân về nguy cơ có thể xảy ra một cuộc tấn công từ Nga.

Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc rằng họ có ý định tấn công các quốc gia thành viên NATO.

Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các lãnh đạo NATO và Liên minh châu Âu đang sử dụng những cáo buộc về "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng và thúc đẩy quá trình "quân sự hóa mạnh mẽ" tại các quốc gia của họ.