Ảnh thực tế SUV Geely mới dáng như Defender, mạnh hơn 1.100hp, lội nước 800mm, có hơn 50 chỗ chờ lắp phụ kiện địa hình

Nằm ở phân khúc SUV việt dã, Geely Galaxy Cruiser 700 chính thức lộ diện thực tế với vẻ ngoài góc cạnh hầm hố, sức mạnh 1.113 mã lực cùng khoang nội thất ngập tràn công nghệ hiện đại.

Khoảng nửa tháng sau khi công bố thông số và hình ảnh xe, Geely mới đây đã chính thức trưng bày Geely Galaxy Cruiser 700, mẫu SUV thiết kế góc cạnh "boxy-style" đầu tiên của hãng. Nhằm khẳng định quy mô toàn cầu, dòng xe này đồng thời xuất hiện tại sự kiện ra mắt ở Milan, Ý vào ngày 26/7.

Geely Galaxy Cruiser 700 được trưng bày tại Trung Quốc. Ảnh: Carnewschina

Thiết kế Galaxy Cruiser 700 hầm hố như Defender

Galaxy Cruiser 700 gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp dải đèn LED kéo dài gồm 84 bóng. Cụm đèn chiếu sáng chính tích hợp 228 bóng LED cho mỗi bên, trong khi cụm đèn hậu dạng ma trận đặt dọc chứa tới 708 điểm sáng LED màu đỏ.

eely mang đến 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất lấy cảm hứng từ thiên nhiên, bao gồm Cam Baili Danxia, Xanh Motuo Cangluan, Xanh hồ Sayram, Bạc băng Midui, Trắng đá Everest và Đen Yadan Obsidian.

Chiếc xe nhìn ngang như Defender. Ảnh: Carnewschina

Mẫu xe sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là dài 5.085 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.912 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Tông dáng vuông vức được hoàn thiện bằng lốp dự phòng kích thước lớn treo phía sau kèm ốp trang trí.

Galaxy Cruiser 700 thể hiện bản lĩnh địa hình qua các thông số ấn tượng với góc tới 30 độ, góc thoát 31 độ, góc vượt đỉnh dốc 24 độ và khoảng sáng gầm xe tối thiểu 233 mm. Mẫu SUV này có khả năng lội nước sâu tối đa 800 mm và trang bị bộ lốp có đường kính ngoài lên tới 801 mm.

Xe có kích thước khá lớn, tương đương Land Cruiser. Ảnh: Carnewschina

Geely đặc biệt nhấn mạnh khả năng cá nhân hóa khi sẵn sàng hơn 50 vị trí chờ lắp đặt. Hãng xe cho biết các điểm chờ này tương thích với 80% các phụ kiện độ xe địa hình phổ biến, bao gồm đèn phụ lưới tản nhiệt, ống thở, giá chở đồ trên mái, cản trước tích hợp tời, tấm bảo vệ gầm và giá mở rộng cửa hậu.

Nội thất Galaxy Cruiser 700 làm tỉ mỉ với nhiều công nghệ

Khoang cabin mang ngôn ngữ thiết kế đối xứng dạng khối vuông với ba tùy chọn phối màu: Trắng - Nâu, Đen - Nâu và Đen tuyền, điểm xuyết các chi tiết ốp vân gỗ cùng họa tiết lấy cảm hứng từ núi rừng.

Không gian điều khiển kỹ thuật số được vận hành bởi hệ thống 5 màn hình: màn hình trung tâm 15,4 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình giải trí phía ghế phụ 12,66 inch, màn hình điều khiển hàng ghế sau và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD 15,2 inch. Các màn hình này có khả năng đồng bộ hóa các dữ liệu địa hình quan trọng như độ cao, độ nghiêng và trạng thái thân xe. Bảng điều khiển vẫn giữ lại nhiều phím bấm vật lý giúp thao tác dễ dàng mà không cần rời mắt khỏi đường đi.

Tỷ lệ tối ưu hóa không gian bên trong đạt 80,3%. Thể tích khoang hành lý tiêu chuẩn lên tới 1.050 lít, đi kèm 63 ngăn chứa đồ tiện lợi bố trí khắp cabin.

Nội thất xe được làm khá cầu kỳ. Ảnh: Carnewschina

Trải nghiệm trên xe được nâng tầm nhờ các trang bị xa xỉ như tủ lạnh âm xe hai chiều dung tích 18,5 lít với dải nhiệt độ từ -6°C đến 50°C. Ghế ngồi cấu tạo 10 lớp đệm, tích hợp tính năng thông gió (thổi gió từ dưới, hút gió từ lưng) và sưởi ấm. Hàng ghế trước được trang bị hệ thống massage 14 điểm, riêng ghế phụ có thêm đệm đỡ chân chỉnh điện với hành trình di chuyển tối đa 280 mm.

Khả năng biến đổi không gian linh hoạt cho phép gập phẳng hoàn toàn hàng ghế trước để tạo thành khoảng nghỉ ngơi dài 1,72 m. Khi gập hàng ghế thứ hai, xe tạo ra một mặt sàn phẳng dài 1,8 m để chở đồ. Chiều cao không gian bên trong đạt 950 mm. Các tiện ích cao cấp khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh hai mở rộng 0,99 m², hệ thống cung cấp oxy trên xe, dàn âm thanh Flyme Sound 23 loa và hệ thống đèn nội thất 256 màu.

Sức mạnh động cơ Galaxy Cruiser 700 vượt trội

Trước đó, thông số tổng công suất đạt 830 kW (tương đương 1.113 mã lực) của xe đã được hé lộ. Mức giá chính thức cùng danh sách cấu hình đầy đủ dự kiến sẽ sớm được hãng công bố ngay sau sự kiện ra mắt tại Milan.