6 bất thường trong khi ăn rất có thể là dấu hiệu ung thư nhưng ít ai để tâm

Có rất nhiều bệnh ung thư có thể khiến cơ thể phát ra những dấu hiệu bất thường khi ăn uống. Phổ biến nhất là ung thư dạ dày, ung thư đại tràng/trực tràng, ung thư gan, ung thư tuyến tụy, ung thư túi mật, ung thư gan, ung thư tử cung hoặc buồng trứng, ung thư thận…

Vì vậy, nếu như một trong 6 bất thường dưới đây thường xuyên xảy ra trong khi đang ăn uống thì tốt nhất bạn nên đi tầm soát ung thư sớm:

1. Chán ăn, ăn gì cũng thấy không ngon

Chán ăn, bị giảm khẩu vị hoặc mất khẩu vị, ăn gì cũng không ngon miệng là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân ung thư. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, tình trạng này thường phổ biến nhất ở người bệnh ung thư phổi, nhất là loại ung thư phổi tế bào không nhỏ di căn. Đồng thời, cũng có nhiều bệnh ung thư khác có thể gây ra cảm giác chán ăn bao gồm ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư tuyến tụy.

Ảnh minh họa

Khi không còn cảm giác ngon miệng dẫn tới bạn ăn ít hơn, dinh dưỡng kém hơn, mất khối lượng cơ, mỡ, giảm sức cơ và sụt cân nhanh chóng. Tình trạng chán ăn này cũng là yếu tố dẫn đến tình trạng suy mòn thường gặp ở bệnh nhân ung thư.

2. Cảm thấy thức ăn có mùi lạ hoặc vị lạ

Nhiều người không biết rằng miệng luôn cảm thấy mùi lạ hoặc vị lạ, ngay cả khi đang ăn cũng là dấu hiệu ung thư. Phổ biến nhất là ung thư miệng với cảm giác ăn gì cũng thấy đắng nhẹ kèm mùi như thịt thối phảng phất trong khoang miệng. Đồng thời, miệng sẽ xuất hiện nhiều vết loét lâu lành, có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trong khoang miệng.

Một số trường hợp ung thư tuyến tụy, ung thư gan cũng khiến bệnh nhân có cảm giác nhiều vị lạ trong miệng, ăn gì cũng mất ngon. Thường gặp nhất là vị đắng, vị mặn, chua hoặc giống như mùi vị của kim loại. Bệnh sẽ đi kèm đau bụng dai dẳng khi ăn no, đầy hơi hoặc cũng có thể là rối loạn tiêu hóa ngay sau khi ăn xong.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, có một số vấn đề sức khỏe khác như: cảm cúm, tiểu đường, bệnh răng miệng, nhiễm trùng nấm men… cũng có thể gây vị lạ trong miệng. Nên tốt nhất là nên tới bệnh viện thăm khám để tìm ra nguyên nhân chính xác.

3. Khó nuốt

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), khó nuốt, cảm giác có dị vật trong cổ họng là triệu chứng đặc hiệu, gặp ở hầu hết bệnh nhân ung thư thực quản. Triệu chứng này sẽ có mức độ khác nhau tùy vào từng giai đoạn của bệnh. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cảnh báo thêm rằng đây có thể là dấu hiệu của bệnh về phổi như viêm phổi, ung thư phổi hoặc bệnh dạ dày.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh vẫn có thể nhai, nuốt thức ăn qua thực quản một cách nhẹ nhàng và chỉ có cảm giác vướng, đau khi nuốt. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng hơn thì ngay cả thức ăn dạng lỏng cũng không thể đi qua thực quản để xuống dạ dày, người bệnh sẽ không ăn uống được và nôn liên tục. Thậm chí nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau và khó thực hiện. Nhiều trường hợp còn bị đau ở xương ức.

4. Đầy hơi, ăn nhanh no

Nếu trong khi ăn uống mà thấy đầy hơi rõ rệt, ăn ít đã thấy no thì hãy cẩn trọng với bệnh ung thư. Nhất là các khối u liên quan đến bài tiết, tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư đại trực tràng, ung thư ruột…

Bởi vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác thèm ăn, kích thước khối u chèn ép gây giảm chỗ chứa thức ăn. Đặc biệt, nếu là ung thư dạ dày thì còn gây tình trạng khó có bóp và tiêu hóa thức ăn, khiến nhanh no và đầy hơi kéo dài nhiều ngày. Đầy hơi kết hợp với thay đổi khi đại tiện như tiêu chảy, táo bón lâu ngày, phân có màu lạ hoặc có máu thì rất có thể là ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, đầy hơi và anh nhanh no cũng có thể là do một số bệnh ung thư khác. Thường gặp nhất là ung thư vú, ung thư tuyến tụy, ung thư buồng trứng.

5. Đau bụng

Người có bệnh ung thư đại trực tràng sẽ thường xuyên xuất hiện các cơn đau đáng kể ở bụng, bao gồm cả lúc đang ăn uống. Cơn đau do ung thư đại trực tràng hoặc ung thư ruột sẽ gây cảm giác co thắt, đau thành từng cơn. Đặc biệt là ăn càng no thì cảm giác đau đớn càng dữ dội, đi kèm với mệt mỏi và các rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, đi ngoài phân đen, khó đi tiêu…

Còn với ung thư dạ dày, ngay khi ăn uống bất kỳ thứ gì bệnh nhân sẽ cảm nhận được cảm giác đau từ trung bình đến dữ dội. Vì dạ dày nằm ở giữa bụng, trên rốn một chút nên cơn đau sẽ tập trung ở khu vực này. Ung thư dạ dày cũng khiến bệnh nhân có cảm giác đầy bụng, rất nhanh no dù chưa ăn nhiều.

Ngoài ra, ung thư buồng trứng cũng dễ gây ra đau bụng trong khi đang ăn. Theo một nghiên cứu năm 2013 công bố trên tạp chí Frontiers in Oncology, ung thư buồng trứng gây đầy hơi do sự tích tụ chất lỏng (gọi là cổ trướng) trong bụng. Chất lỏng tích tụ trong ruột làm tắc nghẽn hệ thống dẫn lưu hạch bạch huyết hoặc tắc nghẽn đường ruột do ung thư còn gây ra các triệu chứng đau đớn kéo dài, nhất là khi ăn uống.

6. Buồn nôn và nôn

Thông thường, khi đang ăn uống mà buồn nôn, nôn mửa chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc đồ ăn bị hỏng hoặc có thai. Tuy nhiên, nếu loại bỏ 2 yếu tố vừa kể thì đây cũng là dấu hiệu cảnh báo các bệnh ung thư quan trọng cần lưu ý.

Ảnh minh họa

Nếu bạn bị nôn mửa dữ dội khi ăn, đặc biệt là đối với những người trên 45 tuổi thì khả năng mắc bệnh ung thư dạ dày là rất cao. Bởi vì khi ung thư dạ dày xảy ra, rất dễ gây tắc nghẽn môn vị, gây cảm giác buồn nôn. Trong giai đoạn đầu, nôn mửa thường xuất hiện trong khoảng 1h sau ăn. Khi bệnh nặng, ngay cả trong khi ăn uống cũng có thể gây nôn dữ dội kèm đau vùng giữa bụng, trên rốn.

Trong một số trường hợp, buồn nôn hoặc nôn mửa mỗi khi ăn uống còn có thể là dấu hiệu của ung thư gan, ung thư túi mật, ung thư tụy. Nên tốt nhất hãy đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời.