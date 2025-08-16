Ăn khoai lang hấp mỗi ngày để khỏe, người phụ nữ hoảng hốt rồi hối hận khi đi khám gan

Bác sĩ Lý Uyển Bình (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, gan nhiễm mỡ xảy ra khi chất béo tích tụ quá nhiều trong gan (trên 5% trọng lượng gan), cản trở hoạt động của tế bào gan và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Không ít người nghĩ bệnh chỉ do ăn quá nhiều thịt, đồ chiên rán, đồ ngọt… nhưng thực tế, một số thực phẩm lành mạnh nếu ăn sai cách cũng có thể là thủ phạm.

Ảnh minh họa

Trên một chương trình sức khỏe có tên “Focus 2.0”, bác sĩ Lý chia sẻ một ca bệnh tương tự. Đó là câu chuyện về một bà nội trợ gần 60 tuổi, không béo phì, rất chú trọng giữ gìn sức khỏe. Bà tin rằng ăn đồ hấp sẽ tốt hơn các kiểu chế biến khác, nên mỗi ngày đều dùng khoai lang và bí đỏ hấp cho cả bữa sáng, trưa và tối. Bà cũng gần như không bao giờ ăn uống thực phẩm có thêm đường, hạn chế các món dầu mỡ.

Người phụ nữ này duy trì thói quen này trong thời gian dài với suy nghĩ vừa tiện lợi, vừa lành mạnh. Tuy nhiên, trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện bà mắc gan nhiễm mỡ mức độ trung bình. Bà sốc vô cùng và liên tục hỏi bác sĩ mình đã làm sai ở đâu, không thể chấp nhận sự thật này. Thế nhưng, khi bác sĩ phân tích lý do mắc bệnh gan nhiễm mỡ nằm ở chính chế độ ăn uống bà cho là lành mạnh thì bà chuyển từ hoảng hốt sang hối hận.

Bác sĩ Lý giải thích: “Việc ăn đồ hấp tốt hơn nấu nhiều dầu mỡ hay nhiều muối, nhiều đường không hề sai. Nhưng có một điểm cần lưu ý là khoai lang và bí đỏ đều rất giàu tinh bột. Khi tiêu thụ quá nhiều, lượng tinh bột dư sẽ chuyển hóa thành chất béo trung tính, tích tụ trong gan và các cơ quan nội tạng. Nếu chế độ ăn lại thiếu protein và các dưỡng chất thiết yếu khác, đặc biệt là vitamin C thì nguy cơ gan nhiễm mỡ càng cao. Nữ bệnh nhân này đã mắc sai lầm”.

Ăn uống thế nào để phòng tránh gan nhiễm mỡ?

Gan nhiễm mỡ thường không gây đau hay ngứa, nhưng bác sĩ Lý Uyển Bình cảnh báo đây là “sát thủ thầm lặng” của sức khỏe. Người mắc bệnh này có nguy cơ cao hơn với tiểu đường, bệnh tim mạch, và thậm chí một số loại ung thư như ung thư gan, ung thư vú, ung thư dạ dày.

Ngoài việc kiểm soát lượng tinh bột, một nghiên cứu của Mỹ cũng cho thấy nồng độ vitamin C thấp trong cơ thể có liên quan đến nguy cơ gan nhiễm mỡ cao hơn. Đây chính là thứ mà người phụ nữ được nhắc đến ở trên thiếu trầm trọng. Trong khi đó, vitamin C giúp chống oxy hóa, giảm viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương.

Để bổ sung vitamin C, chuyên gia khuyến nghị nên ăn đa dạng rau củ và trái cây tươi. Đồng thời, nên kết hợp thực phẩm giàu protein như cá, thịt nạc, trứng, đậu cùng với chất béo tốt từ quả bơ, hạt và dầu oliu.

Bởi vì: “Khi thiếu protein, quá trình vận chuyển và chuyển hóa chất béo trong gan bị gián đoạn. Protein, đặc biệt là apolipoprotein, giúp kết hợp chất béo với lipoprotein để đưa ra khỏi gan nên nếu thiếu, chất béo sẽ bị kẹt lại và tích tụ, dẫn đến gan nhiễm mỡ” - bác sĩ Lý giải thích.

Bác sĩ Lý cũng nhấn mạnh rằng một chế độ ăn cân bằng, không lạm dụng một loại thực phẩm dù lành mạnh đến đâu, kết hợp với vận động hợp lý là chìa khóa giúp gan khỏe mạnh và phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

Còn riêng về ăn uống, nhìn chung nên ưu tiên thực phẩm giàu protein chất lượng cao như cá biển, trứng, đậu phụ và thịt nạc nhằm duy trì khối cơ và thúc đẩy chuyển hóa mỡ. Bổ sung rau củ quả giàu chất chống oxy hóa và vitamin C như ớt chuông, súp lơ xanh, ổi, kiwi, cam, chanh giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Ngoài ra, nghệ, tỏi, trà xanh và cà phê đen uống vừa phải cũng được ghi nhận có lợi cho chức năng gan.