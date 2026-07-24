Ảnh hiếm MC Hoàng Oanh tình tứ bên bạn trai mới

Thông tin MC Hoàng Oanh lộ hint hẹn hò với cầu thủ Lê Giang Patrik đang khiến dân tình xôn xao.

Những ngày qua, Hoàng Oanh trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục bị cư dân mạng gọi tên trong nghi vấn đang hẹn hò cầu thủ Patrik Lê Giang. Sau khi hàng loạt chi tiết được netizen xâu chuỗi, nhiều người tiếp tục "đào" lại những bài đăng cũ của nữ MC và phát hiện cô từng không ít lần chia sẻ hình ảnh bên một chàng trai giấu mặt.

Cụ thể, từ khoảng đầu năm 2026, Hoàng Oanh đã khiến cư dân mạng tò mò khi đăng tải khoảnh khắc ngồi ngắm cảnh cùng một người đàn ông nhưng khéo léo không để lộ diện mạo. Trong bức ảnh, cả hai ngồi sát bên nhau trên một mỏm đá, hướng mắt về khung cảnh núi non và biển xanh phía trước. Dù chỉ ghi lại từ phía sau, khung hình vẫn toát lên bầu không khí yên bình, lãng mạn khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi về danh tính của nhân vật đồng hành.

Khoảng đầu năm 2026, MC Hoàng Oanh gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh ngọt ngào bên chàng trai giấu mặt

Không lâu sau đó, nữ MC tiếp tục chia sẻ thêm một bức ảnh khác trong chuyến đi biển. Lần này, Hoàng Oanh và chàng trai bí ẩn cùng nắm tay, tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng bên nhau. Dù cả hai đều xuất hiện từ khoảng cách khá xa và không để lộ gương mặt, vóc dáng cao lớn, săn chắc của chàng trai bí ẩn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Ở thời điểm những bức ảnh được chia sẻ, nữ MC không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về người xuất hiện cùng mình. Chính vì vậy, danh tính chàng trai bí ẩn vẫn là dấu hỏi lớn suốt nhiều tháng qua.

Hoàng Oanh chia sẻ khoảnh khắc nắm tay bạn trai trên bãi biển nhưng không lộ diện mạo "nửa kia"

Cho đến gần đây, câu chuyện bất ngờ được hâm nóng khi cư dân mạng phát hiện nhiều chi tiết được cho là trùng khớp giữa những hình ảnh Hoàng Oanh đăng tải và cầu thủ Lê Giang Patrik. Theo đó, nhiều người phát hiện chàng trai xuất hiện bên Hoàng Oanh đeo một chiếc đồng hồ cùng vòng tay có kiểu dáng khá tương đồng với những phụ kiện mà Lê Giang Patrik thường sử dụng. Từ khi thi đấu trên sân cỏ đến những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, nam cầu thủ nhiều lần xuất hiện với bộ phụ kiện này, khiến netizen càng có thêm cơ sở để đặt nghi vấn.

Không chỉ dừng lại ở những điểm trùng hợp trong loạt ảnh, cư dân mạng còn phát hiện Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang có nhiều tương tác trên mạng xã hội. Cả hai đã kết bạn trên Facebook, đồng thời theo dõi nhau trên Instagram. Đáng chú ý, Lê Giang Patrik cũng thường xuyên để lại lượt "thả tim" dưới các bài đăng của nữ MC, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Cư dân mạng soi chi tiết đồng hồ của chàng trai bí ẩn bên MC Hoàng Oanh có kiểu dáng y hệt phụ kiện mà Lê Giang Patrik sử dụng

Một chi tiết khác cũng được người hâm mộ bóng đá nhắc đến là việc Hoàng Oanh từng nhiều lần xuất hiện trên khán đài sân Thống Nhất (TP.HCM) để theo dõi các trận đấu tại V.League. Bởi Lê Giang Patrik đang khoác áo CLB Công an TP.HCM, không ít cư dân mạng cho rằng nữ MC có mặt để cổ vũ cho nam cầu thủ.

Đến ngày 18/7 vừa qua, Hoàng Oanh tiếp tục bị bắt gặp trên khán đài sân vận động ở Thái Nguyên theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt với Lê Giang Patrik khi đánh dấu lần đầu anh ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, vì vậy sự xuất hiện của Hoàng Oanh càng khiến những đồn đoán về chuyện hẹn hò được bàn tán nhiều hơn.

Dẫu vậy, tất cả những chi tiết kể trên hiện vẫn chỉ là những suy luận được cư dân mạng xâu chuỗi từ các hoạt động của cả hai. Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận nghi vấn đang trong mối quan hệ tình cảm.

Sự xuất hiện của Hoàng Oanh trong trận đấu là Lê Giang Patrik bắt chính càng khiến nghi vấn hẹn hò có thêm cơ sở

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, kém Hoàng Oanh 2 tuổi. Thủ môn có bố là người Việt Nam còn mẹ là người Slovakia. Bố của anh là ông Lê Giang Nam, du học ở Slovakia và sau đó kết hôn với bà Katarína. Lê Giang Patrik từng khoác áo các đội tuyển U19 và U21 Slovakia. Năm 2023, anh chàng trở về Việt Nam thi đấu.

Sở hữu chiều cao 1,88m cùng khả năng phản xạ được đánh giá cao, Patrik nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn nổi bật tại V.League. Đầu năm 2026, anh chính thức được công nhận quốc tịch Việt Nam và được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, Lê Giang Patrik và đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 với vị thế là nhà đương kim vô địch. Ở vị trí thủ môn, Lê Giang Patrik cùng với Trần Trung Kiên sẽ cạnh tranh suất bắt chính với Đặng Văn Lâm.

Lê Giang Patrik - bạn trai tin đồn của MC Hoàng Oanh - đang là thủ môn nổi bật của bóng đá Việt Nam

Ảnh: FBNV