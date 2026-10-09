5 thói quen quét nhà cần bỏ ngay

Một số thói quen quét nhà có thể khiến bụi phát tán trở lại, chất bẩn bị đưa từ nơi này sang nơi khác, thậm chí làm tăng thời gian dọn dẹp.

Dưới đây là 5 thói quen quét nhà nên thay đổi để việc vệ sinh đạt hiệu quả tốt hơn.

1. Quét nhà thật mạnh tay, càng nhanh càng tốt

Nhiều người có thói quen cầm chổi quét thật mạnh, liên tục hất bụi từ góc này sang góc khác với suy nghĩ làm như vậy sẽ giúp sàn nhà sạch nhanh hơn. Tuy nhiên, việc quét mạnh có thể khiến bụi nhỏ, tóc và các hạt bẩn nhẹ bay lên không khí thay vì được gom lại hoàn toàn.

Sau đó, bụi có thể lắng xuống mặt bàn, ghế, đồ dùng hoặc quay trở lại sàn nhà. Những người nhạy cảm với bụi cũng có thể bị kích ứng khi các hạt bụi phát tán.

Thay vì quét mạnh tay, nên quét chậm, đều và theo từng khu vực. Gom bụi thành từng đống nhỏ rồi hốt sạch, tránh hất chổi liên tục khiến bụi bay lên.

Ảnh minh họa.

2. Chỉ dùng chổi khô để quét bụi mịn

Đây là thói quen phổ biến ở nhiều gia đình, đặc biệt khi sàn nhà có nhiều bụi do mở cửa thường xuyên hoặc nằm gần đường giao thông.

Khi chổi khô ma sát với mặt sàn, một phần bụi mịn có thể bị cuốn lên không khí. Vì vậy, dù sàn nhà trông có vẻ sạch sau khi quét, bụi vẫn có thể còn sót lại hoặc phát tán sang những khu vực khác.

Với sàn nhiều bụi, gia đình có thể sử dụng máy hút bụi có bộ lọc phù hợp hoặc dụng cụ lau bụi chuyên dụng. Sau khi thu gom tóc và rác, nên lau sàn bằng cây lau nhà phù hợp với chất liệu nền.

Không nên tùy tiện đổ nước ra sàn để làm bụi lắng xuống, bởi sàn ướt có thể gây trơn trượt, đồng thời làm hỏng một số loại vật liệu.

3. Dùng chung một chiếc chổi cho cả nhà vệ sinh và phòng khách

Không ít gia đình sử dụng một chiếc chổi để quét từ phòng ngủ, phòng khách đến ban công và nhà vệ sinh. Thói quen này có thể khiến chất bẩn từ khu vực này bị mang sang khu vực khác.

Nhà vệ sinh thường có độ ẩm cao và đặc điểm chất bẩn khác với những nơi sinh hoạt thông thường. Nếu không làm sạch dụng cụ sau khi sử dụng, tóc, bụi và các chất bẩn có thể tiếp tục bám trên đầu chổi.

Giải pháp đơn giản là phân chia dụng cụ vệ sinh theo khu vực, đặc biệt không dùng chung chổi quét nhà vệ sinh với phòng ngủ hoặc phòng khách. Sau khi quét, cần loại bỏ rác mắc ở đầu chổi, vệ sinh dụng cụ khi cần và để khô ở nơi thông thoáng.

4. Chỉ quét những chỗ dễ nhìn thấy

Sàn nhà ở giữa phòng thường được quét sạch, trong khi gầm giường, gầm tủ, góc tường và phía sau sofa lại dễ bị bỏ quên. Đây chính là những nơi tóc, bụi và lông thú cưng có thể tích tụ theo thời gian.

Khi có người đi lại hoặc di chuyển đồ đạc, bụi tích tụ ở những vị trí này có thể bị phát tán trở lại.

Để hạn chế tình trạng trên, nên vệ sinh từ các góc khuất ra ngoài rồi mới quét khu vực trung tâm. Với những nơi khó tiếp cận, có thể dùng chổi cán dài hoặc đầu hút khe của máy hút bụi.

Không nhất thiết phải di chuyển toàn bộ đồ đạc mỗi ngày, nhưng các gia đình nên vệ sinh định kỳ những vị trí ít được chú ý, nhất là khi nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

5. Quét xong là cất chổi ngay, không vệ sinh dụng cụ

Nhiều người dành thời gian làm sạch sàn nhưng lại quên vệ sinh chiếc chổi vừa sử dụng. Đầu chổi có thể giữ lại tóc, bụi, vụn thức ăn và nhiều loại chất bẩn khác.

Nếu tiếp tục dùng chổi bẩn trong những lần sau, chất bẩn có thể bị kéo trở lại sàn. Việc cất chổi khi đầu chổi còn ẩm hoặc để ở nơi bí bách cũng khiến dụng cụ lâu khô và khó giữ vệ sinh.

Sau mỗi lần quét, nên loại bỏ rác mắc ở đầu chổi, làm sạch khi cần thiết và để khô hoàn toàn ở nơi thông thoáng. Hót rác cũng cần được vệ sinh thường xuyên vì bụi mịn có thể lưu lại ở các góc.