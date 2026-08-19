7 loại cây đừng trồng trong nhà: Dễ mang vận xui, có loại mang độc tính

Một chậu cây đẹp chưa chắc đã phù hợp với không gian sống. Trong phong thủy, một số loại cây quen thuộc có thể tượng trưng cho sự trì trệ, bất ổn hoặc nguồn năng lượng nặng nề.

Architectural Digest India liệt kê 7 nhóm cây không nên đặt trong không gian sống của gia đình. Phần lớn lý do xuất phát từ ý nghĩa biểu tượng và quan niệm phong thủy, không phải kết luận khoa học.

1. Cây xương rồng

Cây xương rồng (Ảnh: Pexels).

Xương rồng được yêu thích nhờ hình dáng độc đáo và không cần chăm sóc cầu kỳ. Tuy nhiên, những chiếc gai nhọn có thể tượng trưng cho năng lượng tiêu cực và sự căng thẳng trong các mối quan hệ.

Nếu vẫn muốn trồng, gia chủ có thể đặt cây ngoài không gian sinh hoạt chính, chẳng hạn ban công hoặc sân thượng.

2. Cây bonsai

Cây bonsai (Ảnh: Getty).

Bonsai là kết quả của quá trình uốn, cắt tỉa và chủ động giới hạn sự phát triển để cây giữ kích thước nhỏ. Dưới góc nhìn nghệ thuật, đây là những tác phẩm công phu và có giá trị thẩm mỹ cao.

Tuy nhiên, Vastu Shastra (hệ thống phong thủy cổ xưa của Ấn Độ) cho rằng hình ảnh một cái cây không thể phát triển tới kích thước tự nhiên tượng trưng cho sự trì trệ. Đặt bonsai trong nhà vì thế được cho là có thể cản trở sự phát triển, thịnh vượng và trạng thái cân bằng của gia đình.

Nếu vẫn muốn trưng bonsai, gia chủ có thể đặt cây tại khu vực ngoài trời như ban công, sân vườn, thay vì bố trí trong không gian sinh hoạt bên trong nhà.

3. Cây, hoa và lá đã khô

Hoa, lá khô (Ảnh: Getty).

Nhiều gia đình giữ hoa khô hoặc lá cây đã chết làm vật kỷ niệm và trang trí. Theo Vastu Shastra, những vật này mang “năng lượng đã mất”, không phù hợp với ngôi nhà vốn cần thể hiện sức sống và sự tươi mới.

Giữ cây đã chết trong thời gian dài còn được xem là biểu tượng của việc níu giữ quá khứ. Vastu Shastra khuyến nghị thay chúng bằng hoa tươi hoặc cây còn sống để không gian trở nên sinh động hơn.

4. Cây me

Cây me (Ảnh: Trees).

Cây me được cho là có liên hệ với những nguồn năng lượng tiêu cực hoặc cảm giác huyền bí. Một số chuyên gia phong thuỷ cho rằng không nên xây nhà gần cây me hoặc trồng cây này trong khuôn viên nhà ở, vì nó được tin là nơi “trú ngụ” của nguồn năng lượng xấu.

5. Cây bông tai

Cây bông tai (Ảnh: Getty).

Cây bông tai có nhựa màu trắng và mang độc tính. Đặc điểm này không chỉ tạo nên ý nghĩa tiêu cực trong phong thủy mà còn làm cây trở thành lựa chọn cần thận trọng đối với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Theo quan niệm Vastu Shastra, đặt cây trong nhà có thể tượng trưng cho sự bất ổn và thiếu hòa hợp.

6. Cây lá móng tay

Cây lá móng tay (Ảnh: Getty).

Cây lá móng tay có tên khoa học là Lawsonia inermis L. Cây còn có những cái tên khác như cây henna, cây lá móng, móng tay nhuộm, tán mạt hoa, lựu mọi, chỉ giáp hoa, cây móng tay.

Lá của cây có mùi thơm, được dùng làm dược liệu và thường được dùng để tạo những hoa văn trang trí trên da, làm thuốc nhuộm tóc hoặc móng tay/chân... Mặc dù có giá trị văn hóa, loại cây này lại được Vastu Shastra liên hệ với nỗi buồn hoặc cái chết.

Nếu muốn trồng cây lá móng tay, vị trí ngoài trời có ánh sáng tự nhiên được xem là phù hợp hơn không gian bên trong nhà.

7. Cây bồ đề

Cây bồ đề (Ảnh: Getty).

Cây bồ đề là loài cây linh thiêng trong văn hóa Ấn Độ, tượng trưng cho sự dẫn dắt và những lời chúc phúc. Tuy nhiên, Vastu Shastra cho rằng nguồn năng lượng của cây quá mạnh đối với không gian kín.

Thay vì đặt trong không gian sống của gia đình, cây bồ đề được cho là phù hợp hơn với đền thờ hoặc khu vực ngoài trời, nơi cây có đủ không gian phát triển và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.

Nguồn: Architectural Digest India