Ăn cơm có nên uống nước, uống canh?

Nhiều người tin “ăn cơm trước uống canh, sống lâu như tiên”, nhưng cũng có người quen dùng canh hay cháo để dễ ăn, dễ tiêu. Nhưng ngược lại, giới “ăn uống lành mạnh” lại cảnh báo: uống nước khi ăn sẽ làm loãng dịch vị, cản trở tiêu hóa, thậm chí khiến đường huyết tăng vọt, dễ béo phì.

Vậy rốt cuộc, uống nước hay uống canh khi ăn là tốt hay hại? Ba nghiên cứu quốc tế mới đây đã đưa ra lời giải từ góc nhìn khoa học, kết quả khiến không ít người giật mình.

1. Cơm ăn cùng trà: đường huyết “leo thang” nhanh chóng

Một nghiên cứu tại Nhật Bản (tạp chí Physiology & Behavior, 2025) chọn 12 cô gái trẻ khỏe mạnh làm thí nghiệm. Kết quả cho thấy nhóm ăn cơm kèm trà xanh hoặc “trà chan cơm” có đường huyết tăng nhanh và cao hơn hẳn so với nhóm chỉ ăn cơm. Nguyên nhân là vì trà có độ loãng và ít năng lượng, dễ chảy qua dạ dày như “đường cao tốc”, kéo theo cơm xuống ruột non nhanh hơn, làm cơ thể hấp thu tinh bột ồ ạt.

Nói cách khác, người cần kiểm soát đường huyết, đặc biệt bệnh nhân tiểu đường, nên tránh cơm chan canh, chan trà.

2. Ăn xen kẽ nước và cơm: coi chừng ăn nhiều hơn mà không hay

Một nghiên cứu đăng trên Appetite (2023) cho thấy những người vừa ăn vừa uống nước liên tục có xu hướng ăn nhiều hơn so với những người ít xen kẽ. Lý do là việc “ăn một miếng, uống một ngụm” liên tục kích thích miệng và não, làm cơ thể chậm cảm nhận tín hiệu no, khiến bạn ăn quá lượng cần thiết mà không nhận ra.

Vậy nên, nếu bạn đang muốn giảm cân, hãy hạn chế thói quen ăn - uống đan xen quá nhiều.

3. Uống canh: cảm giác no hơn, nhưng đường huyết vẫn có thể tăng

Nghiên cứu trên European Journal of Clinical Nutrition (2013) cho thấy, uống súp đặc, nhất là loại xay nhuyễn, khiến người ăn cảm thấy no lâu hơn nhờ dạ dày giữ thức ăn lại lâu hơn. Tuy nhiên, do tinh bột đã được xay nhỏ, cơ thể hấp thu nhanh hơn, khiến đường huyết sau ăn vẫn tăng mạnh.

Với người cần kiểm soát đường huyết, lựa chọn canh đặc còn hạt, ít tinh chế sẽ an toàn hơn canh xay nhuyễn mịn.

Từ đó, có thể thấy 3 nghiên cứu trên chỉ ra rằng:

- Ăn cơm kèm trà hay nước loãng, đường huyết tăng nhanh, cần thận trọng nếu muốn kiểm soát đường.

- Vừa ăn vừa uống liên tục, dễ ăn nhiều hơn mức cần thiết, bất lợi cho người muốn giảm cân.

- Canh đặc có hạt giúp no lâu hơn, nhưng vẫn cần chú ý thành phần để tránh đường huyết tăng.

Không có quy tắc tuyệt đối “ăn cơm phải uống nước” hay “tuyệt đối không uống”. Quan trọng nhất là hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân và lựa chọn cách ăn phù hợp: người khỏe mạnh có thể linh hoạt, còn bệnh nhân tiểu đường, người thừa cân nên thận trọng với thói quen “cơm chan canh”.

Nguồn và ảnh: QQ