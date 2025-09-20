Khi gan suy nặng, cơ thể sẽ sưng ở 5 chỗ: Có 1 cũng nên đi khám ngay

Gan nhiễm mỡ hình thành khi gan tích tụ quá nhiều chất béo, chủ yếu do chế độ ăn uống không lành mạnh, thừa cân và ít vận động. Nếu không được kiểm soát, gan sẽ bị tổn thương kéo dài, dần dẫn tới xơ gan – giai đoạn cuối của gan nhiễm mỡ. Lúc này, gan sẽ trở nên sần sùi, teo nhỏ và không còn khả năng hoạt động hiệu quả. Một trong những dấu hiệu cảnh báo rõ rệt của xơ gan là hiện tượng sưng phù ở 5 vị trí sau.

“5 sưng” cảnh báo gan suy hỏng nặng

1. Cẳng chân

Sưng cẳng chân (Ảnh minh họa).

Khi gan hoạt động kém, áp lực trong các tĩnh mạch tăng lên, gây ra hiện tượng sưng phù ở cẳng chân. Áp lực này khiến máu khó lưu thông qua gan, đồng thời làm thận không thể đào thải muối ra ngoài. Đây là lý do khiến tình trạng sưng chân ngày càng rõ rệt. Nếu thấy cẳng chân, đặc biệt là các tĩnh mạch ở vị trí này nổi to bất thường, cần đặc biệt lưu ý vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo gan đã tổn thương nặng.

2. Mắt cá chân

Sưng mắt cá chân (Ảnh minh họa).

Sưng mắt cá chân là triệu chứng điển hình của bệnh gan. Tình trạng này ảnh hưởng đến khả năng vận động, gây khó khăn khi đi lại và sinh hoạt. Nhiều người thường lầm tưởng đây chỉ là hậu quả sau một ngày đứng hay đi nhiều, nhưng thực chất nó có thể là tín hiệu cảnh báo gan đang suy yếu.

3. Bàn chân

Sưng bàn chân (Ảnh minh họa).

Ở một số bệnh nhân, tình trạng phù nề sẽ lan từ mắt cá xuống bàn chân. Không ít người cho rằng bàn chân sưng chỉ là do đi lại quá nhiều. Song nếu hiện tượng này lặp lại thường xuyên mà không rõ nguyên nhân, cần cảnh giác vì đây có thể là dấu hiệu bệnh gan nhiễm mỡ đã tiến triển đến mức đáng lo ngại.

4. Bụng

Dấu hiệu bụng sưng to (cổ trướng) ở bệnh nhân gan (Ảnh: American Liver Foundation).

Bụng sưng to là một trong những biểu hiện nguy hiểm của gan nhiễm mỡ giai đoạn nặng. Nhiều người dễ nhầm lẫn dấu hiệu này với tình trạng đầy hơi hoặc chướng bụng. Tuy nhiên, nếu không phát hiện sớm, tình trạng này có thể tiến triển thành ung thư gan hoặc suy gan – những biến chứng đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Vì vậy, bất kỳ thay đổi bất thường nào ở vùng bụng cũng cần được chú ý và thăm khám sớm.

5. Đầu ngón tay

Sưng đầu ngón tay có thể là dấu hiệu cho thấy gan đang suy hỏng nặng (Ảnh minh họa).

Ít ai ngờ rằng những thay đổi ở đầu ngón tay cũng liên quan đến gan. Hiện tượng ngón tay dùi trống – đầu ngón tay phình to, tròn hơn bình thường – là một trong những dấu hiệu của xơ gan. Đây là biểu hiện không thể bỏ qua, bởi nó cho thấy gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu tình trạng này kéo dài, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Lời kết

Gan giữ vai trò sống còn trong việc duy trì sức khỏe toàn diện. Khi gan suy yếu, cơ thể sẽ “lên tiếng” qua những biểu hiện rõ ràng như sưng ở cẳng chân, mắt cá, bàn chân, bụng và đầu ngón tay. Chỉ cần xuất hiện một trong những triệu chứng này, người bệnh cũng nên đi khám ngay để phát hiện và xử lý sớm, tránh để bệnh tiến triển thành xơ gan hoặc suy gan – giai đoạn không thể phục hồi.

Nguồn: Times of India