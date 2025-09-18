Ăn thứ này vào lúc 11h sáng, mỡ máu sẽ rất "biết ơn"

Các chuyên gia tim mạch đang kêu gọi mọi người thực hiện một thay đổi đơn giản trong chế độ ăn uống hằng ngày. Thay đổi này có thể giúp giảm mỡ máu, giảm cân và kiểm soát huyết áp.

Sự nguy hiểm của mỡ máu cao

Mỡ máu cao gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng do có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám trong thành động mạch.

Sự tích tụ này làm chậm lưu thông máu, buộc tim phải hoạt động nhiều hơn và làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc các biến chứng tim mạch khác.

Ngoài việc tập thể dục đều đặn và thực hiện các thói quen sống lành mạnh như bỏ rượu và thuốc lá, điều chỉnh chế độ ăn uống có thể mang lại tác động đáng kể trong việc giảm mỡ máu.

Ăn món này lúc 11h sáng để giảm mỡ máu

Trang web của Quỹ Tim mạch Anh (British Heart Foundation) đã chỉ ra những thực phẩm và lựa chọn dinh dưỡng hàng đầu giúp cải thiện sức khỏe tim mạch thông qua việc ăn uống.

Quỹ Tim mạch Anh khuyến nghị: “Thường xuyên bổ sung những thực phẩm và thói quen sau vào chế độ ăn có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng, giữ mức cholesterol và huyết áp ở mức khỏe mạnh.”

Tổ chức này gợi ý rằng việc đưa ra lựa chọn thông minh hơn, đặc biệt là vào khoảng 11 giờ sáng, có thể là chìa khóa giúp bạn đạt được mục tiêu sức khỏe.

Các bác sĩ tim mạch của Quỹ Tim mạch Anh khuyên: “Hãy thay chiếc bánh quy lúc 11 giờ bằng một miếng trái cây – điều này giúp bạn tiến gần hơn tới mục tiêu ‘năm phần trái cây và rau mỗi ngày’. Trái cây cũng ít chất béo và là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời.”

Chọn bánh quy để ăn nhẹ trước bữa trưa không phải là lựa chọn khôn ngoan nếu bạn muốn duy trì sức khỏe. Những món ăn nhẹ như vậy có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu và thường không giúp bạn no lâu.

Một trong những lựa chọn khôn ngoan để thay thế bánh quy là chuối. Carbohydrate và đường tự nhiên trong chuối cung cấp năng lượng bền vững – rất lý tưởng để ăn trước khi tập thể dục hoặc vào buổi xế chiều khi năng lượng sụt giảm.

Ăn chuối vào lúc 11h sáng có thể giúp giảm mỡ máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chuối chứa nhiều kali – một khoáng chất thiết yếu giúp kiểm soát huyết áp và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các nghiên cứu cho thấy việc tăng lượng kali trong chế độ ăn, đặc biệt từ những thực phẩm giàu kali như chuối, có thể hiệu quả hơn trong việc giảm huyết áp so với chỉ giảm natri.

Chất xơ hòa tan trong chuối cũng giúp giảm hấp thụ cholesterol vào máu. Đây là loại trái cây ít calo nhưng giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin B6, C và mangan.

Chuối mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cải thiện hệ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết tốt hơn và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Chúng chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột, giúp ngăn ngừa táo bón. Chuối cũng chứa tryptophan – một axit amin có thể chuyển hóa thành serotonin, chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa tâm trạng và nâng cao cảm giác hạnh phúc.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù chuối là thực phẩm lành mạnh, chúng nên được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn cân bằng – đặc biệt với người bị tiểu đường hoặc đang theo chế độ ăn ít carbohydrate.