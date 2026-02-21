7 loại cây nên trồng ngay bây giờ

Joe Swift, 60 tuổi, gương mặt quen thuộc của chương trình Gardeners’ World (Thế giới của người làm vườn), đã gắn bó với chương trình nổi tiếng của BBC từ năm 1998 và từng làm việc cùng nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực làm vườn.

Ông cho rằng đây là “thời điểm đầy hứng khởi” cho người làm vườn. Các loại củ hoa bắt đầu “nhú lên khỏi mặt đất” và cỏ cây cũng “thức dậy sau giấc ngủ đông”, vì thế mỗi buổi sáng ông đều đi quanh vườn để xem những gì đang bắt đầu sinh trưởng. Tuy nhiên, Joe thừa nhận ông không thích nhìn thấy “đất trống” trong khu vườn của mình.

Do đó, ông cho rằng đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu trồng những loại cây phủ đất xinh đẹp.

Viết trên tờ The Times, ông chia sẻ: “Vào mùa đông, việc có một số khoảng đất trống là điều khó tránh khỏi, trừ khi bạn chỉ trồng cây thường xanh. Nhưng từ mùa xuân đến cuối mùa thu, tôi muốn nhìn thấy màu xanh chứ không phải màu nâu.”

Joe thường trồng khoảng năm cây trên mỗi mét vuông — dù ông nói có thể nhiều hoặc ít hơn một chút — và trong số đó cần có một cây “mọc thấp” để lấp đầy khoảng trống giữa các cây cao và bụi cây.

Khi chọn cây phủ đất, Joe khuyên nên chọn những loại nở hoa vào mùa xuân. Joe khuyến khích sử dụng những cây tự gieo hạt (self-seeding) để chúng có thể tái sinh hằng năm và phủ kín khu vườn.

7 loại cây phủ đất nên trồng ngay bây giờ

Joe đã nêu tên bảy loại cây mà ông sẽ sử dụng làm “cây lấp khoảng trống nở hoa mùa xuân”. Ông gợi ý nên trồng khoảng ba trong số bảy loại này theo từng cụm để phủ kín các luống hoa trong vườn.

Đầu tiên,người làm vườn cho biết cây Biga bò (bugle) — loài hoa xanh lam đậm với lá thường xanh — là lựa chọn hữu ích cho những khu vực râm mát, mọc thấp và phủ đất tốt.

Cây Biga bò (bugle) là lựa chọn hữu ích cho những khu vực râm mát.

Thứ hai, cây duyên hồ sách (corydalis), còn được gọi là “blue panda”, cũng là một lựa chọn khác của Joe. Ông thích loại cây này vì nó có thể “phủ kín mặt đất như thảm”, tự gieo hạt và có thể cao tới khoảng 60 cm. Giống corydalis blackberry wine cũng có thể đạt chiều cao tương tự, khoảng 60 cm.

Thứ ba, Joe gợi ý cây dừa cạn (periwinkle) là “lựa chọn tốt” để lấp đầy các khoảng trống trong vườn. Loài cây thường xanh này có hoa màu tím và xanh lam, trong khi giống Vinca Minor có “hoa tím đậm mượt như nhung”.

Cây dừa cạn (periwinkle) là “lựa chọn tốt” để lấp đầy các khoảng trống trong vườn.

Thứ tư và thứ năm, cây dâm dương hoắc (barrenwort) và cây vấn vương thơm (sweet woodruff) đều là những cây hoa trắng mà Joe sử dụng để lấp khoảng trống trong vườn. Ông cho biết vấn vương thơm là loại “phủ đất tuyệt vời” và có thể lấp đầy những “khoảng trống khó xử” trong vườn.

Thứ sáu, Joe chọn cây cỏ phổi (lungwort) là một trong những loài nở hoa sớm cho khu vườn của mình. Cây này có nhiều màu sắc như xanh lam, trắng và bạc, và có thể nở hoa từ tháng 3. Một số giống có lá đốm trong khi những giống khác thì không, Joe giải thích.

Cây cỏ phổi (lungwort) là một trong những loài nở hoa sớm từ tháng 3.

Cuối cùng, Joe khuyến nghị trồng cây hoa xốp (foam flower), loài cây có thể cao tới 25 cm. Ông mô tả đây là loại cây “đáng tin cậy” và cho biết nó “ra hoa trong thời gian dài”. Ông đặc biệt yêu thích tán lá hình trái tim của cây, cùng những bông hoa có hương thơm và vẻ ngoài vân đá cẩm thạch.