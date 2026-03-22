5 loại cây "dụ" muỗi đến nhà, nếu trồng nên chú ý

Lam Chi |

Mỗi khi hè tới, khí hậu nóng ấm là điều kiện cho muỗi sinh sôi, phát triển. Ít ai để ý rằng một số loại cây trồng quanh nhà cũng có thể vô tình “hút” muỗi đến trú ngụ.

Nhiều gia đình chọn trồng cây xanh để tạo cảnh quan và mang lại cảm giác dễ chịu cho không gian sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng một số loại cây quen thuộc lại có thể vô tình thu hút muỗi, đặc biệt vào mùa hè - thời điểm loài côn trùng này sinh sôi mạnh.

5 loại cây “dụ” muỗi tới nhà

Dưới đây là những loại cây được chuyên gia cảnh báo nên cân nhắc khi trồng nếu không muốn muỗi “kéo đến rồi ở lại”.

1. Bèo tây (lục bình)

Cây bèo tây

Bèo tây thường được trồng trong ao, hồ nhờ vẻ ngoài đẹp mắt. Tuy nhiên, đây lại là môi trường lý tưởng để muỗi phát triển.

Theo bà Nicole Carpenter, chuyên gia kiểm soát dịch hại, Chủ tịch Black Pest Prevention (Mỹ): “Các loại cây ưa nước như bèo tây dễ khiến nước bị ứ đọng, tạo môi trường ẩm - điều kiện lý tưởng để muỗi sinh sôi”.

Loài cây này có xu hướng phát triển dày trên mặt nước, làm chậm dòng chảy tự nhiên. Khi nước bị tù đọng, muỗi dễ dàng đẻ trứng và sinh sôi nhanh chóng.

2. Cây tre

Cây tre

Tre là loại cây quen thuộc trong nhiều khu vườn, nhưng lại có khả năng giữ ẩm khá cao. Chuyên gia Carpenter cho biết: “Tre giữ nước trong thân và có tán lá rậm rạp, tạo điều kiện trú ẩn thuận lợi cho muỗi”.

Không chỉ vậy, tre còn có thể phát triển mạnh, lấn át các cây khác nếu không kiểm soát tốt, khiến khu vườn trở nên rậm rạp. Đây là môi trường mà muỗi đặc biệt ưa thích.

3. Cỏ đuôi chồn

Cỏ đuôi chồn

Cỏ đuôi chồn là loại cỏ cảnh được nhiều người yêu thích nhờ hình dáng mềm mại, bắt mắt. Tuy nhiên, phần gốc cây lại dễ giữ ẩm và tích tụ chất hữu cơ phân hủy.

“Cỏ đuôi chồn có thể giữ độ ẩm và chất hữu cơ mục ở gốc, tạo nơi trú ẩn lý tưởng cho muỗi”, chuyên gia Carpenter nhận định.

Nếu không được cắt tỉa thường xuyên, khu vực gốc cây có thể trở thành nơi muỗi ẩn nấp và phát triển.

4. Cây Hosta

Cây Hosta

Hosta là loại cây ưa bóng, thường được trồng ở những khu vực ít nắng. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện mà muỗi rất “ưa thích”.

“Hosta thu hút nhiều loại côn trùng, bao gồm cả muỗi”, chuyên gia Carpenter cho biết.

Những tán lá lớn của cây tạo ra môi trường râm mát, ẩm ướt - nơi lý tưởng để muỗi trú ngụ. Ngoài ra, cây còn dễ thu hút các loại sâu hại khác như ốc sên.

5. Cây khoai môn

Cây khoai môn

Khoai môn thường được trồng gần ao hoặc trong khu vực ẩm ướt. Đặc điểm lá lớn của cây khiến nước mưa dễ đọng lại, làm tăng độ ẩm xung quanh.

Điều này vô tình tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Không chỉ vậy, tán lá rộng còn trở thành nơi trú ẩn cho muỗi trưởng thành.

Làm gì để hạn chế muỗi trong nhà?

Theo các chuyên gia, việc tránh trồng những loại cây trên chỉ là một phần trong việc kiểm soát muỗi. Quan trọng hơn, cần hạn chế tình trạng nước đọng và duy trì không gian thông thoáng.

Ngoài ra, có thể kết hợp trồng các loại cây có mùi hương mạnh như húng quế, hương thảo hoặc sả để hỗ trợ xua đuổi muỗi. Việc vệ sinh vườn thường xuyên, cắt tỉa cây và tạo sự lưu thông không khí cũng giúp giảm đáng kể sự xuất hiện của loại côn trùng này.

Nhìn chung, lựa chọn cây trồng phù hợp không chỉ giúp không gian sống đẹp hơn mà còn góp phần hạn chế các yếu tố thu hút muỗi, đặc biệt trong những tháng hè nóng ẩm.

Nguồn: Homes and Gardens

