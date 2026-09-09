780 bác sĩ tranh 444 suất nội trú Đại học Y Hà Nội: Ngành nào tuyển nhiều nhất?

Tổng 1.114 thí sinh dự thi bác sĩ nội trú Y Hà Nội năm 2026, nhưng chỉ 780 người đạt điểm sàn để tranh 444 suất thuộc 37 chuyên ngành đào tạo.

Chiều nay, 780 thí sinh đủ điều kiện sẽ bước vào Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội để lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51, niên khóa 2026-2029.

Đây là những thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú từ 1.114 người đăng ký dự thi, tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc. Trong khi đó, Trường Đại học Y Hà Nội được phê duyệt 444 chỉ tiêu, phân bổ cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học cơ sở.

Như vậy, số thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng cao hơn số chỉ tiêu tuyển sinh 336 người. Việc lựa chọn chuyên ngành sẽ diễn ra trực tiếp tại Match Day theo nguyên tắc người có điểm thi cao hơn được quyền chọn trước.

Nam sinh hô tên chọn ngành tại Match Day 2025. (Ảnh: HMU)

Nội khoa dẫn đầu về chỉ tiêu

Trong 37 chương trình đào tạo bác sĩ nội trú năm nay, Nội khoa có 50 chỉ tiêu, nhiều nhất.

Tiếp theo là Chẩn đoán hình ảnh với 30 chỉ tiêu và Da liễu với 22 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu còn lại được phân bổ cho 34 chương trình đào tạo khác.

Con số 50 chỉ tiêu khiến Nội khoa trở thành chuyên ngành quy mô tuyển sinh lớn nhất tại Match Day năm nay. Tuy nhiên, số chỉ tiêu nhiều không đồng nghĩa chuyên ngành này sẽ được lựa chọn sớm.

Theo cơ chế Match Day, 780 thí sinh được gọi lần lượt theo thứ tự bảng xếp hạng tổng điểm thi từ cao xuống thấp. Mỗi người có quyền lựa chọn chuyên ngành còn chỉ tiêu tại thời điểm được gọi.

Khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được lựa chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó. Những thí sinh được gọi sau sẽ không còn quyền chọn chuyên ngành đã đủ chỉ tiêu.

Thủ khoa là người đầu tiên chọn chuyên ngành

Ngày mai, Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2026 với 24,9/30 điểm, sẽ là thí sinh đầu tiên được lựa chọn chuyên ngành tại Match Day.

Đây cũng là điểm đặc trưng của phương thức tuyển sinh mà Trường Đại học Y Hà Nội duy trì từ năm 2016: thứ hạng điểm thi quyết định thứ tự được lựa chọn, thay vì thí sinh đăng ký cố định một chuyên ngành ngay từ đầu.

Năm 2025, thủ khoa Vũ Ngọc Duy đạt 25,09/30 điểm và lựa chọn Sản phụ khoa.

Đáng chú ý, trong 10 thí sinh đứng đầu Match Day 2025, có 6 người chọn Sản phụ khoa. Chuyên ngành này hết chỉ tiêu ở lượt thứ 33. Phẫu thuật tạo hình cũng thuộc nhóm được lựa chọn hết sớm, với 6 suất.

Những con số này khiến Sản phụ khoa tiếp tục được chú ý trước Match Day 2026. Tuy nhiên, chuyên ngành nào được nhóm thí sinh điểm cao ưu tiên năm nay chỉ có thể xác định khi sự kiện diễn ra.

11 năm “hô tên” chọn chuyên ngành

Match Day được Trường Đại học Y Hà Nội áp dụng từ năm 2016, đến nay đã trải qua 11 năm.

Tại sự kiện, toàn bộ bảng xếp hạng, số chỉ tiêu còn lại và diễn biến lựa chọn chuyên ngành được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống.

Theo nhà trường, cơ chế này nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong tuyển sinh, đồng thời giúp xác lập danh sách học viên trúng tuyển theo đúng số chỉ tiêu đã công bố ngay sau khi sự kiện kết thúc.

Thí sinh chỉ chính thức hoàn tất lựa chọn sau khi ký xác nhận trực tiếp vào sổ đăng ký chuyên ngành. Sau Match Day, nhà trường không tiếp nhận yêu cầu thay đổi chuyên ngành.

Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng cách làm này trao quyền lựa chọn định hướng nghề nghiệp cho thí sinh dựa trên kết quả thi, đồng thời hạn chế tình trạng “ảo” trong tuyển sinh.