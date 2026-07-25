Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống phòng không 'thay thế S-400'

Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa phòng không dẫn đường tầm xa Kusha, dự kiến sẽ thay thế hệ thống S-400 trong tương lai.

Hình ảnh về cuộc thử nghiệm đã được Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố. Theo thông tin đưa ra, hệ thống tên lửa phòng không mới này sẽ có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa, UAV và máy bay cỡ lớn của đối phương, ở nhiều tầm bắn và độ cao khác nhau.

"Cuộc thử nghiệm thành công đối với tên lửa Kusha ngày hôm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trong nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ, khi chỉ một vài quốc gia có khả năng phát triển hệ thống tên lửa phòng không tầm xa.

Điều này cũng sẽ giúp chúng ta loại bỏ sự phụ thuộc vào nhập khẩu các hệ thống như S-400 và sẽ là một bước tiến đáng kể trong việc phát triển phòng không của đất nước", thông báo cho biết.

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa của hệ thống Kusha.

Kusha là chương trình tên lửa phòng không tầm xa hàng đầu của Ấn Độ. Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các trung tâm quân sự trọng yếu, cơ sở hạ tầng chiến lược và dân sự khỏi cuộc tấn công từ trên không.

Tổ hợp này được phát triển chủ yếu dành cho Không quân Ấn Độ, nhưng trong tương lai nó cũng có thể được Hải quân nước này sử dụng.

Một trong những đặc điểm chính của Dự án Kusha sẽ là kiến trúc 3 tầng gồm các tên lửa dẫn đường phòng không với nhiều tầm bắn khác nhau.

Tên lửa M1 sẽ có tầm bắn lên đến 150km, nó đang được phát triển để chống lại tên lửa hành trình, máy bay tàng hình, máy bay không người lái và nhiều mục tiêu trên không khác ở cự ly ngắn và trung bình. M1 là tên lửa đầu tiên trong dòng đạn đánh chặn đã trải qua thử nghiệm bay.

Tên lửa M2 sẽ có tầm bắn khoảng 250km, được cho là có khả năng phá hủy máy bay trinh sát radar tầm xa, sở chỉ huy không quân, máy bay tiếp nhiên liệu và theo một số báo cáo, cả tên lửa đạn đạo.

Tên lửa M3 tầm bắn xa nhất sẽ có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 350km, nó được lên kế hoạch sử dụng để chống lại máy bay ném bom chiến lược và máy bay tác chiến đặc biệt.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, mỗi khẩu đội Kusha sẽ có 8 bệ phóng, mỗi bệ phóng có 12 tên lửa, đi kèm 2 trạm radar tầm xa 3 tham số (3D) và các radar điều khiển hỏa lực đa chức năng với mảng pha chủ động.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn M2 và M3 dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2027 - 2028. Trong khi đó, phiên bản M1 sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2028, và toàn bộ tổ hợp sẽ đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong năm 2030.

Dự án Kusha đang được Phòng Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDL) kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Imarat (RCI) thực hiện dưới sự lãnh đạo của DRDO. Bharat Electronics Limited và Bharat Dynamics Limited đang mở rộng năng lực sản xuất để có thể sản xuất kết hợp 300 - 400 tên lửa mỗi năm vào năm 2032.