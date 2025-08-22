5 thói quen ban đêm của những người sống lâu nhất hành tinh: Thực hiện đủ để thọ đến 100 tuổi, đặc biệt là điều thứ 2

Trên thế giới tồn tại những vùng đất nơi con người sống lâu hơn hẳn so với mặt bằng chung. Tuổi thọ cao ở đây không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ những bí quyết duy trì sức khỏe và thói quen sống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các nhà khoa học gọi đó là “Vùng Xanh” (Blue Zone) - khái niệm dùng để chỉ những nơi có tỷ lệ người cao tuổi sống khỏe mạnh vượt trội. Hiện nay, 5 “Vùng Xanh” nổi tiếng gồm: tỉnh Nuoro, Sardinia (Ý); quận Okinawa (Nhật Bản); đảo Icaria (Hy Lạp); bán đảo Nicoya (Costa Rica) và thành phố Loma Linda thuộc bang California (Mỹ).

Khái niệm “Vùng Xanh” ra đời thế nào?

Thuật ngữ này ban đầu xuất phát từ nghiên cứu nhân khẩu học của Gianni Pes và Michel Poulain. Họ xác định Sardinia (Ý) là nơi có mật độ nam giới sống thọ trên 100 tuổi cao nhất và đánh dấu khu vực này bằng bút xanh trên bản đồ, từ đó có tên “Blue Zone”.

Tiếp nối công trình, nhà báo - nhà thám hiểm người Mỹ Dan Buettner đã mở rộng khái niệm này khi bổ sung thêm Okinawa, Icaria, Nicoya và Loma Linda vào danh sách. Trong nhiều năm, ông nghiên cứu cách sống của người dân ở đây để rút ra những yếu tố môi trường, xã hội và thói quen hàng ngày giúp họ duy trì sức khỏe và tuổi thọ ấn tượng.

Một trong những phát hiện thú vị chính là 5 thói quen buổi tối mà hầu hết cư dân Vùng Xanh đều duy trì. Đây cũng là những gợi ý hữu ích để mỗi người có thể áp dụng vào đời sống hiện đại.

1. Duy trì lịch ngủ nhất quán

Người dân ở Vùng Xanh không chỉ quan tâm đến giấc ngủ, họ còn duy trì một lịch ngủ ổn định, thường đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Theo các chuyên gia, sự đều đặn này giúp cơ thể thiết lập nhịp sinh học vững vàng, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ, khả năng miễn dịch và năng lượng.

Để hình thành thói quen này, bạn có thể đặt lời nhắc giờ đi ngủ hằng ngày. Trước khi ngủ, hãy thực hành những hoạt động thư giãn như thiền, yoga hoặc đọc sách để dễ dàng đi vào giấc ngủ.

2. Ngủ đủ giấc vào ban đêm

Không chỉ đi ngủ đúng giờ, người ở Vùng Xanh cũng ưu tiên ngủ đủ giấc. Nghiên cứu chỉ ra thời lượng lý tưởng là 8 - 10 tiếng mỗi đêm. Đây là khoảng thời gian não bộ và cơ thể phục hồi tối ưu, giúp giảm nguy cơ bệnh tật và duy trì trí nhớ, sự minh mẫn khi tuổi cao.

Dù thực tế, người già thường ngủ ít hơn, nhưng duy trì giấc ngủ dài và sâu vẫn là một trong những bí quyết quan trọng để sống khỏe và thọ.

3. Tránh ăn vặt về đêm

Một điểm chung khác ở Vùng Xanh là không ăn khuya. Người dân nơi đây thường ăn tối sớm, nhẹ nhàng và tránh thói quen ăn vặt trước khi đi ngủ.

Chẳng hạn, cư dân Nicoya (Costa Rica) thường ăn hai bữa sáng và một bữa tối nhẹ. Người Ikaria (Hy Lạp) và người Sardinia (Ý) coi bữa trưa mới là bữa chính trong ngày. Trong khi đó, người Okinawa (Nhật Bản) áp dụng triết lý “hara hachi bu” - chỉ ăn đến khi no 80%, không cố ăn thật no.

Thói quen này giúp họ giữ cân nặng ổn định, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa về đêm và hạn chế bệnh mạn tính liên quan đến thừa cân, béo phì.

4. Dành thời gian thư giãn

Mỗi ngày, người dân Vùng Xanh đều dành ra những khoảng thời gian để giảm căng thẳng và thư giãn tinh thần.

Ở Icaria, giấc ngủ trưa ngắn là “bí quyết” quen thuộc. Người Okinawa thì dành thời gian tưởng nhớ tổ tiên, giúp tâm trí lắng lại và gắn kết tinh thần cộng đồng. Dù cách làm khác nhau, điểm chung là họ luôn biết cách gỡ bỏ áp lực trước khi kết thúc ngày.

Thói quen thư giãn này không nhất thiết chỉ diễn ra vào buổi tối, nhưng việc bước lên giường với một tâm trí nhẹ nhõm chắc chắn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe lâu dài.

5. Giữ tinh thần an yên trước khi ngủ

Từ thói quen đi bộ, đọc sách, uống trà thảo mộc cho đến trò chuyện cùng gia đình, cư dân Vùng Xanh đều chú trọng tạo trạng thái tinh thần bình an vào cuối ngày. Điều này giúp họ không mang căng thẳng của một ngày dài lên giường ngủ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi tinh thần thoải mái, cơ thể sẽ tiết ra ít hormone căng thẳng (cortisol), từ đó giúp giấc ngủ sâu và phục hồi tốt hơn.

Những thói quen tưởng chừng đơn giản như ngủ đủ, ăn nhẹ nhàng hay giữ tâm trí thư thái lại chính là “chìa khóa” để sống lâu, sống khỏe.

Trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có thể sống như cư dân Vùng Xanh. Tuy nhiên, bắt đầu từ việc rèn luyện 5 thói quen buổi tối trên, mỗi người hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho sức khỏe, để hành trình sống thọ và khỏe mạnh không còn quá xa vời.