7 lý do nên ăn quýt mỗi ngày

Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời của quýt.



1. Giàu kali

Quýt chứa 130 mg kali mỗi khẩu phần và điều này là một trong những lý do để ăn chúng mỗi ngày. Kali cần thiết cho việc duy trì các khớp xương, huyết áp và các động mạch khỏe mạnh, và đặc biệt còn giúp chống đầy hơi. Quýt giúp ngăn ngừa đau đầu, trợ tiêu hóa và tốt cho việc giảm viêm.Loại quả này cũng giúp ngăn ngừa chứng chuột rút nhờ hàm lượng kali cao.

2. Chứa canxi

Quýt không phải là một nguồn rất lớn canxi, nhưng nó chứa 22 mg mỗi khẩu phần. Canxi là một khoáng chất cần thiết giúp làm dịu thần kinh và làm giảm huyết áp của bạn. Nó giúp cho xương chắc khỏe và làm giảm bớt sự lo âu kéo dài. Bạn có thể lấy canxi quýt cũng như từ các loại rau lá xanh, hạt Chia, và hạnh nhân.

3. Chứa beta-carotene

Quýt chứa beta-carotene, một dạng của vitamin A tốt cho mắt, tim và da. Nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Ăn một trái quýt mỗi ngày sẽ giúp bạn đáp ứng đủ nhu cầu vitamin A hàng ngày.

4. Chứa ít đường

Đường vốn không tốt cho sức khỏe. Đó là lý do tại sao rất quan trọng để giảm lượng đường của bạn bất cứ khi nào có thể. Quýt giúp chống lại cảm giác thèm ăn đường, vì nó có vị ngọt ngào nhưng lại rất ít đường.

Chúng chứa khoảng 2 gam chất xơ và 8 loại carbohydrate trong mỗi trái, đồng thời quýt rất ngon miệng nhưng lại có hàm lượng glycemic thấp.

Bạn cũng có thể thêm 1trái quýt vào khẩu phần ăn sáng của bạn như là một loại trái cây ngon cung cấp lượng đường thấp.

5. Là loại trái cây chế biến được nhiều món ăn

Quýt được coi là loại quả linh hoạt trong nhà bếp. Bạn có thể thêm quýt cắt nhỏ vào cốc sinh tố hoặc hỗn hợp đồ uống cho bữa sang hoặc trộn salad với thịt gà, cá... Quýt là một trái cây đa năng tuyệt vời để thưởng thức trong mùa đông vì chứa nhiều nước.

6. Giàu Vitamin C

Tất cả các loại trái cây họ cam quýt chứa nhiều Vitamin C và quýt không phải là ngoại lệ. Quýt chứa 36 mg vitamin C trong mỗi quả. Vitamin C tốt cho tóc, da, hệ thống miễn dịch và cân bằng trọng lượng cơ thể đồng thời cũng là một vitamin tuyệt vời cho hệ tiêu hóa của bạn. Vitamin C giúp điều hòa ruột và cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác. Tốt hơn hãy đáp ứng nhu cầu hàng ngày của vitamin C thông qua trái cây, vì thuốc được làm bằng một số phiên bản hóa học của Vitamin C có thể làm giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác.

7. Ít calo

Quýt chỉ có 35 calo trong mỗi trái. Giống như hầu hết các loại trái cây, quýt chứa chất béo tự do và chất chống oxy hóa, có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa. Quýt chứa đầy đủ vitamin và khoáng chất lại rất ít calo nên vô cùng thích hợp cho chế độ ăn kiêng.