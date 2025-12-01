71 tuổi vẫn đẩy tạ 400kg, cụ ông gymer chia sẻ bí quyết “Tuổi tác không định nghĩa con người. Chỉ có thái độ sống mới làm nên sức mạnh”.

9 giờ sáng, phòng gym trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, TP.HCM, một cụ ông nằm nghiêng trên máy đẩy chân, hai bàn chân dồn lực, bệ tạ gần 400 kg nhịp nhàng lên xuống theo tiếng thở đều. Thân hình cơ bắp, động tác dứt khoát khiến ít ai tin ông đã 71 tuổi. Đây là ông Ngô Trái Bảo, người gốc Hoa, một tấm gương về sức khỏe và ý chí.

Ông Ngô Trái Bảo hiện nay

Đam mê thể hình từ khi còn trẻ

Ông Bảo sinh ra ở Lâm Đồng, cha từ Quảng Tây sang Việt Nam. Từ hơn 10 tuổi, ông đã mê mẩn cơ bắp của các lực sĩ Mỹ trong phim. Những năm tuổi thơ sống giữa rừng núi, ông leo núi, bơi lội, lao động nặng như đập đá tảng, chạy máy cày… giúp hình thành khung cơ bắp tự nhiên.

Ông Ngô Trái Bảo năm 40 tuổi

Chưa có điều kiện đến phòng gym, ông tận dụng mọi thứ xung quanh để luyện tập: thanh sắt, thùng nước, băng ghế, thậm chí dây kháng lực mang theo khi công tác. “Tập ở đâu cũng được, miễn là không bỏ cuộc”, ông Bảo chia sẻ.

20 tuổi, ông chuyển xuống Bình Phước (nay là Đồng Nai), làm đủ nghề từ tài xế, kinh doanh bao bì, xuất nhập khẩu, rồi mở xưởng máy xuất khẩu. Dù bận rộn, ông chưa từng ngừng thử sức và rèn luyện cơ thể.

Tuổi 71 vẫn sống như thanh niên

Năm 66 tuổi, khi công việc kinh doanh không còn thuận lợi, ông Bảo dành nhiều thời gian cho phòng gym. Tuy nhiên, việc tập luyện cường độ cao từng khiến ông chấn thương hai đĩa đệm năm 2023, phải nằm liệt giường vài tháng. Bác sĩ cảnh báo: “Nếu không mổ sẽ bị liệt”. Sau phẫu thuật, ông kiên trì vật lý trị liệu, rồi quay lại tập luyện. Giai đoạn khó khăn này giúp ông nhận ra giá trị sức khỏe và ý chí vượt qua mọi thử thách.

Ngày nay, trước mỗi buổi tập, ông khởi động kỹ lưỡng, đeo băng bảo vệ, chuẩn bị máy móc và điều chỉnh mức tạ phù hợp. Mỗi sáng, ông dậy từ 5-6 giờ tập yoga, đi chợ, rồi đến phòng gym vào lúc 9 giờ, tập 2–3 giờ. Chiều ông trở lại tập thêm 2-3 giờ, trò chuyện và hướng dẫn những người trẻ.

Tháng 7 vừa qua, ông tham gia cuộc thi thể hình tại Khánh Hòa, giành giải 3 Men Physique lão tướng. Chế độ ăn nghiêm ngặt với yến mạch, sữa chua, bơ vào buổi sáng; trưa và chiều ưu tiên thịt trắng, cá, rau xanh; tối ăn nửa chén cơm với khoai lang, hạn chế chiên xào và thực phẩm nhanh.

Dù công việc kinh doanh không thuận lợi như xưa, nhưng ông Bảo không để tinh thần bị ảnh hưởng. Ông tập luyện, kết nối với người trẻ, truyền dạy kỹ thuật: “Tập nhẹ vừa sức, giữ thăng bằng, đừng làm quá sức như tôi hồi trẻ”.

Ngoài thể chất, ông chú trọng tinh thần. Buổi sáng thiền thở, gặp chuyện buồn thì tập nặng để xả cảm xúc. Ông nhấn mạnh: “Khỏe để cha mẹ không lo, khỏe để con cái an tâm”. Dù là người lớn tuổi nhất, ông học hỏi từ thế hệ trẻ, quay video để điều chỉnh kỹ thuật: “Thân có thể già, nhưng tâm phải trẻ. Tâm mà già thì thân có trẻ cũng chẳng sống lâu”.

Mỗi lần bước vào phòng gym, ông Bảo không chỉ tập cho mình mà còn hướng dẫn người trẻ và đồng niên. Từng gục ngã vì chấn thương, ông vượt qua và trở thành tấm gương về tinh thần lẫn thể chất. Ông kết luận: “Tuổi tác không định nghĩa con người. Chỉ có thái độ sống mới làm nên sức mạnh”.