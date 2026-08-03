Ai đứng sau màn đồng diễn ở Miss Grand Vietnam 2026 được CEO Phạm Kim Dung hết lời khen ngợi?

Người góp phần tạo nên những tiết mục này chính là biên đạo Khoa Nguyễn. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, anh âm thầm đồng hành cùng các thí sinh, miệt mài tập luyện đến khuya để hoàn thiện từng động tác, từng đội hình trên sân khấu.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 khép lại với nhiều dấu ấn, trong đó có những màn đồng diễn được đầu tư công phu của dàn thí sinh. Chung cuộc, vương miện thuộc về Emoura Phạm, Á hậu 1 là Ngô Bảo Ngọc, Á hậu 2 Võ Đoàn Bảo Hà, Á hậu 3 Phan Lê Kim Ngọc và Á hậu 4 Trịnh Yến Nhi.

Không chỉ gây ấn tượng ở các phần thi cá nhân, dàn thí sinh còn mang đến những màn đồng diễn bùng nổ trong cả hai đêm bán kết và chung kết. Những đội hình đẹp mắt, động tác đồng đều cùng tinh thần trình diễn đầy năng lượng khiến nhiều khán giả tò mò về người đứng sau thành công ấy.

Chú thích ảnh

Các màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu của các thí sinh Miss Grand Vietnam 2026.

Người góp phần tạo nên những tiết mục này chính là biên đạo Khoa Nguyễn. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, anh âm thầm đồng hành cùng các thí sinh, miệt mài tập luyện đến khuya để hoàn thiện từng động tác, từng đội hình trên sân khấu.

Chứng kiến thành quả, CEO Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam - dành nhiều lời khen cho phần đồng diễn như: "Màn đồng diễn quá đẹp", "Nhiều động tác dễ thương tôi rất thích".

Ở đêm bán kết, Khoa Nguyễn lựa chọn phong cách trình diễn mang hơi thở high fashion, kết hợp catwalk theo từng cụm, từng khối cùng nhịp xuất hiện liên tục để tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

"Tôi muốn mang đến một màu sắc đồng diễn khác so với mọi năm, mang hơi hướng high fashion hơn, kết hợp catwalk theo từng cụm, từng khối với nhịp xuất hiện liên tục và thần thái lạnh hơn", nam biên đạo chia sẻ.

Biên đạo Khoa Nguyễn là người đứng sau các màn đồng diễn ấn tượng.

Trong khi đó, màn đồng diễn ở đêm chung kết được lấy cảm hứng từ tinh thần của các môn thể thao tốc độ, mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và giàu năng lượng.

Sân khấu được thiết kế như một đường đua, nơi những bước catwalk dứt khoát kết hợp cùng các đội hình biến hóa liên tục tái hiện hành trình bứt phá của người phụ nữ hiện đại. Tiết mục không chỉ phô diễn kỹ năng trình diễn mà còn truyền tải thông điệp về bản lĩnh, sự tự tin, tinh thần dám vượt qua giới hạn để chinh phục đỉnh cao.

Ở phần thi áo tắm, ý tưởng được lấy cảm hứng từ thế giới Barbie với tông hồng rực rỡ, đạo cụ trẻ trung và cách dàn dựng giàu tính giải trí, góp phần mang đến bầu không khí sôi động và hiện đại cho sân khấu Miss Grand Vietnam 2026.

Biên đạo Khoa Nguyễn là gương mặt quen thuộc của nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước. Với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo kỹ năng trình diễn, anh ghi dấu ấn qua nhiều tiết mục đồng diễn được đánh giá cao nhờ sự sáng tạo và khả năng kết hợp giữa catwalk với vũ đạo.

Theo Khoa Nguyễn, áp lực lớn nhất của mỗi mùa giải là phải liên tục đổi mới để vượt qua chính mình. "Áp lực là không hề nhỏ vì mình phải làm mới, đồng thời thành công của mùa trước buộc mình phải vượt lên chứ không được thụt lùi. Vì thế, tôi luôn yêu cầu bản thân phải sáng tạo và mang đến những ý tưởng mới cho từng mùa giải", anh nói.

Khoa Nguyễn sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò biên đạo tại Miss World 2026.

Nam biên đạo cũng đánh giá Top 5 Miss Grand Vietnam 2026 là những cô gái thông minh, giàu năng lượng và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Sau Miss Grand Vietnam 2026, Khoa Nguyễn sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò biên đạo tại Miss World 2026, cuộc thi dự kiến được tổ chức tại Việt Nam. "Đã nhiều năm Miss World mới có phần đồng diễn trở lại nên đây cũng là áp lực rất lớn. Tôi sẽ cố gắng sáng tạo để mang đến một màn trình diễn đủ ấn tượng để bạn bè quốc tế nhớ đến", anh chia sẻ.

Khoa Nguyễn là người sáng lập Vũ đoàn Sắc Màu và hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dàn dựng cho các cuộc thi sắc đẹp từ năm 2012. Anh từng tham gia biên đạo và nằm trong ban chuyên môn của nhiều đấu trường nhan sắc uy tín như Hoa hậu Việt Nam 2016, 2018, 2020, 2022; Miss World Vietnam 2019, 2022, 2023, 2025; Miss Grand Vietnam 2025; Mr World Vietnam 2024 và Mr World 2024...