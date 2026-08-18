5 lý do vì sao nên trồng một cây lưỡi hổ trong nhà

Cây lưỡi hổ có thể mang lại nhiều giá trị cho không gian sống mà không phải ai cũng biết.

Trồng cây lưỡi hổ trong chậu đất (Ảnh: Leaf Culture).

Cây lưỡi hổ có tên khoa học là Sansevieria hoặc Dracaena trifasciata. Cây có những chiếc lá dài, mọc thẳng như lưỡi kiếm. Không chỉ tạo điểm nhấn cho nội thất, loại cây này còn được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng thích nghi tốt và một số lợi ích đối với môi trường sống.

Góp phần cải thiện chất lượng không khí

Theo Architectural Digest India, cây lưỡi hổ có khả năng hấp thu một số chất thường xuất hiện trong không gian kín như formaldehyde, benzene, trichloroethylene và xylene. Những chất này có thể được giải phóng từ sơn, sản phẩm vệ sinh hoặc vật liệu nội thất tổng hợp.

Cây lưỡi hổ còn thực hiện một hình thức quang hợp đặc biệt gọi là CAM (Crassulacean Acid Metabolism). Nhờ đó, cây có thể hấp thu carbon dioxide và giải phóng oxy vào ban đêm, khác với phần lớn cây xanh thường ngừng tạo oxy khi không còn ánh sáng.

Mang lại cảm giác thư giãn

Trồng cây lưỡi hổ trong nhà mang lại cảm giác thư giãn (Ảnh: Leaf Culture).

Sự hiện diện của cây xanh trong nhà có thể tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, giúp không gian trở nên dễ chịu và cân bằng hơn. Với dáng lá thẳng, màu xanh dịu mắt, cây lưỡi hổ phù hợp để đặt gần góc đọc sách, bàn làm việc hoặc nơi nghỉ ngơi.

Việc chăm sóc cây cũng có thể trở thành một hoạt động thư giãn. Quan sát cây phát triển, lau lá hoặc tưới nước đúng thời điểm giúp nhiều người có thêm cảm giác tập trung và hoàn thành một công việc nhỏ trong ngày.

Những chiếc lá cao, cứng cáp với các sắc xanh, vàng hoặc bạc giúp cây lưỡi hổ phù hợp với nhiều phong cách trang trí, từ tối giản, hiện đại đến mộc mạc. Cây cũng có thể đặt cạnh cửa ra vào, trên bệ cửa sổ hoặc tại một góc trống trong phòng.

Phù hợp với không gian nghỉ ngơi

Nhờ khả năng giải phóng oxy vào ban đêm, cây lưỡi hổ thường được lựa chọn để trang trí phòng ngủ. Dáng cây gọn, mọc theo chiều thẳng đứng nên không chiếm nhiều diện tích, phù hợp cả với phòng nhỏ.

Một chậu cây đặt ở vị trí thích hợp có thể giúp phòng ngủ trở nên xanh mát, yên tĩnh và tạo cảm giác thư thái hơn. Tuy nhiên, cây vẫn cần được tiếp xúc với ánh sáng mỗi ngày để duy trì sinh trưởng.

Cây dễ chăm sóc, phù hợp với người bận rộn

Một giống cây lưỡi hổ (Ảnh: Leaf Culture).

Lưỡi hổ có sức sống tốt và không đòi hỏi người trồng phải có nhiều kinh nghiệm. Cây thích nghi được với nhiều điều kiện ánh sáng, từ nơi có ánh sáng gián tiếp đến những góc tương đối thiếu sáng.

Loại cây này cũng không cần tưới thường xuyên, có thể chịu khô trong nhiều tuần. Cây ít rụng lá, hiếm khi phải thay chậu và không dễ bị sâu bệnh, phù hợp với người bận rộn, thường xuyên đi xa hoặc mới bắt đầu trồng cây trong nhà.

Có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp

Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ còn tượng trưng cho khả năng bảo vệ, thu hút năng lượng tích cực, tài lộc và sự thịnh vượng. Cửa ra vào được xem là một trong những vị trí thích hợp để đặt cây.

Lưu ý khi trồng cây lưỡi hổ trong đất - Nên chọn loại đất có khả năng thoát nước tốt. Nếu nước bị giữ lại lâu, rễ cây rất dễ thối. - Nên đặt cây ở nơi có ánh sáng phù hợp. Việc tiếp xúc với ánh sáng vài giờ mỗi ngày sẽ giúp cây phát triển và mọc thêm chồi mới. - Trước mỗi lần tưới nước, cần kiểm tra và chỉ bổ sung nước khi đất đã khô hoàn toàn. Đất thường xuyên ẩm ướt có thể khiến cây bị úng, thối rễ. - Lá chuyển sang màu vàng là một trong những dấu hiệu phổ biến cho thấy cây đang bị thừa nước hoặc đã xuất hiện tình trạng thối rễ. Khi đó, nên ngừng tưới và kiểm tra khả năng thoát nước của chậu.

Nguồn: Leaf Culture, Architectural Digest India



