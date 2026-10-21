5 món dùng làm bữa sáng ngang "uống dầu", tự "đầu độc" sức khỏe: Nhiều gia đình Việt rất mê

Chúng ta đều biết bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe nhưng chọn sai thực phẩm cho bữa sáng cũng gây hại chẳng kém.

Bữa sáng rất quan trọng với sức khỏe, cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một đêm dài và bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, chọn thực phẩm cho bữa sáng không đúng cách không chỉ làm mất đi lợi ích của bữa sáng mà còn gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe chẳng kém gì bỏ bữa.

Chuyên gia dinh dưỡng Li Wanping (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, có những món dù không chứa không nhiều dầu mỡ nhưng vẫn khiến cơ thể tăng cân nhanh như “uống dầu”. Cũng có nhiều món tưởng tốt nhưng ăn vào buổi sáng lại hại cho sức khỏe. Có thể kể tới 5 cái tên được nhiều người mê mẩn dưới đây:

1. Ăn sáng với bánh ngọt

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Bánh ngọt dễ gây tăng cân và hại sức khỏe vì chứa nhiều đường tinh luyện, chất béo bão hòa và calo rỗng. Ăn thường xuyên không chỉ khiến tích mỡ nhanh mà còn làm tăng đường huyết đột ngột, gây mệt mỏi và tăng nguy cơ tiểu đường, tim mạch. Thế nhưng nhiều người Việt lại mắc sai lầm khi cho rằng bánh ngọt vừa có tinh bột vừa nhiềuđường, sẽ "chắc dạ" hơn.

Thay vào đó, hãy chọn bánh mì nguyên cám, trái cây hoặc sữa chua không đường để bữa sáng lành mạnh hơn.

2. Dùng thịt chế biến sẵn làm bữa sáng

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội hay giăm bông dễ gây tăng cân và hại sức khỏe vì chứa lượng muối, chất béo bão hòa và calo cao. Dùng thường xuyên khiến cơ thể tích mỡ nhanh, tăng cholesterol xấu và dễ mắc các bệnh tim mạch. Đặc biệt là nếu dùng vào bữa sáng, khi cơ thể ở trạng thái nhạy cảm, dạ dày trống rỗng sau một đêm ngủ dài thì càng gây hại.

Ngoài ra, các phụ gia như nitrat/nitrit trong thịt còn làm tăng nguy cơ ung thư. Chuyên gia Li Wanping khuyên rằng thay vì chọn thực phẩm này, hãy ưu tiên protein từ trứng hoặc thịt tươi để bữa sáng lành mạnh hơn. Có thể ăn thịt chế biến sãn, nhưng nên vào bữa trưa và lượng ăn có kiểm soát, chế biến ít dầu mỡ.

3. Các món chiên rán làm bữa sáng

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Nhiều gia đình Việt thích dùng các món chiên rán như khoai tây chiên, chả giò, hay bánh chiên... để làm bữa sáng vì trẻ nhỏ thích ăn, người lớn thì thấy kích thích vị giác, lại tiện lợi để mang đi nếu vội. Tuy nhiên, đây là loại bữa sáng dễ gây tăng cân và hại sức khỏe do chứa nhiều dầu mỡ. Các món này cung cấp lượng calo cao, chất béo bão hòa, làm tăng cholesterol xấu và gây tích mỡ, đặc biệt là vùng bụng.

Ăn sán kiểu này thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và các vấn đề tiêu hóa. Để bảo vệ sức khỏe, hãy chọn thực phẩm nướng, hấp hoặc luộc để bữa sáng vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe.

4. Chỉ ăn mỗi trái cây cho bữa sáng

Bác sĩ Li Wanping cảnh báo, chỉ ăn trái cây cho bữa sáng không phải là lựa chọn hoàn hảo vì thiếu protein và chất béo cần thiết cho cơ thể. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy đói sớm và thiếu năng lượng trong suốt cả ngày.

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Đặc biệt là đối với trái cây ngọt, chứa nhiều đường fructose. Ăn chúng vào bữa sáng gây rối loạn đường huyết, tăng cân nhanh hơn và cũng có hại cho sức khỏe. Nhất là tim mạch, gan và dạ dày. Để cân bằng, bạn nên kết hợp trái cây ít đường với protein từ trứng, sữa chua hoặc các loại hạt.

5. Chỉ ăn đồ ăn vặt cho bữa sáng

Đồ ăn vặt như bánh quy, bim bim, socola tiện lợi nhưng không đủ dinh dưỡng cho bữa sáng. Chúng thiếu protein, dễ gây dư thừa năng lượng, suy giảm thể lực, và làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đồng thời, các món này chứa nhiều đường, ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng, làm tăng nguy cơ tiểu đường, tim mạch, và ung thư. Ngoài ra, nó gây tăng cân và hàm lượng insulin cao có thể thúc đẩy sự phát triển của một số bệnh ung thư như tuyến tiền liệt và dạ dày.

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Lời khuyên về bữa sáng lành mạnh

Theo bác sĩ Li Wanping, bữa sáng lành mạnh có 4 nguyên tắc quan trọng là: đa dạng thực phẩm, tránh thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế đường và ít dầu mỡ. Trong đó, sự đa dạng thực phẩm tập trung vào đủ chất xơ + protein. Ưu tiên các món ăn chế biến theo phương pháp đơn giản như hấp hay luộc ít dầu mỡ, muối hay đường. Nên tránh tinh bột tinh chế, tăng ngũ cốc nguyên hạt. Nếu chọn đồ uống, hãy dùng đồ uống nguyên chất, ít đường.

Nguồn và ảnh: Health GVM, Aboluowang