6 cách đuổi chuột tự nhiên tốt nhất, không cần đến hóa chất

Dù chúng ta không muốn tin, loài gặm nhấm lại cực kỳ phổ biến. Năm 2021, hơn 14 triệu hộ gia đình tại Mỹ báo cáo rằng họ đã nhìn thấy chuột hoặc chuột cống trong nhà mình trong vòng một năm qua. Tuy nhiên, tin tốt là có rất nhiều cách đuổi chuột khỏi không gian sống của bạn.

Mặc dù hiệu quả cao, các phương pháp đuổi chuột truyền thống thường chứa nhiều hóa chất độc hại gây nguy hiểm cho bạn và gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ và thú cưng hiếu động. Do đó, phóng viên của tạp chí Better Homes and Gardens (Mỹ) đã tham khảo ý kiến chuyên gia để xác định những phương pháp đuổi chuột tự nhiên đáng thử. Hãy cân nhắc áp dụng những biện pháp sau để ngăn chặn các vị khách không mời xâm nhập vào nhà bạn.

Phòng ngừa là quan trọng nhất

Một trong những cách dễ nhất để đuổi chuột là khiến chúng không hứng thú với ngôi nhà của bạn ngay từ đầu. Tiến sĩ Mike Bentley thuộc Hiệp hội Quản lý Sinh vật gây hại Quốc gia Mỹ giải thích: “Khi thời tiết lạnh đi, loài gặm nhấm bắt đầu tìm kiếm hơi ấm và thức ăn, và thường tìm đường vào nhà. Ngăn ngừa sự xâm nhập của chuột là chìa khóa để bảo vệ tài sản và sức khỏe của bạn.”

Bentley khuyến nghị một số biện pháp phòng ngừa chuột vào nhà:

Bịt kín chỗ hở: “Loài gặm nhấm có thể chui lọt qua những khe hở rất nhỏ, vì vậy hãy kiểm tra nhà bạn xem có vết nứt và lỗ hổng nào không, đặc biệt quanh cửa ra vào, cửa sổ và ống dẫn tiện ích — những nơi chuột có thể chui vào,” Bentley nói. Ông gợi ý bịt kín những chỗ hở này, lưu ý sử dụng sản phẩm phù hợp cho khu vực ngoài trời hoặc trong nhà.

Loại bỏ nguồn thức ăn: Chuột rất thích “bữa ăn miễn phí,” vì vậy Bentley khuyên nên dùng hộp đựng thực phẩm đóng kín, dọn dẹp vụn thức ăn hoặc chất đổ ngay khi xảy ra, và luôn đóng nắp thùng rác.

Giảm bừa bộn: Theo Bentley, loài gặm nhấm phát triển mạnh trong môi trường lộn xộn. “Hãy giữ cho tầng hầm, gác mái và gara gọn gàng, sạch sẽ để giảm nơi ẩn náu,” ông nói.

Phương pháp đuổi chuột tự nhiên không hóa chất

Chuột nổi tiếng có khứu giác nhạy bén, vì vậy nhiều phương pháp đuổi chuột tập trung vào mùi hương khiến chúng tránh xa. Dưới đây là những cách đuổi chuột tự nhiên tốt nhất, theo tạp chí Better Homes and Gardens.

1. Tinh dầu

Một số loại tinh dầu hiệu quả nhất trong việc đuổi chuột gồm bạc hà, khuynh diệp, sả và oải hương. Thấm tinh dầu vào miếng cotton và đặt tại những nơi chuột có thể vào như góc bếp, tầng hầm hoặc gara. Ngoài ra, bạn có thể pha tinh dầu với nước rồi cho vào bình xịt để dùng ở các khu vực tương tự. Mùi hương sẽ phai theo thời gian, vì vậy cần lặp lại hoặc thấm lại cotton thường xuyên.

Lưu ý: một số tinh dầu có thể độc với động vật. Nếu nhà bạn có vật nuôi, hãy hỏi ý kiến bác sĩ thú y hoặc dùng phương pháp khác.

2. Gia vị và thảo mộc

Chuột tránh xa một số mùi hoặc cảm giác nhất định. Nếu bạn có những thứ sau trong nhà, hãy đặt chúng ở các điểm có thể là lối vào của chuột:

- Đinh hương nguyên nụ hoặc cotton thấm dầu đinh hương

- Lá nguyệt quế khô

- Ớt cayenne hoặc tiêu đen

3. Tỏi và hành

Chuột rất ghét mùi hành và tỏi. Đặt vài lát hành tươi hoặc tỏi giã trong các góc có thể có đường chuột vào sẽ giúp xua đuổi chúng. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp lý tưởng nếu bạn có thú cưng vì tỏi và hành đều khiến chúng khó chịu. Ngoài ra, để tránh bị hỏng, bạn sẽ phải thay mới thường xuyên, khá mất thời gian và gây lãng phí.

4. Giấm và amoniac

Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng giấm và amoniac có mùi khá gắt và khó chịu. Chuột cũng không thích mùi axit của giấm, và amoniac có mùi giống nước tiểu của động vật săn mồi, khiến chúng sợ mà tránh xa. Cotton thấm giấm hoặc amoniac có thể đặt tại các điểm xâm nhập, hoặc bạn có thể pha loãng với nước và xịt vào khu vực đó. Hãy cẩn trọng với amoniac nếu bạn có thú cưng.

5. Cây đuổi chuột

Một số loại hoa và cây có khả năng đuổi chuột, vì vậy hãy cân nhắc trồng chúng trong sân. Hoa cúc, thủy tiên và cúc vạn thọ là những loại hiệu quả nhất. Nếu bạn có vườn, hãy trồng thêm những loại thảo mộc có mùi nêu trên như bạc hà hoặc hành. Tuy nhiên, lưu ý rằng oải hương có thể độc với chó và mèo.

6. Nuôi mèo

Chỉ cần chuột ngửi thấy có mèo quanh đó, chúng sẽ không dám ở lại. Chuột coi mèo là kẻ săn mồi và cực kỳ nhạy với pheromone của mèo. Vì vậy, mèo vừa là thú cưng vừa là “máy đuổi chuột” tự nhiên.