9 loại rau giàu omega-3 bậc nhất

Ăn rau hàng ngày nhưng bạn có biết loại rau nào có thể bổ sung omega-3 cho cơ thể?

Trong hành trình sống khỏe, axit béo omega-3 ngày càng được nhiều người quan tâm nhờ những lợi ích nổi bật đối với tim mạch, não bộ và khả năng chống viêm. Khi nhắc đến omega-3, phần lớn mọi người nghĩ ngay đến cá biển. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nhiều loại rau quen thuộc có xung quanh ta cũng chứa omega-3 thực vật (ALA – alpha-linolenic acid) và hoàn toàn có thể tự trồng tại nhà để bổ sung vào bữa ăn hằng ngày.

Omega-3 thực vật có gì đặc biệt?

Omega-3 là nhóm chất béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tạo ra. 3 dạng chính gồm ALA, DHA và EPA. Trong đó, ALA có nhiều trong thực vật và có thể được cơ thể chuyển đổi một phần thành DHA và EPA. Dù khả năng chuyển đổi không cao, việc ăn thường xuyên các thực phẩm giàu ALA vẫn góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chức năng não và giảm tình trạng viêm.

9 loại rau giàu omega-3 nên trồng tại nhà

Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina không chỉ giàu sắt, folate và vitamin K mà còn cung cấp một lượng ALA đáng kể. Cây dễ trồng trong chậu hoặc ngoài vườn, thu hoạch nhanh và có thể dùng để làm salad, sinh tố hoặc món xào.

Bắp cải tí hon (Brussels sprouts)

Loại rau họ cải này chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ và omega-3 thực vật. Trồng tại nhà giúp bạn có nguồn rau tươi, giòn và giàu dinh dưỡng hơn so với để lâu sau thu hoạch.

Rau sam (Purslane)

Rau sam thường bị xem là cỏ dại nhưng thực tế là một trong những nguồn omega-3 thực vật tốt nhất. Lá mọng nước, hơi chua nhẹ, rất hợp ăn sống hoặc trộn salad, loại rau này thường mọc đầy ngoài bờ ruộng.

Cải xoăn (Kale)

Cải xoăn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng vitamin A, C, K cao cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa và ALA. Cây chịu lạnh tốt, phù hợp với nhiều điều kiện khí hậu.

Súp lơ trắng (Cauliflower)

Súp lơ trắng có chứa một lượng nhỏ omega-3 cùng nhiều chất xơ và vitamin C. Đây là loại rau dễ chế biến, từ luộc, hấp đến nướng hoặc làm cơm súp lơ.

Bông cải xanh (Broccoli)

Bông cải xanh vừa giàu sulforaphane vừa cung cấp omega-3 thực vật. Cây phát triển khá dễ và có thể thu hoạch nhiều đợt nếu chăm sóc tốt.

Bí đỏ

Các loại bí như bí hồ lô, bí acorn chứa ALA cùng nhiều beta-carotene. Bí bảo quản được lâu, là nguồn thực phẩm bổ dưỡng cho những tháng cuối năm.

Cải bẹ xanh (Mustard greens)

Cải bẹ xanh có vị cay nhẹ, giàu vitamin và ALA. Loại rau này thích hợp trồng vào mùa mát, đặc biệt là mùa thu và mùa xuân.

Đậu nành non (Edamame)

Edamame cung cấp protein thực vật, chất xơ và omega-3. Thu hoạch khi quả còn xanh sẽ cho món ăn vặt vừa ngon vừa lành mạnh.

Mẹo trồng rau giàu omega-3 tại nhà

Ngay cả khi bạn chưa từng làm vườn, chỉ cần vài chậu cây và một góc có nắng là đã có thể bắt đầu.

Đất trồng: Tơi xốp, thoát nước tốt, giàu hữu cơ; nên trộn thêm phân compost.

Ánh sáng: Hầu hết các loại rau cần 6–8 giờ nắng mỗi ngày.

Tưới nước: Giữ đất ẩm đều, tránh úng nước vì dễ gây thối rễ.

Khoảng cách: Trồng đúng khoảng cách giúp cây thông thoáng và giảm sâu bệnh.

Chăm sóc: Làm cỏ, phủ gốc và kiểm tra sâu bệnh thường xuyên để cây phát triển khỏe mạnh.

Vì sao nên tự trồng?

Tự trồng rau không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại nhiều lợi ích:

Chủ động nguồn thực phẩm sạch.

Thu hoạch tươi ngay trước bữa ăn.

Hạn chế dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Tăng hoạt động thể chất và giảm căng thẳng.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Health, Farmersstop)