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6 lý do vì sao nên trồng một chậu cây kim tiền trong nhà

Lam Chi
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Xanh tốt ngay cả khi ít được chăm sóc, cây kim tiền còn được ưa chuộng nhờ dáng đẹp, phù hợp nhiều không gian và mang ý nghĩa đẹp trong phong thủy.

Nhiều người muốn đưa cây xanh vào nhà nhưng lại e ngại việc tưới nước, cắt tỉa và chăm sóc thường xuyên. Cây kim tiền có thể là lựa chọn phù hợp nhờ 6 lý do sau đây.

Có sức sống bền bỉ

6 lý do vì sao nên trồng một chậu cây kim tiền trong nhà - Ảnh 1.

Cây kim tiền có lá xanh bóng đẹp mắt (Ảnh: Getty).

Lá cây kim tiền dày và phủ một lớp bóng như sáp, giúp cây tích trữ nước. Nhờ đặc điểm này, cây có thể chịu được điều kiện khô hạn và vẫn phát triển ngay cả khi người trồng quên tưới trong vài tuần.

Không phải căn phòng nào cũng nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên. Cây kim tiền vẫn có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng yếu, vì vậy phù hợp với văn phòng, căn hộ hoặc những góc tương đối tối trong phòng khách.

Cây kim tiền chỉ cần được tưới sau vài tuần, tùy điều kiện môi trường. Người trồng không phải tuân theo lịch tưới dày đặc, phun sương hằng ngày hoặc thường xuyên lo cây bị khô khi vắng nhà.

Cây kim tiền có thể hấp thu một số chất trong không khí

Theo Architectural Digest India, cây kim tiền có khả năng hấp thu một số chất như xylene, toluene và benzene. Đây là những hợp chất có thể xuất hiện trong không gian sống từ sơn, đồ nội thất hoặc sản phẩm vệ sinh gia đình.

Tiếp xúc với các chất này ở nồng độ cao hoặc trong thời gian dài có thể gây kích ứng mắt, mũi, đau đầu, chóng mặt và ảnh hưởng hệ thần kinh; riêng benzene còn có thể làm tổn thương tủy xương, tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu.

Giúp không gian sống trở nên thư giãn hơn

6 lý do vì sao nên trồng một chậu cây kim tiền trong nhà - Ảnh 2.

Cây kim tiền giúp không gian sống trở nên thư giãn hơn (Ảnh: Getty).

Sự hiện diện của cây xanh trong nhà nói chung có thể giúp không gian trở nên sinh động, gần gũi với thiên nhiên và tạo cảm giác dễ chịu. Một chậu kim tiền đặt trong phòng khách hoặc trên bàn làm việc có thể góp phần giảm cảm giác căng thẳng, hỗ trợ sự tập trung và cải thiện tâm trạng.

Ít tốn công chăm sóc

Bên cạnh nhu cầu nước thấp, cây cũng không quá kén độ ẩm và nhiệt độ. Cây không cần được cắt tỉa liên tục, phù hợp với người bận rộn, thường xuyên đi xa hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh.

Tạo điểm nhấn cho nội thất

Lá cây có màu xanh đậm, bề mặt bóng và mọc thẳng, tạo cảm giác gọn gàng. Cây kim tiền có thể kết hợp với nhiều phong cách trang trí, từ hiện đại, tối giản đến cổ điển hoặc phóng khoáng. Chỉ cần đặt cây trong một chiếc chậu phù hợp, góc phòng cũng có thể trở nên chỉn chu hơn.

Biểu tượng của tăng trưởng và thịnh vượng

Theo quan niệm phong thủy, cây kim tiền tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng. Những thân cây vươn thẳng lên trên được ví như quá trình phát triển tài chính ổn định, vì vậy cây thường được đặt trong nhà hoặc nơi làm việc.

Lưu ý khi trồng cây kim tiền trong nhà

6 lý do vì sao nên trồng một chậu cây kim tiền trong nhà - Ảnh 3.

Một cách ươm cây kim tiền (Ảnh: The Spruce).

  • Tưới nước đúng lúc: Chỉ tưới khi đất đã khô, không áp dụng máy móc một lịch tưới cố định. Tránh để nước đọng trong chậu vì có thể khiến củ và rễ bị úng, thối.
  • Chọn đất thoát nước tốt: Nên sử dụng đất tơi xốp, có thể trộn thêm trấu, xơ dừa hoặc xỉ than để tăng độ thông thoáng.
  • Bảo đảm ánh sáng: Đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp như gần cửa sổ hoặc trong phòng khách. Tránh nắng gắt chiếu trực tiếp làm cháy lá, đồng thời không để cây lâu ngày ở góc quá tối, ẩm thấp.
  • Ưu tiên nơi thông thoáng: Không nên đặt cây trong không gian kín hoặc thiếu lưu thông không khí. Nếu trồng trong nhà, cần thường xuyên đưa cây đến nơi có ánh sáng phù hợp.
  • Để xa trẻ nhỏ và vật nuôi: Nhựa và lá cây chứa tinh thể canxi oxalat, có thể gây kích ứng da, miệng và niêm mạc nếu tiếp xúc hoặc nuốt phải.
  • Vị trí đặt cây: Cây thường được đặt tại phòng khách, cửa ra vào hoặc quầy thu ngân để tượng trưng cho tài lộc. Khu vực đặt cây nên sạch sẽ, sáng và thoáng.

Nguồn: Architectural Digest India

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Tags

cây phong thủy

cây xanh

phong thủy nhà ở

phong thủy

Cây kim tiền

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