Á hậu 23 tuổi đột tử

Người đẹp 23 tuổi được phát hiện tử vong tại căn hộ riêng. Kết quả khám nghiệm ban đầu không ghi nhận dấu hiệu bạo lực, nguyên nhân cái chết chưa được cơ quan điều tra công bố.

Theo El Salvador, Wualys Suseth Fuentes Aquino - Á hậu Miss Universe Tegucigalpa 2026 - được phát hiện tử vong tối 20/7 tại căn hộ ở khu dân cư Altos del Trapiche, thủ đô Tegucigalpa, Honduras. Cô qua đời ở tuổi 23.

Người thân đến căn hộ của Wualys sau nhiều lần gọi điện nhưng không nhận được phản hồi. Khi vào trong, họ phát hiện cô đã tử vong và thông báo cho cơ quan chức năng.

Một số nguồn tin cho biết một người bạn thân của Wualys có chìa khóa căn hộ, quyết định kiểm tra nơi ở sau khi cô không trả lời các cuộc gọi và tin nhắn. Thi thể được tìm thấy trong phòng ngủ vào khoảng 19h30.

Cảnh sát quốc gia Honduras, Cơ quan Điều tra Cảnh sát và Viện Công tố có mặt tại hiện trường, phong tỏa căn hộ để phục vụ công tác khám nghiệm. Thi thể sau đó được đưa tới nhà xác để tiến hành khám nghiệm pháp y.

Á hậu Wualys Suseth Fuentes Aquino được phát hiện qua đời ở nhà riêng.

Theo La Prensa , kết quả kiểm tra ban đầu không phát hiện vết thương, dấu hiệu bị tra tấn hoặc tác động bạo lực trên cơ thể Wualys. Nhà chức trách bước đầu chưa ghi nhận căn cứ cho thấy đây là vụ án mạng.

Cơ quan pháp y chưa công bố nguyên nhân chính thức. Issa Alvarado - người phát ngôn của Cơ quan Pháp y Honduras - cho biết bác sĩ chờ kết quả của nhiều xét nghiệm trước khi đưa ra kết luận. Cảnh sát cho biết người thân và bạn bè nhận thấy Wualys có biểu hiện mệt mỏi, sa sút trước khi đột ngột qua đời.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, thi thể Wualys được bàn giao cho gia đình sáng 21/7. Người thân đưa cô về thành phố Comayagua để tổ chức tang lễ.

Wualys giành ngôi Á hậu Miss Universe Tegucigalpa 2026 khoảng một tháng trước khi qua đời. Thành tích tại cuộc thi giúp Wualys trở thành gương mặt được chú ý trong giới sắc đẹp Honduras.

Người đẹp theo học ngành Marketing quốc tế và Công tác xã hội. Trên mạng xã hội, cô thường đăng hình ảnh từ các chuyến đi, hoạt động thể thao và cuộc sống thường ngày.

Tổ chức Miss Universe Tegucigalpa gửi lời chia buồn tới gia đình cô. Ban tổ chức cho biết Wualys để lại ấn tượng nhờ sự nhiệt tình và tinh thần hỗ trợ các thí sinh khác.

“Wualys luôn giúp những người xung quanh cùng tỏa sáng. Cô ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ khi mọi người cần”, tổ chức gửi lời chia buồn.

Một ngày trước khi được phát hiện tử vong, Wualys vẫn cập nhật mạng xã hội. Cô chia sẻ nội dung liên quan trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Vài ngày trước khi mất, Wualys đăng loạt ảnh đen trắng kèm thông điệp đề cao giá trị riêng của mỗi người. Nhiều bạn bè, người hâm mộ và các nhân vật trong giới sắc đẹp Honduras chia sẻ lại bài đăng và để lại lời tiễn biệt.