Ăn chanh chỉ lấy nước, phần lớn người Việt đang bỏ phí một vị thuốc quý

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Vỏ chanh rất giàu vitamin C – khoảng 31 mg mỗi quả và có thể cung cấp đến 51% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ trái cây và rau quả giàu vitamin C như vỏ chanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. Ngoài ra, chất xơ và hóa chất thực vật trong vỏ chanh như hesperidin và diosmin có thể giúp giảm mức cholesterol trong máu.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho hệ miễn dịch, giúp tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Vỏ chanh chứa hàm lượng vitamin C cao hơn nhiều so với nước cốt chanh, giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.

Bỏ đi vỏ chanh đồng nghĩa với việc bạn đang lãng phí một vị thuốc quý. Ảnh: Getty Images

Các chất chống oxy hóa như limonene, flavonoid và polyphenol có trong vỏ chanh có thể bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm stress oxy hóa, từ đó tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa các bệnh mãn tính.



Tốt cho hệ tiêu hóa

Vỏ chanh từ lâu đã được sử dụng như một vị thuốc tự nhiên để hỗ trợ tiêu hóa. Vỏ chanh có nhiều pectin - một chất xơ hòa tan giúp ngăn ngừa táo bón, đây hơi, khó tiêu, hỗ trợ nhu động ruột và thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả

Bên cạnh đó, vỏ chanh còn có đặc tính kháng khuẩn nên có thể giúp cơ thể tiêu diệt một số vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như tiêu chảy hay ngộ độc thực phẩm.

Cải thiện sức khỏe của xương

Vỏ chanh có thể tăng cường sức khỏe của xương do chứa hàm lượng canxi và vitamin C cao, cả hai đều là những chất cần thiết cho xương. Trong một nghiên cứu trên động vật, axit ascorbic trong vỏ chanh cũng đã được chứng minh là giúp điều trị chứng loãng xương và các rối loạn về xương khác, mặc dù vẫn cần nghiên cứu thêm.

Vỏ chanh rất tốt có sức khỏe con người. Ảnh: Getty Images

Điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm

Nghiên cứu cho thấy rằng uống trà vỏ chanh có thể ngăn ngừa cảm lạnh thông thường , cúm , nhiễm trùng tai và nhiễm trùng đường tiết niệu vì vỏ chanh có đặc tính kháng khuẩn. Vỏ chanh làm chậm sự phát triển của nấm và vi khuẩn kháng kháng sinh.

Tuy nhiên, bất chấp những phát hiện đầy hứa hẹn này, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để đưa ra kết luận chắc chắn. Cũng nhờ đặc tính kháng khuẩn, vỏ chanh còn được cho là có tác dụng giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn có thể gây sâu răng và nhiễm trùng nướu.

Có thể ngăn ngừa ung thư

Do hàm lượng flavonoid bao gồm salvestrol Q40 và limonene cao, vỏ chanh có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. D-limonene trong vỏ chanh cũng đã được chứng minh trong các nghiên cứu trên động vật là có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư dạ dày. Tuy nhiên, vỏ chanh không nên được coi là thuốc chữa ung thư.

Tăng cường sức khỏe làn da

Vỏ chanh có một số đặc tính có lợi cho sức khỏe làn da. Nó hoạt động như một chất tẩy da chết có thể giúp loại bỏ các tế bào da chết và thúc đẩy sự phát triển của các tế bào da mới. Tuy nhiên, bạn không bao giờ nên bôi trực tiếp vỏ chanh lên da.

The MedicineNet