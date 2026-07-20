5 thay đổi đáng giá nhất trên iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ mang đến những thay đổi đủ sức khiến nhiều người dùng cân nhắc nâng cấp trong năm nay.

Khi sự kiện ra mắt iPhone thường niên của Apple đang đến gần, tâm điểm chú ý dần đổ dồn về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Hàng loạt nguồn tin trong chuỗi cung ứng và giới phân tích cho rằng bộ đôi này sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng kể về camera, hiệu năng, thiết kế lẫn AI.

Theo Tom's Guide dưới đây là 5 nâng cấp được kỳ vọng nhất.

Camera có thể thay đổi khẩu độ lần đầu xuất hiện

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là hệ thống camera với khẩu độ có thể thay đổi, tính năng vốn chỉ xuất hiện trên một số smartphone Android cao cấp hoặc máy ảnh chuyên nghiệp.

iPhone 18 Pro và Pro Max được đồn đoán sẽ lần đầu sở hữu camera có thể thay đổi khẩu độ. (Ảnh minh hoạ: 9to5Mac)

Không giống các mẫu iPhone hiện nay sử dụng khẩu độ cố định, camera mới có thể điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy điều kiện chụp. Điều này giúp máy cải thiện chất lượng ảnh thiếu sáng, tăng khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh và tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn mà không hoàn toàn phụ thuộc vào phần mềm.

Nếu Apple thực sự trang bị công nghệ này, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng giá nhất dành cho người yêu thích nhiếp ảnh.

Chip A20 Pro tiến trình 2 nm

Hiệu năng luôn là thế mạnh của iPhone và điều này nhiều khả năng tiếp tục được duy trì trên iPhone 18 Pro.

Theo các tin đồn, Apple sẽ sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. So với tiến trình 3 nm hiện nay, công nghệ mới được kỳ vọng giúp tăng hiệu suất xử lý, giảm mức tiêu thụ điện năng và cải thiện thời lượng pin.

Không chỉ phục vụ các tác vụ nặng như chơi game hay chỉnh sửa video, con chip mới còn được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các tính năng AI trực tiếp trên thiết bị.

Face ID ẩn dưới màn hình

Thiết kế mặt trước của iPhone có thể tiếp tục thay đổi sau nhiều năm duy trì Dynamic Island.

Face ID ẩn dưới màn hình có thể giúp phần khuyết trên iPhone 18 Pro tiếp tục được thu gọn. (Ảnh minh hoạ: MacRumors)

Một số nguồn tin cho rằng Apple đang phát triển công nghệ Face ID dưới màn hình, qua đó loại bỏ phần lớn cảm biến khỏi khu vực hiển thị. Nếu thành công, Dynamic Island sẽ được thu gọn đáng kể, mang lại không gian hiển thị rộng hơn và giúp mặt trước của máy trông liền mạch hơn.

Dù camera selfie vẫn có thể xuất hiện dưới dạng lỗ đục, đây vẫn được xem là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu tạo ra chiếc iPhone có màn hình gần như toàn phần.

Modem 5G tự phát triển thế hệ mới

Sau nhiều năm phụ thuộc vào Qualcomm, Apple đang từng bước phát triển modem 5G của riêng mình.

Các tin đồn cho biết iPhone 18 Pro có thể sử dụng modem Apple thế hệ mới với khả năng tối ưu kết nối và tiết kiệm năng lượng tốt hơn. Bên cạnh việc giảm phụ thuộc vào đối tác bên ngoài, modem "cây nhà lá vườn" cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện độ ổn định của mạng di động và kéo dài thời lượng pin.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược tự chủ linh kiện của Apple.

Apple Intelligence sẽ thông minh hơn

Trí tuệ nhân tạo nhiều khả năng tiếp tục là trọng tâm của Apple trong những năm tới.

Apple Intelligence có thể được nâng cấp để tận dụng sức mạnh phần cứng mới. (Ảnh minh hoạ: Medium)

Nhờ sức mạnh của chip A20 Pro cùng bộ nhớ lớn hơn, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhiều tính năng Apple Intelligence hơn so với thế hệ hiện tại. Các công cụ hỗ trợ viết, chỉnh sửa ảnh, tóm tắt nội dung hay xử lý ngôn ngữ có thể hoạt động nhanh hơn và chính xác hơn ngay trên thiết bị, giảm phụ thuộc vào điện toán đám mây.

Nếu Apple tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AI, đây có thể trở thành yếu tố tạo khác biệt lớn nhất giữa iPhone 18 Pro và các thế hệ trước.

Hiện tại, Apple vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Những nâng cấp kể trên chủ yếu dựa trên các tin đồn, báo cáo từ chuỗi cung ứng và dự đoán của giới phân tích. Do đó, mọi thông tin vẫn có thể thay đổi cho đến khi Apple chính thức giới thiệu sản phẩm vào sự kiện dự kiến diễn ra trong tháng 9 tới.