Ăn trọn vẹn một quả trứng có lợi cho sức khỏe như thế nào?

Trứng được xem là một thực phẩm hoàn hảo nếu có đầy đủ lòng trắng và lòng đỏ. Lòng đỏ trứng gà chứa các chất chống oxy hóa, vitamin nhóm B: bao gồm vitamin B12, vitamin A, sắt, selen, biotin, phốt pho, choline và các chất dinh dưỡng khác.

Choline đặc biệt quan trọng cho chức năng của não, hệ thần kinh và hỗ trợ quá trình thải độc trong cơ thể.

Trứng là nguồn protein tuyệt vời, mỗi quả trứng chứa khoảng 6 gram protein và có tất cả các axit amin cần thiết cho cơ thể.

Lòng trắng trứng không phải là một thực phẩm hoàn chỉnh và khi bạn chỉ ăn lòng trắng, cơ thể cũng sẽ không xử lý nó giống như một thực phẩm hoàn chỉnh. Trong khi chế biến, lòng trắng trứng cũng mất đi các chất dinh dưỡng.

Những quả trứng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và có chỉ số no cao. Một quả trứng to cùng với cốc nước cam hay hoa quả, bánh mì là những gì bạn cần cho một bữa sáng.

Cung cấp chất sắt.

Sắt đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch và quá trình trao đổi chất. Sắt trong lòng đỏ trứng gà là dạng sắt dễ hấp thụ và là loại sắt có thể sử dụng được trong thực phẩm.

Không làm tăng cholesterol:

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có mối quan hệ nào giữa việc ăn trứng và bệnh tim mạch. Chính axit béo no và chuyển hóa mới có tác động lớn hơn tới sức khỏe tim mạch so với cholesterol trong trứng gà.

Tăng cường giảm cân.

Trứng có chỉ số no cao hơn 50% so với ngũ cốc ăn sáng thông thường khác. Các nghiên cứu chỉ ra rằng bắt đầu ngày mới với trứng sẽ làm người thừa cân có cảm giác no và như vậy sẽ hỗ trợ giảm cân.

Tăng cường sức khỏe cho não.

Choline là dưỡng chất giúp phát triển não trong bào thai và trí nhớ ở người cao tuổi. Những quả trứng trọn vẹn là một nguồn choline tuyệt vời và ăn một quả trứng một ngày sẽ cung cấp cho bạn khoảng 28% nhu cầu choline của một phụ nữ mang thai. Đây là một trong những lợi ích hàng đầu của trứng gà.

Ngăn chặn đục thủy tinh thể và bảo vệ mắt.

Trứng là một nguồn chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin. Ăn trứng sẽ giúp giảm đáng kể bệnh đục thủy tinh thể (tới 20%) và sự suy thoái võng mạc do tuổi tác.

Bảo vệ xương:

Trứng là một trong số ít nguồn vitamin D tự nhiên vốn rất cần thiết cho việc hấp thụ canxi và duy trì sức khỏe tối ưu cho xương.

Tăng cường sức khỏe cho tóc và các tế bào.

Trứng có thể giúp tóc và móng tay mạnh khỏe do có chứa sulphur, các axit amin cũng như nhiều vitamin và khoáng chất khác.

Ngăn chặn máu vón hòn và giúp cơ thể khỏe mạnh.

Protein trong lòng đỏ trứng sẽ hạn chế máu vón hòn. Hãy thêm trứng vào chế độ ăn của bạn để có một cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt nếu bạn là người hút thuốc hay có cuộc sống ít vận động.

Ngăn chặn viêm khớp và lạc nội mạc tử cung.

Nếu bạn bị viêm khớp hay lạc nội mạc tử cung, bạn nên thêm trứng vào bữa ăn của mình. Trứng chứa choline nên có các đặc tính chống viêm sưng và điều hòa chức năng tim mạch của cơ thể.

Theo Boldsky