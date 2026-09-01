5 thói quen ăn bim bim cần bỏ ngay

Việc ăn nhiều bim bim có thể nạp quá nhiều muối, chất béo và năng lượng, đồng thời ảnh hưởng đến thói quen ăn uống lành mạnh.

Ăn bim bim thay bữa chính

Một trong những thói quen cần tránh là dùng bim bim để chống đói hoặc thậm chí thay thế bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối.

Bim bim có thể tạo cảm giác no trong thời gian ngắn nhưng không thể cung cấp đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho cơ thể như protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Nếu thường xuyên bỏ bữa chính để ăn đồ ăn vặt, cơ thể có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng. Ở trẻ em, thói quen này còn có thể khiến trẻ hình thành sở thích với các món ăn có vị đậm, nhiều năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng.

Vì vậy, bim bim chỉ nên được xem là món ăn vặt với lượng phù hợp, không phải lựa chọn thay thế một bữa ăn hoàn chỉnh.

(Ảnh minh họa)

Vừa ăn vừa xem điện thoại, tivi

Một gói bim bim có thể nhanh chóng biến thành hai hoặc ba gói nếu vừa ăn vừa xem phim, lướt điện thoại hoặc chơi game. Khi sự chú ý bị phân tán, chúng ta thường khó nhận biết mình đã ăn bao nhiêu và chỉ dừng lại khi gói bim bim đã hết.

Đây là lý do nên chia sẵn một khẩu phần nhỏ thay vì cầm cả túi để ăn trực tiếp. Tốt hơn nữa, hãy ăn tại bàn và tập trung vào món ăn thay vì vừa ăn vừa sử dụng thiết bị điện tử.

Ăn bim bim ngay trước bữa cơm

Không ít người có thói quen cho trẻ ăn bim bim khi trẻ kêu đói, đặc biệt vào thời điểm gần bữa chính.

Một lượng đồ ăn vặt trước bữa cơm có thể làm giảm cảm giác đói, khiến trẻ ăn ít hoặc bỏ các món ăn chính. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, trẻ dễ hình thành thói quen thích đồ ăn vặt hơn các thực phẩm như rau, thịt, cá, trứng hay các loại đậu.

Với người lớn, việc ăn vặt liên tục trước bữa chính cũng có thể làm tổng lượng năng lượng trong ngày tăng lên mà không nhận ra.

Nghĩ rằng “ăn một chút thì không sao”

Vấn đề của bim bim không nhất thiết nằm ở một lần ăn nhỏ mà ở tần suất và tổng lượng tiêu thụ.

Nhiều sản phẩm ăn vặt có vị mặn, nhiều năng lượng và chất béo. Nếu ngày nào cũng ăn, thậm chí ăn nhiều lần trong ngày, lượng các chất này tích lũy sẽ không còn là “một chút”.

Do đó, thay vì quan niệm “ăn một gói không đáng kể”, nên hình thành thói quen đọc thông tin dinh dưỡng trên bao bì, chú ý khẩu phần và không ăn quá thường xuyên.

Ăn bim bim cùng nước ngọt

Đây là một kiểu kết hợp khá phổ biến nhưng không có lợi cho việc kiểm soát năng lượng.

Bim bim đã là một món ăn vặt có năng lượng, trong khi nước ngọt có đường tiếp tục bổ sung thêm lượng đường và năng lượng vào cơ thể. Khi kết hợp hai loại này, một lần ăn vặt có thể trở thành một nguồn năng lượng đáng kể.

Nếu muốn uống cùng đồ ăn vặt, nước lọc là lựa chọn đơn giản hơn. Với những người đang cố gắng kiểm soát cân nặng hoặc lượng đường trong khẩu phần, càng nên hạn chế thói quen này.

Không nhất thiết phải “cấm” bim bim

Bim bim không nhất thiết phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng là không biến món ăn vặt này thành thực phẩm sử dụng hằng ngày.

Khi mua, nên ưu tiên sản phẩm có bảng thành phần và thông tin dinh dưỡng rõ ràng, đồng thời chú ý lượng muối, chất béo, đường và năng lượng. Có thể thay thế một phần bim bim bằng các món ăn nhẹ có giá trị dinh dưỡng tốt hơn như trái cây, sữa chua không đường, các loại hạt hoặc thực phẩm ít chế biến.

Đặc biệt với trẻ nhỏ, cha mẹ không nên dùng bim bim như phần thưởng hoặc cách để trẻ ngừng khóc, bởi điều này dễ khiến trẻ hình thành mối liên hệ giữa cảm xúc và đồ ăn vặt.

Một gói bim bim thỉnh thoảng có thể không phải vấn đề lớn. Điều đáng lo hơn là thói quen ăn thường xuyên, ăn không kiểm soát và để đồ ăn vặt thay thế những thực phẩm cơ bản trong bữa ăn hằng ngày.