5 thành viên một ban nhạc qua đời vì máy bay rơi

Chuyến bay này vốn chỉ mất chưa đầy 20 phút nhưng thảm kịch đã xảy ra.

Năm thành viên của ban nhạc Da Pond đang bay đến San Andros vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 7, để biểu diễn thì chiếc máy bay Cessna của họ gặp nạn trên đường đến điểm đến vào khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương, theo Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không của Bahamas và tờ Eyewitness News của Bahamas (Mỹ).

Chuyến bay này vốn chỉ mất chưa đầy 20 phút nhưng thảm kịch đã xảy ra. Chiếc máy bay rời Sân bay Quốc tế Lynden Pindling ở Nassau và đang trên đường đến San Andros thì gặp nạn tại Bắc Andros.

Các thành viên ban nhạc bao gồm trưởng nhóm Giovanni McKenzie, nghệ sĩ guitar chính Rashad Storr, tay bass Mateo Winder, ca sĩ chính Travis Johnson và Tonique Gilot nằm trong số 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, Eyewitness News đưa tin.

"Ban nhạc Da Pond đã mất đi 5 thành viên là cốt lõi, là trái tim và là linh hồn của ban nhạc," một trong những ca sĩ của ban nhạc, Lamar Polhamus, phát biểu, theo Complex.

"Quá trình hồi phục này sẽ rất dài và gian nan. Chúng tôi chỉ có thể xin mọi người cho chúng tôi không gian, thời gian, sự ủng hộ và những lời cầu nguyện," Polhamus nói thêm.

Hiện trường vụ tai nạn

Ban nhạc đang trên đường đến biểu diễn tại Lễ hội thường niên lần thứ 31 All-Andros và Berry Island Regatta, ca sĩ chính Shanice Miller nói với Eyewitness News. Lễ hội được tổ chức từ thứ Năm, ngày 9 tháng 7, đến Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7, theo truyền thống tôn vinh di sản và văn hóa Bahamas thông qua âm nhạc, ẩm thực và đua thuyền.

Một trong những thành viên của Da Pond, Winder, là người từ khu vực này và đặc biệt háo hức khi được trở về, Miller chia sẻ với tờ báo.

"Anh ấy muốn trở về nhà với gia đình mình, để đại diện cho quê hương," Miller nói, đồng thời cho biết thêm rằng cô và các đồng đội "luôn gắn bó với nhau như một khối thống nhất."

Công đoàn Nhạc sĩ & Nghệ sĩ Giải trí Bahamas đã dành sự tri ân tới các thành viên quá cố của ban nhạc Da Pond, "những người mà niềm đam mê, sự cống hiến và nghệ thuật của họ đã chạm đến rất nhiều cuộc đời và giúp làm giàu thêm nền văn hóa của Bahamas," và tới Melvin Henfield, được biết đến ở địa phương với tên DJ Fresh, người cũng có mặt trên chiếc máy bay định mệnh.

Ban nhạc Da Pond, một nhóm nhạc nổi tiếng của Bahamas, đã dự kiến biểu diễn tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập trên Đảo Andros cùng với một DJ.

Da Pond là một nhóm nhạc nổi tiếng của Bahamas

Phát biểu với CBS vào thứ Ba, ca sĩ Shaniese Miller nói: “Tôi vẫn bàng hoàng khi họ đã ra đi. Tôi không thể tin được. Họ là gia đình của tôi và tôi không bao giờ nghĩ rằng điều đó lại xảy ra.”

Vào thứ Sáu, một ca sĩ khác của ban nhạc – Shenia Roberts – đã đến hòn đảo sớm hơn trong ngày trên cùng một chiếc máy bay và do cùng một phi công điều khiển.

“Bạn có thể thấy đó là một chiếc máy bay cũ. Nhưng chúng tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì,” cô nói.

Nói về các đồng đội của mình, cô cũng chia sẻ với CBS News: “Họ là những người mà tôi trò chuyện cùng vào buổi sáng, buổi tối. Họ là bạn bè, là người tâm tình của tôi. Và tôi đã chờ đợi họ.”

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ với tờ Our News địa phương: “Mọi thứ thật điên rồ. Họ là người của tôi. Họ là những người tôi thấy mỗi ngày trong tuần. Tôi liên lạc với họ mỗi ngày. Cả cuộc đời tôi là ban nhạc và âm nhạc của tôi.”

Ba hành khách khác không phải là nghệ sĩ biểu diễn cũng có mặt trên chuyến bay. Tuy nhiên, tên của họ vẫn chưa được các quan chức công bố rộng rãi.

CBS đưa tin rằng các nhà điều tra Bahamas đang xem xét nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Flamingo Air đã đình chỉ tất cả các chuyến bay sau khi hai sự cố khẩn cấp xảy ra trong cùng một ngày. Hãng hàng không này còn có một chiếc máy bay khác bốc cháy sau khi hạ cánh xuống Nassau cùng ngày với vụ tai nạn chết người.

Nguồn: AOL