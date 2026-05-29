6 loại đồ uống có thể gây tăng cân và tích nước nếu lạm dụng: Toàn loại nhiều người không ngờ tới

Lam Chi
|

Nhiều loại đồ uống tưởng tốt cho sức khỏe, giúp giải khát ngày hè lại chứa nhiều đường, calo, dễ gây tăng cân, phù nề và rối loạn chuyển hóa nếu lạm dụng.

Chia sẻ trên tờ Chinatimes, chuyên gia dinh dưỡng Gao Minmin (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết nhiều loại đồ uống được gắn với hình ảnh “lành mạnh” nhưng trên thực tế có thể khiến người dùng vô tình nạp quá nhiều đường và năng lượng. Nếu thường xuyên sử dụng các loại đồ uống này, cơ thể có thể phải đối mặt với tình trạng tăng cân, trao đổi chất kém hoặc thường xuyên bị phù nề. Dưới đây là 6 loại đồ uống mà theo chuyên gia Gao, mọi người cần tiêu thụ một cách có chừng mực thay vì lạm dụng.

1. Nước ép trái cây tươi

Nước ép trái cây.

Nước ép trái cây thường được nhiều người lựa chọn vì nghĩ rằng đây là cách đơn giản để bổ sung vitamin. Tuy nhiên, theo chuyên gia Gao, không ít loại nước ép bán sẵn được thêm đường hoặc siro để tăng vị ngon.

Bên cạnh lượng đường bổ sung, bản thân trái cây cũng đã chứa đường fructose. Vì vậy, chỉ với một cốc nước ép, lượng đường nạp vào cơ thể có thể dễ dàng vượt mức mong muốn nếu dùng thường xuyên hoặc uống với khẩu phần lớn.

2. Nước chanh mật ong

Nước chanh mật ong thường được xem là đồ uống thanh mát, thích hợp dùng khi muốn giải khát. Tuy nhiên, vị chua tự nhiên của chanh khiến nhiều người hoặc cơ sở bán hàng phải thêm lượng đường đáng kể để thức uống dễ uống hơn.

Theo chuyên gia Gao, chính lượng đường được thêm vào để cân bằng vị chua có thể khiến một cốc nước chanh mật ong chứa lượng đường cao hơn nhiều người hình dung.

3. Sữa chua uống có đường

Sữa chua uống.

Sữa chua uống thường được lựa chọn vì có chứa lợi khuẩn. Tuy nhiên, việc có lợi khuẩn không đồng nghĩa với việc có thể dùng tùy ý.

Chuyên gia Gao lưu ý rằng nhiều loại sữa chua uống được bổ sung khá nhiều đường. Dù chai có kích thước nhỏ, lượng calo nạp vào cơ thể vẫn có thể cao. Nếu uống thường xuyên với suy nghĩ đây là thức uống tốt cho sức khỏe, người dùng có thể vô tình làm tăng tổng lượng đường và năng lượng trong ngày.

4. Sữa đậu nành có đường

Sữa đậu nành vốn được biết đến là nguồn cung cấp protein. Tuy nhiên, theo chuyên gia Gao, khi được thêm đường, thức uống này sẽ trở thành một loại đồ uống chứa đường cần được kiểm soát.

Điều đáng lưu ý là nhiều người thường xem sữa đậu nành là lựa chọn lành mạnh nên dễ uống hằng ngày mà không để ý đến lượng đường bổ sung. Nếu muốn dùng thường xuyên, nên ưu tiên loại không đường.

5. Đồ uống thể thao

Đồ uống thể thao.

Nước uống thể thao thường được sử dụng với mục đích bù nước trong lúc vận động. Theo chuyên gia Gao, loại đồ uống này chỉ thực sự cần thiết khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi.

Với người chủ yếu ngồi lâu, ít vận động nhưng vẫn uống nước thể thao như nước giải khát thông thường, việc này chẳng khác nào nạp thêm nước đường.

6. Trà trái cây

Trà trái cây có tên gọi dễ khiến nhiều người liên tưởng đến thức uống giàu trái cây, nhẹ bụng và lành mạnh. Tuy nhiên, theo chuyên gia Gao, nhiều loại trà trái cây trên thị trường chủ yếu là trà pha siro, trong khi lượng trái cây thực tế rất ít.

Điều này đồng nghĩa lượng vitamin nhận được có thể không đáng kể, nhưng lượng đường lại không thấp. Nếu uống thường xuyên, trà trái cây có thể trở thành nguồn đường bổ sung mà người dùng khó nhận ra.

Muốn bổ sung nước, nên ưu tiên nước lọc

Nước lọc.

Chuyên gia Gao nhấn mạnh, nước thực sự không chứa calo, có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa mà không làm tăng đường huyết. Trong khi đó, những loại đồ uống tưởng tốt cho sức khỏe nhưng chứa đường và năng lượng có thể làm đường huyết tăng nhanh, đồng thời thúc đẩy tích trữ chất béo nếu dùng kéo dài.

Vì vậy, khi khát hoặc cần bổ sung nước hằng ngày, nước lọc vẫn là lựa chọn phù hợp nhất. Các loại đồ uống như nước ép, nước chanh mật ong, sữa chua uống, sữa đậu nành, nước thể thao hay trà trái cây không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn, nhưng cần chú ý thành phần đường và không nên dùng thay nước lọc mỗi ngày.

Nguồn: China Times

