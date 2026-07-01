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Điều tra tài sản của 1 diễn viên nổi tiếng: Tòa án treo thưởng hàng tỷ đồng để truy tìm

PV
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Nam diễn viên này là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim ăn khách.

Một diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hoa ngữ vừa trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị tòa án đưa vào danh sách người bị cưỡng chế thi hành án do không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Không chỉ công khai thông tin cá nhân, cơ quan chức năng còn treo thưởng cho những ai cung cấp đầu mối giúp xác minh tài sản của nam nghệ sĩ.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Giang Âm (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã phát đi thông báo treo thưởng trong quá trình thi hành án đối với diễn viên, đạo diễn võ thuật Khấu Chiếm Văn, 60 tuổi. Khấu Chiếm Văn từng được khán giả biết đến qua vai Hậu Nghệ trong bộ phim thần thoại kinh điển Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới.

- Ảnh 1.

Khấu Chiếm Văn

Thông báo của tòa án cho biết, số tiền liên quan đến vụ việc lên tới 6.945.937 nhân dân tệ (khoảng hơn 26 tỷ đồng). Cơ quan thi hành án kêu gọi người dân cung cấp thông tin về tài sản của Khấu Chiếm Văn và cam kết sẽ thưởng 10% giá trị tài sản thực tế thu hồi được, mức thưởng tối đa khoảng 750.000 HKD (hơn 2,6 tỷ đồng).

Theo các tài liệu tư pháp và báo chí Trung Quốc, vụ việc bắt nguồn từ một tranh chấp vay mượn dân sự. Trước đó, Khấu Chiếm Văn cùng diễn viên võ thuật kỳ cựu Lý Năng Miêu hợp tác đầu tư, vận hành một dự án liên quan đến lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, dự án gặp khó khăn về dòng tiền, dẫn đến phát sinh khoản nợ lớn. Sau khi tòa án xét xử và bản án có hiệu lực pháp luật, cả hai vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo phán quyết.

Cơ quan thi hành án cho rằng hai người có dấu hiệu che giấu tài sản, né tránh việc thi hành án trong thời gian dài. Vì vậy, tòa án đã áp dụng biện pháp hiếm gặp là phát thông báo treo thưởng nhằm huy động sự hỗ trợ từ cộng đồng để truy tìm tài sản phục vụ công tác cưỡng chế. Đáng chú ý, trong thông báo, tòa án còn công khai số giấy tờ tùy thân cùng địa chỉ nơi cư trú của Khấu Chiếm Văn tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc nhằm phục vụ quá trình xác minh và thi hành án.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Khấu Chiếm Văn đã tham gia nhiều bộ phim ăn khách

Khấu Chiếm Văn sinh tại Bắc Kinh, từng là thành viên đội tuyển võ thuật Bắc Kinh trước khi bước chân vào làng giải trí năm 1988. Trong gần bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông không chỉ là diễn viên mà còn đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật và đạo diễn hành động. Khấu Chiếm Văn từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới, Tùy Đường Anh Hùng Truyện, Võ Lâm Ngoại Sử, Sát Phá Lang 2 và gần đây nhất là phim Trục Ngọc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan thi hành án Trung Quốc tiếp tục xử lý. Việc tài sản của nam diễn viên có được xác minh và thu hồi hay không đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

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