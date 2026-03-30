6 loại cây đuổi rắn, nên trồng trong nhà ngay

Mùa hè là thời điểm nhiều loài rắn bước vào giai đoạn sinh sôi và hoạt động mạnh hơn trong năm. Khi thời tiết nóng lên, rắn thường tìm đến những khu vực mát mẻ, rậm rạp hoặc có nguồn thức ăn để trú ẩn. Và không ít trường hợp chúng bò vào khu dân cư, thậm chí xuất hiện ngay trong sân vườn hoặc quanh nhà. Những bụi cây rậm, đống đồ cũ, cỏ mọc cao hay các khe hở quanh tường đều có thể trở thành nơi ẩn náu lý tưởng cho rắn.

Rắn có thể bò vào khu vực sinh sống của gia đình.

Vì vậy, bên cạnh việc dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, phát quang cây cỏ, bịt kín các lỗ hổng và giữ môi trường sống thông thoáng, nhiều chuyên gia làm vườn cho rằng trồng một số loại cây nhất định cũng là cách phòng ngừa rắn tự nhiên. Dù không có loài cây nào có thể xua đuổi rắn hoàn toàn, một số loại cây với mùi hương mạnh hoặc cấu trúc đặc biệt có thể khiến khu vực quanh nhà trở nên kém hấp dẫn đối với chúng.

Dưới đây là 6 loại cây thường được khuyến nghị giúp hạn chế rắn xuất hiện quanh nhà.

1. Hoa cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ là loài hoa một năm rất dễ trồng, vừa tạo màu sắc rực rỡ cho khu vườn vừa mang lại lợi ích bảo vệ tự nhiên. Lá và rễ của cây tỏa ra mùi hương khá mạnh, được cho là khiến rắn không thích tiếp cận khu vực trồng cây.

Ngoài tác dụng này, cúc vạn thọ còn nổi tiếng với khả năng xua đuổi nhiều loại sâu hại trong vườn như tuyến trùng và côn trùng. Nhờ đó, cây vừa giúp cải thiện cảnh quan vừa hỗ trợ bảo vệ hệ sinh thái sân vườn. Nhiều người lựa chọn trồng cúc vạn thọ dọc theo lối đi, viền vườn hoặc gần cửa ra vào để tạo thành một lớp “hàng rào mùi hương” tự nhiên quanh nhà.

2. Cây sả

Sả là loại cỏ nhiệt đới quen thuộc với người Việt Nam, nổi bật nhờ mùi thơm cam chanh đặc trưng. Mùi này xuất phát từ tinh dầu citronella. Đây là thành phần thường xuất hiện trong các sản phẩm xua đuổi côn trùng và được cho là khiến nhiều loài rắn cảm thấy khó chịu.

Trồng sả thành từng cụm quanh hàng rào, sân vườn hoặc lối vào có thể tạo nên lớp bảo vệ tự nhiên giàu hương thơm, góp phần hạn chế rắn và các loài gây hại khác. Ngoài ra, sả còn là cây chịu hạn tốt, phù hợp với khí hậu nhiệt đới và không đòi hỏi chăm sóc phức tạp.

3. Tỏi và các cây họ hành

Các loại cây thuộc họ hành như tỏi, hành tây và hẹ chứa các hợp chất lưu huỳnh có mùi nồng đặc trưng, vốn được cho là không hấp dẫn đối với rắn. Đây cũng là nhóm cây dễ trồng và có giá trị sử dụng cao trong đời sống hàng ngày.

Tỏi có thể trồng trong chậu hoặc ngoài luống vườn, vừa phục vụ nấu ăn vừa góp phần tạo lớp bảo vệ tự nhiên. Mùi của tỏi vẫn khá rõ ngay cả khi ánh sáng yếu, trong khi hành tây vừa tăng tính thẩm mỹ cho khu vườn vừa giúp hình thành “hàng rào mùi hương” giúp hạn chế rắn tiếp cận.

4. Cây xương rồng

Không giống các loại cây xua rắn bằng mùi hương, xương rồng hoạt động như một rào cản vật lý. Những chiếc gai nhọn khiến bề mặt di chuyển trở nên khó khăn, khiến rắn ít có xu hướng bò qua khu vực này.

Trồng xương rồng hoặc các loại sen đá có gai quanh nền nhà, dọc lối đi hoặc khu vực hàng rào có thể tạo thành lớp chắn tự nhiên mà rắn thường tránh xa. Đây là lựa chọn đặc biệt hiệu quả ở những khu vực khô ráo hoặc nhiều nắng.

5. Cây ngải đắng

Ngải đắng là cây thân thảo có lá màu bạc và mùi hương rất mạnh, hơi đắng. Mùi đặc trưng này đến từ các loại tinh dầu tự nhiên và từ lâu đã được sử dụng trong các khu vườn dân gian nhằm xua đuổi sinh vật gây hại, bao gồm cả rắn.

Cây phát triển tốt khi trồng dọc viền vườn hoặc trong chậu trang trí. Nhờ khả năng chịu hạn và dễ chăm sóc, ngải đắng được nhiều người làm vườn lựa chọn để trồng gần hàng rào hoặc các điểm ra vào nhằm tạo thêm lớp bảo vệ tự nhiên cho ngôi nhà.

6. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ nổi bật với những chiếc lá cao, cứng và đầu nhọn. Nhiều người làm vườn tin rằng cấu trúc lá dựng đứng và mọc dày khiến rắn ít muốn bò xuyên qua các cụm cây.

Đây cũng là loại cây rất dễ sống, thích nghi tốt cả trong nhà lẫn ngoài trời và không cần chăm sóc nhiều. Vì vậy, lưỡi hổ thường được đặt gần cửa ra vào, lối đi hoặc sân hiên như một lựa chọn vừa trang trí vừa hỗ trợ phòng ngừa rắn một cách tự nhiên.

Nguồn: Times of India