5 thứ trong nhà dễ gây bệnh bỏ ngay đừng tiếc

GD&TĐ - Không gian sống trong nhà là nơi con người ở lâu nhất mỗi ngày, dọn dẹp những vật dụng nguy hiểm trong nhà là bước cơ bản để bảo vệ sức khỏe.

Nhiều vật dụng trong nhà mà các gia đình thường lưu trữ và sử dụng hàng ngày, nhìn có vẻ vô hại, nhưng thực ra lại liên tục thải ra các chất có hại, tiếp xúc lâu dài sẽ làm tổn thương tế bào gốc tạo máu, phá hủy hệ miễn dịch, và tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Một nghiên cứu cho thấy, sống lâu trong môi trường nhà có mức ô nhiễm vượt mức cho phép, khả năng chức năng tạo máu của tủy xương bị tổn hại sẽ tăng lên 68%, trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch yếu bị tổn thương nặng gấp 2-3 lần so với người lớn.

Không gian sống trong nhà là nơi con người ở lâu nhất mỗi ngày, dọn dẹp những vật dụng nguy hiểm trong nhà là bước cơ bản để bảo vệ sức khỏe.

Các sản phẩm nhựa màu kém chất lượng

Những sản phẩm này để tiết kiệm chi phí thường dùng nguyên liệu nhựa tái chế, thêm nhiều chất nhuộm công nghiệp và nhựa hóa dẻo, mà chưa qua kiểm tra an toàn nghiêm ngặt.

Ở trạng thái nhiệt độ thường, sẽ từ từ giải phóng các chất có hại như benzene, phthalates, khi tiếp xúc hàng ngày hoặc đựng thực phẩm, các chất có hại sẽ xâm nhập vào cơ thể qua da và đường tiêu hóa, tích tụ lâu dài gây tổn hại cho hệ thống tạo máu.

Thùng carton và giấy bìa đóng gói đã qua sử dụng

Nhiều người có thói quen giữ lại thùng hàng, thùng bao bì thiết bị điện tử để dùng sau. Giấy bìa công nghiệp thông thường khi sản xuất thường sử dụng chất kết dính có formaldehyde, thêm vào đó kết cấu giấy bìa lỏng lẻo, dễ hấp thụ và giữ lại các loại khí độc hại.

Trong môi trường nhà kín, việc chất đống nhiều thùng carton sẽ làm formaldehyde tích tụ quá mức, khí thải liên tục sẽ kích thích đường hô hấp và hệ thống máu của cơ thể.

Sơn tường rẻ tiền kém chất lượng và bột trét tường

Nhiều gia đình khi sửa sang nhà cửa hoặc cải tạo tường thường chọn các sản phẩm sơn giá rẻ không rõ nguồn gốc.

Những sản phẩm này chứa hàm lượng formaldehyde và các chất benzen vượt mức nghiêm trọng, và thời gian bay hơi có thể kéo dài từ 3 đến 15 năm, không tan nhanh ngay cả khi thông gió. Một nghiên cứu cho thấy, trong vòng nửa năm, các gia đình trải qua việc cải tạo tường bằng sản phẩm kém chất lượng có tỷ lệ phát hiện chỉ số bất thường trong máu của thành viên cao hơn đáng kể so với gia đình bình thường.

Thuốc nhuộm tóc cận hạn hoặc kém chất lượng

Một số sản phẩm nhuộm tóc giá rẻ trên thị trường có thêm các chất dẫn xuất benzen với nồng độ cao, và những thành phần này rõ ràng là độc hại cho máu.

Việc nhuộm tóc thường xuyên hoặc tiếp xúc với thuốc nhuộm khi da đầu bị tổn thương sẽ khiến chất độc hại nhanh chóng thẩm thấu vào máu. Tiếp xúc lâu dài và liên tục sẽ ảnh hưởng đến chức năng tạo máu của tủy xương và làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về máu.

Pin cũ

Nhiều gia đình thường tích trữ pin hỏng một cách bừa bãi trong ngăn kéo, góc nhà mà không xử lý. Pin khô thông thường và pin sạc cũ bên trong chứa thủy ngân, cadmium, chì và các kim loại nặng khác.

Khi pin già cỗi hoặc hỏng, các kim loại nặng sẽ rò rỉ và bay hơi dần, xâm nhập cơ thể qua không khí hoặc tiếp xúc. Kim loại nặng trong cơ thể không thể chuyển hóa và tích tụ, sẽ liên tục phá hủy chức năng tạo máu và miễn dịch của cơ thể.

Nguyên lý cốt lõi khiến các chất ô nhiễm gây ra bệnh bạch cầu

Nhiều người thắc mắc, tiếp xúc một lượng nhỏ những vật này hàng ngày tại sao lại có thể gây ra các bệnh máu nghiêm trọng? Nguyên nhân chính nằm ở hiệu ứng tích tụ của các chất độc hại.

Sự khởi phát bệnh bạch cầu không phải do một lần tiếp xúc duy nhất, mà là kết quả của việc hấp thụ một lượng rất nhỏ trong thời gian dài, gây tổn thương liên tục. Đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn nhất của ô nhiễm trong nhà. Liều lượng chất độc hại tiếp xúc một lần hàng ngày rất thấp, cơ thể sẽ không có triệu chứng rõ ràng, nên dễ bị bỏ qua hoàn toàn.

Các chất độc hại như các hợp chất benzen, formaldehyde, kim loại nặng khi vào cơ thể sẽ trực tiếp tấn công các mô tạo máu ở tủy xương, làm rối loạn sự phân chia và chuyển hóa bình thường của tế bào tạo máu.

Dưới sự kích thích liên tục trong thời gian dài, tế bào gốc tạo máu sẽ xuất hiện đột biến gene, tế bào tăng sinh mất kiểm soát, cuối cùng dẫn đến các bệnh ác tính hệ máu, gây ra bạch cầu và các bệnh nguy hiểm khác. Quá trình tổn thương này có thể kéo dài nhiều năm.

Dọn dẹp nhà cửa đúng cách, tránh rủi ro bệnh tiềm ẩn

Muốn tránh rủi ro sức khỏe từ các vật dụng trong nhà, không cần quá lo lắng, chỉ cần dọn dẹp khoa học và chú ý phòng tránh hằng ngày là có thể giảm đáng kể khả năng mắc bệnh.

Trước tiên, nên kịp thời vứt bỏ các thùng giấy cũ, pin hỏng và các sản phẩm hóa mỹ phẩm hết hạn trong nhà, không nên tích trữ lâu dài các vật dụng sinh hoạt kém chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng và không có nhãn an toàn, nhằm chặn từ gốc nguồn ô nhiễm.

Tiếp theo, khi chọn mua đồ dùng gia đình, đồ ăn, hóa mỹ phẩm, hãy ưu tiên các sản phẩm hợp pháp và đạt tiêu chuẩn, tránh các sản phẩm rẻ tiền, kém chất lượng và không có nhãn mác.

Cuối cùng, cần duy trì thông gió thường xuyên trong nhà. Phòng kín mỗi ngày nên thông gió ít nhất hai giờ để thúc đẩy khí độc trong nhà bay ra.