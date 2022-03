9 lợi ích tuyệt vời từ khoai sọ mà không phải ai cũng biết

Khoai sọ tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp, chống lão hóa và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Sử dụng nguyên liệu này thường xuyên trong bữa ăn đặc biệt thích hợp cho những người có sức khỏe kém, viêm dạ dày. Các chuyên gia về sức khỏe đều khuyên mọi người nên thường xuyên dùng khoai sọ bởi chúng có công dụng được ví như nhân sâm nhưng lại rất rẻ.

Khoai sọ được chế biến thành nhiều món ăn ngon bổ dưỡng.

1.Cung cấp năng lượng

100 gram khoai sọ cung cấp khoảng 112 calo, trong khi 100 gram khoai tây có khoảng 87 calo. Lượng calorie của khoai sọ chủ yếu đến từ các carbohydrate phức hay gọi là các amylose và amylopectin.

Tuy nhiên, khoai sọ ít chất béo và protein cao hơn so với ngũ cốc và các loại đậu. Mức protein có trong khoai sọ có thể được so sánh với các nguồn thực phẩm nhiệt đới khác như khoai lang, sắn... có thể là một nguồn năng lượng thay thế cho lương thực lúa gạo.

2.Lợi ích với hệ tiêu hóa

Khoai sọ chứa khoảng 27% lượng chất xơ bạn cần hấp thụ mỗi ngày từ khẩu phần ăn. Vì vậy, loại thực phẩm này rất có ích trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra khoai sọ còn giúp ngăn ngừa một số vấn đề như xì hơi, đầy bụng, chuột rút, táo bón và thậm chí bệnh tiêu chảy.

3. Nhuận tràng

Giàu chất saponin, có thể tạo thành một màng bảo vệ trên thành dạ dày, bôi trơn đường ruột giúp nhuận tràng và bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đặc biệt, món ăn này rất thích hợp cho những người có sức khỏe kém, viêm dạ dày…

Khoai sọ chứa nhiều chất sơ và saponin tốt cho Tiêu hóa và Đại tràng.

4. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Chất xơ trong khoai sọ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường vì chúng có thể điều chỉnh quá trình phóng thích insulin và glucose.

5. Ổn định huyết áp và giúp tim khỏe mạnh

Khoai sọ có hàm lượng kali đáng kể, kali không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển chất lỏng giữa các màng và các mô trong cơ thể mà còn giúp giảm căng thẳng, áp lực lên các mạch máu, động mạch.

6. Làm sạch răng

Trong khoai sọ có nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe trong đó có flo và nó có chức năng làm sạch và bảo vệ răng tự nhiên, an toàn.

7. Ngăn ngừa các loại bệnh ung thư

Trong khoai sọ hàm có lượng cao vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa phenol khác giúp tăng cường hệ miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm ra khỏi cơ thể. Các gốc tự do là sản phẩm phụ nguy hiểm sinh ra từ quá trình tế bào trao đổi chất và có thể "biến" các tế bào khỏe mạnh thành các tế bào ung thư.

Bằng cách loại bỏ các gốc tự do này, khoai sọ gần như bảo vệ chúng ta hoàn toàn khỏi bệnh ung thư nguy hiểm. Hơn thế nữa, trong khoai sọ còn có chất cryptoxanthin với khả năng ngăn ngừa ung thư vòm họng và ung thư phổi.

8. Khắc phục mệt mỏi

Chất bột đường chứa trong khoai sọ rất nhỏ nên tốt cho các vận động viên trong việc khắc phục mệt mỏi, vì ăn khoai sọ cung cấp năng lượng nhưng lại không làm tăng glucose trong máu.

9. Chống lão hóa

Khả năng xử lý của các gốc tự do và tái tạo tế bào khi ăn khoai sọ là tuyệt vời và rất quan trọng để duy trì độ dẻo dai của các tế bào trong cơ thể, đặc biệt là các tế bào da. Nó rất hữu ích trong việc chống lão hóa sớm.

Một số món ăn thuốc từ khoai sọ

* Canh cua khoai sọ: cua đồng 200g, khoai sọ 60g, rau rút 1 mớ. Cua đồng bỏ yếm và mai, rửa sạch giã nát, lọc lấy nước, cho mắm muối vừa ăn; khoai sọ cạo bỏ vỏ, rửa sạch bổ miếng vừa ăn, rau rút lấy phần lá, cọng non, bỏ rễ và bấc ngắt đoạn, rửa sạch. Cho khoai vào nước cua, nấu đến khi khoai chín nhừ, cho rau rút vào, đun vừa chín là được. Ăn trong ngày; dùng liền 2-3 ngày. Món này tốt cho người tâm trạng bồn chồn, kém ăn ít ngủ.

* Xương lợn hầm khoai sọ: khoai sọ 60g, xương cẳng hoặc xương sống lợn 100g. Khoai sọ gọt vỏ rửa sạch, xương lợn chặt thành đoạn ngắn, thêm muối, nước gia vị, đun nhỏ lửa trong 2 giờ, cho ăn ngày 2 lần, có tác dụng khu phong trừ thấp. Món ngày dùng cho người bị nổi ban dị ứng, đau nhức tay chân.

* Thông hầu họng kháng độc: khoai sọ 15-20g, rễ kỷ tử 50g. Sắc trong 2h, gạn lấy nước trong cho uống ngày 1 lần. Uống liên tục 60 ngày. Dùng cho bệnh nhân bị u bướu vùng hầu họng.

* Chữa tiêu chảy, lỵ: lá khoai sọ 30g, củ cà rốt 30g, tỏi vài nhánh. Sắc uống.

Lưu ý:

- Nên ăn số lượng ít đối với những người bị đờm, cơ địa nhạy cảm (dễ nổi mề đay, eczema, hen suyễn, viêm mũi dị ứng), chán ăn.

- Bên cạnh đó, khoai sọ cũng có tác dụng khử trùng, giảm sưng, làm tan máu bầm. Nếu bị ong đốt, cách phổ biến nhất là sử dụng cuống khoai sọ để xoa lên vùng bị đốt.