60 tuổi vẫn khỏe nhờ món rau quen thuộc này: Thanh lọc gan, ruột khỏe, sống thọ!

Ở tuổi 60 trở lên, nhiều người bắt đầu đối mặt với hàng loạt vấn đề tiêu hóa: Đầy bụng, khó tiêu, táo bón… Đặc biệt, thời tiết nắng nóng dễ gây mất nước, khiến phân khô cứng, việc đi vệ sinh trở nên khó khăn. Thay vì dựa vào thuốc nhuận tràng, các chuyên gia khuyên nên bổ sung rau xanh giàu chất xơ - nguồn "thuốc" tự nhiên vừa an toàn, vừa tốt cho gan, ruột và sức khỏe tổng thể.

ThS.BS Trương Hồng Sơn (Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam), cho biết: "Chế độ ăn giàu chất xơ là biện pháp đơn giản, hiệu quả để phòng và điều trị táo bón. Người lớn cần khoảng 25-30 g chất xơ mỗi ngày. Bên cạnh đó, uống đủ nước và duy trì vận động sẽ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn".

Trong đó, có 6 loại rau quen thuộc dưới đây, nếu ăn thường xuyên sẽ giúp thanh lọc gan, làm sạch ruột và duy trì tuổi thọ khỏe mạnh.

Cần tây - "cỗ máy" làm sạch ruột

Phần "gân" của cần tây chứa nhiều chất xơ không hòa tan. Khi nhai, các sợi xơ này kích thích nhu động ruột, giúp đẩy phân ra ngoài dễ dàng hơn. Cần tây còn giàu vitamin C, K và chất chống oxy hóa, hỗ trợ giải độc gan và giảm viêm.

Đậu bắp - bôi trơn và làm sạch ruột

Lớp nhớt của đậu bắp chính là mucilage - một dạng chất xơ hòa tan giúp bôi trơn đường tiêu hóa, làm mềm phân và giảm ma sát khi đi ngoài. Đồng thời, đậu bắp cung cấp vitamin A, C và folate, tốt cho mắt, da và sức khỏe tim mạch.

Rau bina - "chiếc chổi nhỏ" quét sạch ruột

Chất xơ trong rau bina hoạt động như chiếc chổi, loại bỏ cặn bã lâu ngày bám trên thành ruột. Ngoài ra, rau bina giàu sắt và folate, giúp cải thiện tuần hoàn máu, bổ khí huyết, đặc biệt hữu ích cho người cao tuổi.

Bông cải xanh - nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột

Bông cải xanh chứa chất xơ prebiotic, là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Loại rau này còn giàu sulforaphane - hợp chất hỗ trợ giải độc gan, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do.

Hẹ - "cỏ làm sạch ruột"

Hẹ chứa nhiều chất xơ thô, giúp tăng tốc độ di chuyển của thức ăn qua ruột. Đông y cũng cho rằng hẹ có tính ấm, hỗ trợ lưu thông khí huyết. Tuy nhiên, chỉ nên ăn 50-70g mỗi ngày để tránh gây khó chịu dạ dày.

Rau dền - mềm, mát, dễ tiêu

Rau dền có chất xơ mềm, mịn, khi nấu chín tạo độ nhớt nhẹ, giúp phân di chuyển dễ dàng. Rau dền giàu kali, hỗ trợ thải muối, cân bằng nước, giúp giảm nguy cơ táo bón.

Lời khuyên để "ăn rau mà khỏe" ở tuổi 60+

- Đa dạng hóa: Kết hợp nhiều loại rau khác nhau trong tuần để bổ sung đủ vitamin, khoáng chất.

- Chế biến nhẹ nhàng: Luộc, hấp hoặc xào ít dầu để giữ dưỡng chất và chất xơ.

- Kết hợp vận động nhẹ: Đi bộ, yoga, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ để kích thích nhu động ruột.

- Uống đủ nước: 1,5–2 lít mỗi ngày để chất xơ phát huy tác dụng.