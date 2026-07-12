Á vương Minh Tuấn ra mắt vai trò ca sĩ, mẹ là nguyên Phó giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân nói gì?

"Tôi luôn nhắc con nếu đã chọn thì phải đi đến cùng. Khi Tuấn nói 'Mẹ hãy tin con', tôi quyết định đồng hành cùng con trên con đường nghệ thuật", mẹ á vương Minh Tuấn nói.

Chiều 11/7, Á vương 3 Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 Minh Tuấn tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông, chính thức giới thiệu hình ảnh ca sĩ sau thời gian đăng quang. Anh cho biết sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật với định hướng trở thành nghệ sĩ trình diễn, hoạt động ở ba lĩnh vực gồm ca hát, diễn xuất và người mẫu.

Minh Tuấn chia sẻ cảm xúc khi đi thi nam vương trong buổi ra mắt với vai trò ca sĩ.

Trước khi quyết định lấn sân sang âm nhạc, Minh Tuấn đã có quá trình chuẩn bị nhiều năm. Anh từng theo học diễn xuất tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), tham gia một số phim truyền hình như Đi giữa trời rực rỡ, Gió ngang khoảng trời xanh... Bên cạnh đó, anh được đào tạo người mẫu dưới sự hướng dẫn của siêu mẫu Hạ Vy và góp mặt trong nhiều chương trình thời trang, gần đây nhất là show Aquafina thuộc Tuần lễ Thời trang Việt Nam 2026.

Sau khi giành danh hiệu Á vương 3 Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 hồi tháng 5, Minh Tuấn tiếp tục trau dồi kỹ năng biểu diễn và tập trung cho lĩnh vực ca hát.

Theo Minh Tuấn, niềm đam mê âm nhạc của anh được nuôi dưỡng từ gia đình. Mẹ anh là NSƯT Thanh Tâm, nguyên Phó giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân. Ngoài sự hướng dẫn từ mẹ, anh còn theo học thanh nhạc với giảng viên Đinh Lan Hương, Trưởng khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Minh Tuấn hát song ca với mẹ tại buổi ra mắt.

Tại buổi ra mắt, Minh Tuấn song ca cùng mẹ ca khúc Papa của Paul Anka như lời tri ân dành cho người cha luôn âm thầm đồng hành phía sau. Anh cũng giới thiệu ca khúc Thanh xuân do nhạc sĩ Phạm Hoàng Huy sáng tác. Đây là tiết mục từng giúp anh giành giải The Best Talent tại Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Minh Tuấn cho biết anh muốn theo đuổi hình mẫu nghệ sĩ đa năng nhưng đặt sự nghiêm túc trong nghề lên hàng đầu.

"Tôi muốn hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Trong ba năm qua, tôi chủ động theo học các khóa đào tạo về diễn xuất, kỹ năng trình diễn, thuyết trình, vũ đạo, thanh nhạc, đồng thời rèn luyện thể chất mỗi ngày. Những hành trang đó giúp tôi tự tin hơn và mở ra nhiều cơ hội để phát triển trên con đường nghệ thuật", anh nói.

Nam Á vương cho biết danh hiệu tại cuộc thi chỉ là bước khởi đầu: "Lúc đầu tôi tham gia cuộc thi với tâm thế trải nghiệm và học hỏi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đạt Á vương 3, chỉ nghĩ vào Top 10 hay Top 15 là đã vui rồi. Khi được xướng tên trong Top 5, tôi hồi hộp vì không nghĩ mình có thể đi xa đến vậy. Danh hiệu Á vương 3 cùng giải Best Talent là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tôi", Minh Tuấn chia sẻ.

Minh Tuấn tự tin hát nhảy trong buổi ra mắt.

Anh kể khoảng thời gian một tháng tham gia vòng chung kết tại Cần Thơ là quãng thời gian đáng nhớ khi phải duy trì lịch tập luyện dày đặc từ sáng sớm đến tối. Sau cuộc thi, điều khiến anh cảm nhận rõ nhất là giá trị của cuộc sống bình yên khi trở về nhà.

"Danh hiệu Á vương mới chỉ mở ra cánh cửa để tôi bước vào con đường nghệ thuật. Tôi luôn muốn học hỏi và không ngừng trau dồi bản thân. Tôi tin rằng nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu, mình sẽ từng bước chinh phục được những thử thách phía trước", anh bày tỏ.

Trong chương trình, NSƯT Thanh Tâm không giấu được sự xúc động khi chứng kiến con trai trưởng thành và quyết tâm theo đuổi nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ cho biết hai mẹ con thuộc hai thế hệ với cách tiếp cận âm nhạc khác nhau nên quá trình dạy con không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vì vậy, chị quyết định giới thiệu Minh Tuấn đến học cùng giảng viên Đinh Lan Hương để có môi trường phù hợp hơn.

NSƯT Thanh Tâm chia sẻ.

"Nghệ thuật là hành trình học hỏi và rèn luyện lâu dài. Tôi luôn nhắc con nếu đã chọn thì phải đi đến cùng. Khi Tuấn nói 'Mẹ hãy tin con', tôi quyết định đồng hành cùng con trên con đường nghệ thuật", chia sẻ.

Đáp lại, Minh Tuấn gửi lời cảm ơn bố mẹ ngay trên sân khấu: "Cảm ơn bố mẹ đã luôn tin tưởng và con sẽ cố gắng để không làm bố mẹ thất vọng".

Giảng viên thanh nhạc Đinh Lan Hương cho biết Minh Tuấn mới theo học khoảng ba tháng nên hiện chủ yếu tập trung rèn luyện hơi thở, kỹ thuật thanh nhạc thay vì học nhiều ca khúc. Theo chị, điều đáng ghi nhận ở học trò là sự kiên trì và tinh thần cầu tiến.

"Ba tháng chưa nói lên nhiều điều, nhưng Tuấn có sự nghiêm túc, đam mê và luôn nỗ lực trong quá trình học. Đó là động lực để tôi tiếp tục đồng hành cùng em trên chặng đường sắp tới", chị nhận xét.

Bạn bè, người thân, nghệ sĩ tới chúc mừng Minh Tuấn.

Tại sự kiện, MC Lê Anh và MC Mỹ Vân cũng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến học trò ngày càng trưởng thành. MC Lê Anh cho rằng với nền tảng về người mẫu, diễn xuất, âm nhạc cùng danh hiệu Á vương, Minh Tuấn có nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nếu có chiến lược phù hợp.

Hiện Minh Tuấn vẫn theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Song song với việc học, anh tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với định hướng phát triển ở ba lĩnh vực: ca hát, diễn xuất và người mẫu.