8 loại cây đuổi muỗi, ruồi, gián hiệu quả: Nhà nào cũng nên trồng ít nhất một cây

Trong tự nhiên có rất nhiều loại cây có khả năng xua đuổi côn trùng nhờ chứa tinh dầu, khi tỏa hương sẽ làm “nhiễu” hệ thống định vị của ruồi, muỗi khiến chúng mất phương hướng, không thể xác định vật chủ để đậu hoặc hút máu. Những mùi hương cay nồng hoặc tinh dầu thơm mạnh là “khắc tinh” của côn trùng, khiến chúng tránh xa không gian sống của bạn.

Dưới đây là 8 loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, lại giúp không gian trong nhà thơm tho và hạn chế sự xuất hiện của muỗi, ruồi, gián.

Húng quế

Húng quế là loại rau gia vị quen thuộc nhưng cũng sở hữu khả năng xua đuổi ruồi và muỗi rất hiệu quả. Tinh dầu trong lá húng quế khi được vò nhẹ sẽ lan tỏa hương thơm mạnh khiến côn trùng khó chịu. Bạn có thể đặt chậu húng quế ở bệ cửa sổ, ban công hoặc gần nhà bếp để ngăn cản ruồi muỗi xâm nhập. Ngoài ra, lá húng quế còn có thể hái dùng cho bữa ăn hàng ngày.

Rau húng quế.

Oải hương

Mùi thơm của oải hương giúp thư giãn, an thần đối với con người nhưng lại khiến muỗi, ruồi và bọ gậy phải “chạy xa”. Tinh dầu oải hương còn có thể bôi trực tiếp lên da để chống muỗi. Nhiều gia đình treo bó oải hương khô trong phòng ngủ để vừa tạo hương thơm dễ chịu, vừa giúp ngủ sâu giấc. Đây là một trong những loại cây đuổi côn trùng được ưa chuộng nhất.

Sả

Sả chứa hợp chất citronella – thành phần phổ biến trong các loại tinh dầu chống muỗi. Chỉ cần đập dập vài cọng sả và treo ở góc phòng, mùi tinh dầu sả lan tỏa sẽ khiến muỗi, rầy, rệp tránh xa. Sả dễ trồng, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Khi bó sả khô và không còn mùi, bạn chỉ cần thay bó khác.

Trồng sả tại nhà.

Bạc hà

Tinh dầu bạc hà chứa menthol – chất có khả năng đuổi muỗi cực mạnh, đồng thời giúp làm dịu nhanh vết côn trùng đốt. Đây là lý do menthol thường có trong dầu gió. Trồng vài chậu bạc hà trên bàn làm việc, nhà bếp hoặc phòng khách không chỉ giúp hạn chế ruồi muỗi mà còn làm sạch không khí, khử mùi và diệt khuẩn. Ở những nơi ẩm thấp, tinh dầu bạc hà còn giúp khử nấm mốc rất tốt.

Hương thảo

Hương thảo có mùi thơm thanh nhẹ, phù hợp để trồng trong phòng khách, phòng ngủ hoặc nhà bếp. Loại cây này đặc biệt hữu ích để đuổi muỗi và một số côn trùng gây hại. Bạn nên đặt chậu hương thảo ở nơi thông gió, bệ cửa sổ, gần hồ cá hoặc khu vực ẩm thấp – nơi muỗi thường sinh sôi.

Các loại cây thuộc họ hành

Hành lá, hành tây, tỏi, hẹ… đều được xem là “thuốc trừ sâu tự nhiên”. Mùi mạnh của chúng giúp đuổi rệp, ruồi, muỗi, gián và một số loài sâu bệnh. Trồng các cây họ hành gần những chậu cây khác cũng giúp hạn chế sâu bệnh, giúp vườn cây của bạn khỏe mạnh và tươi tốt hơn.

Hoa cúc

Một số loài hoa cúc tỏa hương đặc trưng có thể xua đuổi bọ chét, rệp giường, kiến và muỗi. Tuy nhiên, người trồng cần lưu ý với các giống thuộc chi Pyrethrum – thường dùng sản xuất thuốc diệt côn trùng. Mặc dù hiệu quả cao, loại cây này có thể gây kích ứng hoặc độc tính nếu tiếp xúc quá nhiều, đặc biệt với trẻ nhỏ và thú nuôi.

Nhất mạt hương

Còn gọi là sen đá thơm, nhất mạt hương tỏa ra mùi hương dễ chịu với con người nhưng khiến muỗi tránh xa. Loại cây này cực kỳ dễ trồng, phù hợp với người bận rộn hoặc không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh.

Trồng một vài chậu cây không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, cải thiện không khí mà còn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Đây là giải pháp tự nhiên, an toàn và phù hợp với mọi gia đình. Bạn chỉ cần chọn trồng một trong tám loại cây trên, và căn nhà sẽ trở nên dễ chịu, sạch mùi và ít côn trùng hơn đáng kể.

Các loại cây và tinh dầu có hiệu quả nhất định trong việc xua đuổi ruồi, muỗi, gián. Tuy nhiên, để hạn chế côn trùng lâu dài, quan trọng nhất vẫn là duy trì không gian sống sạch sẽ, khô thoáng, loại bỏ nơi đọng nước môi trường lý tưởng để côn trùng sinh sôi.