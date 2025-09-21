5 món ăn sáng ngon miệng nhưng càng ăn càng hại, rút ngắn tuổi thọ: Nhiều người duy trì suốt hàng chục năm

Ngũ cốc có đường

Ảnh minh hoạ

Ngũ cốc, granola thường được quảng cáo là một lựa chọn bữa sáng nhanh chóng, tiện lợi và ngon miệng. Tuy nhiên, hàm lượng đường cao và thiếu hụt chất dinh dưỡng khiến ngũ cốc lại là thực phẩm không lành mạnh, không phù hợp với bữa sáng.

Hầu hết các loại ngũ cốc có đường đều được làm từ đường bổ sung và ngũ cốc tinh chế, ít chất xơ, có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Về lâu dài, tình trạng này có thể dẫn đến béo phì, tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Bên cạnh đó những loại ngũ cốc ăn sáng này thường thiếu protein và chất béo lành mạnh, khiến bạn nhanh đói sau khi ăn sáng.

Bánh mì, bánh ngọt

Ảnh minh hoạ

Những loại bánh làm từ bột mì trắng tinh luyện, phủ thêm kem, siro hoặc bơ thường nhiều đường bổ sung, chất béo không lành mạnh nhưng lại thiếu protein và chất xơ. Khi ăn các loại bánh này vào buổi sáng, bạn có thể no nhanh vì chúng nhiều calo và tinh bột, nhưng không thể no lâu, mang lại ít giá trị dinh dưỡng.

Ăn thực phẩm giàu tinh bột vào buổi sáng làm lượng đường trong máu tăng đột biến, nhưng cũng khiến người ăn nhanh chóng uể oải sau đó, ăn nhiều hơn vào bữa trưa. Lượng đường trong máu thay đổi có thể dẫn đến tăng cân và viêm mãn tính.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng năm 2024 đã chỉ ra rằng việc thay thế bánh mì trắng bằng bánh mì giàu chất xơ sẽ nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa và trao đổi chất.

Sữa chua có đường

Nhiều người cho rằng sữa chua lành mạnh để ăn sáng, nhưng sữa chua có nhiều đường bổ sung, hàm lượng protein thấp. Loại thực phẩm này làm lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi ăn, làm tăng cảm giác thèm ăn và làm giảm mức năng lượng.

Nhiều loại sữa chua cũng chứa hương vị, màu nhân tạo và chất bảo quản. Sữa chua không đường nguyên chất, sữa chua Hy Lạp kết hợp với các loại trái cây giàu chất xơ có thể là sự lựa chọn tốt cho sức khoẻ hơn.

Thịt chế biến sẵn

Ảnh minh hoạ

Thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, giăm bông và xúc xích là lựa chọn nhanh chóng, tiện lợi cho bữa sáng của nhiều người. Tuy nhiên các nghiên cứu đã chỉ ra các loại thịt này chứa nhiều chất béo bão hòa, cholesterol và natri. Tiêu thụ nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn được chứng minh làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Các chuyên gia sức khoẻ đề xuất mọi người nên thay thế thịt chế biến sẵn bằng protein nguồn gốc thực vật vào bữa sáng như đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt… để giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Nước ép trái cây, sinh tố pha sẵn

Nước ép trái cây, sinh tố có thể là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tuyệt vời, nhưng nhiều loại nước ép đóng chai, ép sẵn lại chứa nhiều đường bổ sung và ít giá trị dinh dưỡng. Uống nước ép thường xuyên vào buổi sáng sẽ làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể trong cả ngày, từ đó có thể dẫn đến tăng cân và sâu răng. Sinh tố bán sẵn thường ít protein, không làm bạn no lâu và cung cấp năng lượng cho cả buổi sáng.

Để đáp ứng đủ khẩu phần trái cây khuyến nghị hàng ngày, hãy lựa chọn ăn trái cây tươi vào buổi sáng thay vì uống nước ép. Trái cây nguyên quả cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, không chứa đường bổ sung thường thấy trong nước ép trái cây bán sẵn. Nếu muốn uống sinh tố vào bữa sáng, mọi người nên bổ sung cả các loại rau lá xanh, hạt, sữa… để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.