5 sai lầm khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh khiến lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần: Nhà nào cũng từng làm

Trên thực tế, tủ lạnh tiện lợi và hiện đại nhưng chỉ là thiết bị vô tri. Cách sử dụng, bảo dưỡng mới quyết định hiệu quả bảo quản thực phẩm. Hơn nữa, tủ lạnh không phải là môi trường vô khuẩn hay có thể ức chế vi khuẩn như nhiều người lầm tưởng.

Chuyên gia dinh dưỡng và thận học Jiang Shoushan (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, có rất nhiều vi khuẩn có thể sống và sinh sôi ở nhiệt độ từ 0 - 45 độ C. Môi trường ẩm ướt cùng thực phẩm dễ hỏng chính là nơi lý tưởng để các loại vi khuẩn như Salmonella, Listeria, E. coli, Staphylococcus aureus, Yersinia hay Shigella phát triển.

Nếu bảo quản thực phẩm sai cách, bạn vô tình “tiếp tay” cho vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng và gây hại. Vì thế, bác sĩ Jiang nhấn mạnh cần tránh 5 sai lầm phổ biến khi sử dụng tủ lạnh để không cho vi khuẩn tăng gấp cả chục lần sau đây:

1. Để rau củ chưa rửa hoặc còn ướt vào tủ lạnh

Nhiều người có thói quen cho rau củ còn ướt hoặc chưa rửa sạch vào tủ lạnh vì nghĩ như vậy sẽ giúp rau tươi lâu hơn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Jiang, đây là sai lầm nghiêm trọng. Rau có độ ẩm cao sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt là các loại rau ăn lá. Còn nếu rau chưa được rửa sạch, vi khuẩn bám sẵn trên bề mặt sẽ dễ dàng sinh sôi và lây lan sang các thực phẩm khác.

Ảnh minh họa

Tủ lạnh vốn là nơi ẩm ướt và chứa nhiều loại thực phẩm sống chín lẫn lộn, nên nguy cơ vi khuẩn nhân lên càng cao. Dù có bọc kín, rau vẫn dễ thối rữa nếu bịt quá chặt khiến chúng không “thở” được. Vì vậy, khi bảo quản rau củ, nên để thật khô ráo và chọc vài lỗ nhỏ trên túi để thoáng khí, tránh biến tủ lạnh thành ổ chứa vi khuẩn.

2. Đặt thực phẩm chín và sống gần nhau

Bác sĩ Jiang cho biết có tới gần một nửa tủ lạnh gia đình chứa các loại vi khuẩn nguy hiểm như E.coli, Salmonella và đặc biệt là Listeria. Loại vi khuẩn này có thể phát triển ngay cả ở nhiệt độ thấp và thường tồn tại trong thịt sống, sữa hoặc hải sản. Nếu đặt thực phẩm sống cạnh đồ ăn đã nấu chín, vi khuẩn sẽ dễ dàng lây nhiễm chéo. Khi ăn phải, con người có thể bị ngộ độc, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí viêm màng não hoặc tử vong.

Để tránh rủi ro này, nên tách riêng thực phẩm sống và chín ở các ngăn khác nhau. Nếu bắt buộc để cùng ngăn, cần bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp có nắp đậy chắc chắn. Ngoài ra, trước khi ăn, nên hâm nóng lại đồ chín và rửa sạch rau củ quả để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

3. Rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần

Một sai lầm phổ biến khi dùng tủ lạnh là rã đông rồi lại cấp đông thực phẩm nhiều lần. Sau mỗi lần rã đông, cấu trúc tế bào trong thực phẩm bị phá vỡ khiến độ tươi ngon giảm đi rõ rệt. Khi cấp đông lại, phần tế bào còn sót tiếp tục hư hại, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi mạnh hơn dù vẫn được bảo quản trong ngăn đá.

Ảnh minh họa

Thực phẩm bị rã đông nhiều lần không chỉ dễ nhiễm vi khuẩn khuẩn mà còn thay đổi mùi vị, màu sắc và chất lượng dinh dưỡng. Ngoài ra, trong thời gian rã đông ở nhiệt độ thường, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng, gây nguy cơ ngộ độc nếu ăn phải. Cách tốt nhất là chia thực phẩm thành từng phần nhỏ trước khi cấp đông để chỉ cần rã đúng lượng dùng, không phải cấp đông lại.

4. Rửa trứng trước khi cho vào tủ lạnh

Ảnh minh họa

Thói quen này nghe có vẻ sạch sẽ nhưng thực chất làm sạch vỏ trứng với nước trước khi cho vào tủ lạnh sẽ đẩy nhanh quá trình hư hỏng của chúng. Bởi vì trên vỏ trứng không chỉ có lỗ chân lông mà còn có một lớp màng rất mỏng, lớp màng này sẽ bị phá hủy trong quá trình làm sạch và vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào trứng và gây hại cho sức khỏe con người.

Nếu trứng quá bẩn, bạn có thể dùng khăn khô hoặc khăn ẩm lau nhẹ nhàng. Sau đó chờ cho trứng khô hẳn mới cho vào túi hoặc hộp kín và bỏ vào tủ lạnh. Với các loại trứng đã được làm sạch, bán sẵn trong siêu thị thì bạn có thể bỏ qua công đoạn này.

5. Để thức ăn còn nóng vào tủ lạnh

Không ít người có thói quen để đồ ăn còn nóng vào trong tủ lạnh. Điều này sẽ khiến cho nhiệt độ trong khoang tủ tăng lên đột ngột. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tạo điều kiện cho vi khuẩn gây hại phát triển mà còn khiến các thực phẩm khác nhanh bị ôi thiu và mất chất dinh dưỡng do không đủ lạnh.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tủ lạnh sẽ cần phải hoạt động với công suất cao hơn hoặc thời gian hoạt động sẽ tăng lên. Từ đó dẫn đến tủ lạnh sẽ tiêu hao điện năng nhiều hơn so với bình thường.