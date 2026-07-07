8 lý do con cái không muốn giao tiếp với cha mẹ

Nhiều phụ huynh cảm thấy bế tắc: Khi con bước vào tuổi dậy thì như thể trở thành con người khác, cảm xúc “lạ” lộ diện và thường đóng cửa lòng mình.

Bố mẹ thường đặt ra nhiều yêu cầu đối với con, mong con đạt được những tiêu chuẩn của họ. (Ảnh: ITN).

Không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng con

Tâm sự gần đây của một học sinh khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy nghĩ: “Em thường cảm thấy bối rối sâu sắc, bố mẹ dường như khó thấu hiểu những suy nghĩ thật sự trong lòng em, cũng không hiểu được nhu cầu của em là gì. Họ thường có thói quen áp đặt quan điểm của mình lên em, yêu cầu em đi theo con đường mà họ định sẵn.

Tuy nhiên, em không phải là con rối để cho người khác điều khiển, em có khả năng suy nghĩ độc lập và ý thức tự chủ, cũng sẽ có những cảm xúc tiêu cực khi không được thấu hiểu. Em mong bố mẹ có thể tôn trọng suy nghĩ của em, chứ không chỉ yêu cầu em vâng lời một cách mù quáng.

Dường như chỉ chuyện của người lớn mới quan trọng

Bố mẹ dường như không coi trọng những chuyện của em, họ tập trung hơn vào công việc và cuộc sống riêng của mình. Khi em tâm sự những bực bội và lo lắng với họ, họ thường tỏ thái độ không mấy quan tâm, cho rằng đó chỉ là những chuyện vặt vãnh.

Tâm sự của em không được quan tâm và an ủi đúng mức, còn có thể bị mắng mỏ hoặc cười nhạo. Dần dần theo thời gian, em mất đi sự sẵn lòng chia sẻ cảm xúc nội tâm với bố mẹ.

Đưa ra nhiều yêu cầu đối với con, nhưng bản thân lại không làm được

Bố mẹ đặt ra nhiều yêu cầu đối với em, mong em đạt được những tiêu chuẩn mà họ đề ra. Tuy nhiên, điều gây bối rối là nhiều yêu cầu chính bản thân họ cũng khó thực hiện.

Khi em chỉ ra lỗi lầm của họ, họ không những không tự xem xét hành vi của mình mà còn cho rằng em đang cãi lại, và từ đó la mắng em với thái độ nghiêm khắc.

Không kiên nhẫn lắng nghe suy nghĩ thực sự của con

Em không thể giao tiếp với bố mẹ, họ như không hiểu những gì em nói. Họ phớt lờ ý kiến và đề xuất của em, luôn tỏ thái độ mình là bề trên, cho rằng em còn nhỏ, những gì em nói đều là những lời non nớt.

Trong nhiều việc, họ không hỏi ý kiến em, cũng không cho em cơ hội giải thích, mà tự ý đưa ra quyết định. Cách giao tiếp độc đoán này làm em cảm thấy rất áp lực.

Chỉ nói chuyện học tập với con

Nội dung trò chuyện giữa bố mẹ và em thường chỉ giới hạn ở việc học. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu vật chất cơ bản, họ gần như luôn nói về thành tích học tập, tình hình làm bài tập và kế hoạch tương lai của em.

Cách giao tiếp đơn điệu và nhàm chán này khiến em cảm thấy rất ngán, khi trò chuyện với họ thường cảm thấy không hợp gu, khó tạo được sự đồng cảm.

Dùng lý lẽ thay cho giao tiếp chân thành

Khi em lấy hết can đảm để tâm sự những suy nghĩ thật sự trong lòng với bố mẹ, họ thường đáp lại bằng những bài lý lẽ dài dòng, cố thuyết phục em chấp nhận quan điểm của họ.

Trừ khi em đồng ý, họ sẽ tiếp tục giảng đạo lý, cho đến khi em bất lực mà chấp nhận. Điều em thực sự mong muốn là được giao tiếp bình đẳng với bố mẹ, có thể tự do bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.

Dùng nổi giận thay vì giáo dục bình tĩnh

Mỗi khi em có kết quả thi không tốt hoặc mắc lỗi ở trường, bố mẹ thường không bình tĩnh để trò chuyện với em, mà lại mắng mỏ và chỉ trích em một cách dữ dội.

Thực ra, em đã nhận ra lỗi của mình, nếu họ có thể giao tiếp với em bằng thái độ ôn hòa, em chắc chắn sẽ cố gắng sửa sai. Tuy nhiên, cách giáo dục thô bạo của họ khiến em cảm thấy rất ấm ức và khó chịu, đồng thời làm em càng không muốn giao tiếp với họ.

Nếu con trở thành bố mẹ...

Em thường nghĩ, nếu một ngày em trở thành bố mẹ, em chắc chắn sẽ đối xử với con cái mình bằng thái độ bình đẳng và tôn trọng hơn.

Em sẽ thiết lập mối quan hệ giao tiếp tốt với con, lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của chúng, cho chúng đầy đủ tự do và không gian để trưởng thành và phát triển. Em hy vọng bố mẹ có thể dành cho em sự thấu hiểu và tôn trọng”.

Những dòng tâm sự trên khiến người lớn nhận ra, cốt lõi của giáo dục là yêu thương và công nhận. Cha mẹ nên quan sát nhiều khía cạnh như phẩm chất, thói quen của con để tìm ra điểm sáng và khen ngợi, giúp con phát triển toàn diện.

Giáo dục con không chỉ có chỉ trích; với những hành vi vi phạm giá trị, nguyên tắc có thể phê bình, nhưng trước những hành vi ngây ngô của con, cha mẹ cần bao dung, mục đích là hướng dẫn sửa sai và truyền đạt cách làm đúng, tránh chỉ trích vô ích.