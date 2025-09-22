HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
5 thực phẩm mang tiếng “có hại” nhưng thực ra rất bổ

MỸ DIỆU |

Trong nhiều năm, trên mâm cơm gia đình Việt không ít món bị gắn mác “có hại cho sức khỏe”.

Từ trứng gà, đồ hộp, rau củ đông lạnh, cho đến sữa nguyên kem hay cơm trắng, tất cả đều từng bị nghi ngờ là thủ phạm gây bệnh. Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định nhiều quan niệm ấy chỉ là hiểu lầm, khiến không ít người bỏ lỡ nguồn thực phẩm giàu dưỡng chất.

1. Trứng gà: oan cho lòng đỏ

Nhiều thế hệ từng tin rằng ăn lòng đỏ trứng dễ làm tăng cholesterol, hại tim mạch. Nhưng thực tế, lượng cholesterol trong máu chủ yếu do gan tự tổng hợp, không bị ảnh hưởng nhiều từ thực phẩm.

Ngược lại, lòng đỏ chứa nhiều dưỡng chất quý như choline (giúp não bộ khỏe mạnh), lutein và zeaxanthin (tốt cho mắt). Hướng dẫn dinh dưỡng khẳng định, người khỏe mạnh ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày hoàn toàn an toàn.

5 thực phẩm mang tiếng “có hại” nhưng thực ra rất bổ- Ảnh 1.

2. Đồ hộp: không có “núi” chất bảo quản như lời đồn

Nghe đến đồ hộp, nhiều người lập tức nghĩ tới chất bảo quản. Nhưng quy chuẩn sản xuất hiện đại quy định nghiêm ngặt, đồ hộp có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định an toàn tuyệt đối không được phép thêm chất bảo quản . Nhờ công nghệ tiệt trùng nhiệt độ cao và hút chân không, thực phẩm vẫn giữ được hương vị lẫn dinh dưỡng. Đặc biệt, cà chua đóng hộp còn chứa hàm lượng lycopene dễ hấp thụ hơn so với cà chua tươi.

3. Rau củ đông lạnh: giữ dinh dưỡng tốt hơn “rau tươi để lâu”

Không ít bà nội trợ e dè rau củ đông lạnh, cho rằng chúng “vô hồn” và kém bổ dưỡng. Thực tế, loại thực phẩm này thường được sơ chế, chần và cấp đông chỉ trong vài giờ sau thu hoạch, giúp bảo toàn vitamin và khoáng chất. Trong khi đó, rau tươi ngoài chợ mất nhiều ngày vận chuyển, trưng bày, khiến lượng dinh dưỡng hao hụt đáng kể.

5 thực phẩm mang tiếng “có hại” nhưng thực ra rất bổ- Ảnh 2.

4. Sữa nguyên kem: không phải cứ béo là xấu

Trào lưu ăn uống “ít béo” từng khiến nhiều gia đình chỉ chọn sữa tách béo hay không béo. Nhưng các nghiên cứu cho thấy, chất béo tự nhiên trong sữa nguyên kem không chỉ giúp hấp thu vitamin A, D, E, K mà còn tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt. Trái lại, nhiều sản phẩm “ít béo” lại bổ sung đường để tăng vị ngon, gây hại nhiều hơn lợi.

5. Cơm trắng: món ăn bị oan ức nhiều nhất

Không ít người sợ ăn cơm vì lo béo, thậm chí có người kiêng hẳn tinh bột. Hậu quả là cơ thể mệt mỏi, da xấu, tóc rụng và rối loạn nội tiết. Thực tế, cơm trắng vẫn là nguồn năng lượng thiết yếu. Điều quan trọng là ăn đúng cách : kết hợp cơm với rau xanh, thịt, cá, trứng và ăn chậm, nhai kỹ.

5 thực phẩm mang tiếng “có hại” nhưng thực ra rất bổ- Ảnh 3.

Thói quen ăn uống sai lầm không chỉ khiến bữa cơm gia đình trở nên khắc khổ mà còn làm mất đi những lợi ích dinh dưỡng vốn có của thực phẩm. Trứng, đồ hộp, rau đông lạnh, sữa nguyên kem hay cơm trắng, nếu ăn điều độ và kết hợp hợp lý, đều là những món không hề có hại, mà còn rất tốt cho sức khỏe .

Nguồn và ảnh: Sohu

