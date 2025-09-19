Thường xuyên làm 6 điều này, đừng trách vì sao thận sớm suy hỏng

Thận là cơ quan đảm nhận những chức năng vô cùng quan trọng trong cơ thể. Chúng lọc chất thải ra khỏi máu, điều chỉnh lượng dịch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu. Tuy nhiên, việc duy trì một số thói quen nhỏ hàng ngày vô tình có thể gây tổn hại nghiêm trọng và dẫn đến suy giảm chức năng thận.

Theo Times of India, dưới đây là 6 thói quen phổ biến mà nhiều người mắc phải có thể khiến chức năng thận suy giảm.

6 thói quen hại thận

1. Ăn quá nhiều đường

Ăn quá nhiều đường có thể gây hại cho thận (Ảnh minh họa).

Việc tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ làm tăng đường huyết mà còn khiến thận chịu thêm gánh nặng, đặc biệt ở những người kháng insulin hoặc tiền tiểu đường mà chưa được chẩn đoán. Lúc này, thận phải căng mình lọc bỏ glucose dư thừa khỏi máu. Khi tình trạng đường huyết cao diễn ra thường xuyên, các mạch máu trong thận dễ bị tổn thương, chức năng lọc dần suy giảm.

Cắt giảm đồ ngọt cùng với thực phẩm chế biến sẵn và tinh bột tinh luyện sẽ giúp giảm tải cho thận, đồng thời hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, lượng đường tự do mọi người có thể tiêu thụ mỗi ngày nên thấp hơn 10% tổng năng lượng nạp vào hàng ngày. Đối với một người trưởng thành có chế độ ăn 2000 calo mỗi ngày, mức lý tưởng này tương đương khoảng 25g (6 muỗng cà phê) đường tự do. Đường tự do ở đây bao gồm đường được thêm vào thực phẩm và đồ uống, cũng như đường tự nhiên trong mật ong, siro và nước ép trái cây.

2. Uống không đủ nước

Uống không đủ nước có thể ảnh hưởng chức năng lọc của thận (Ảnh minh họa).

Nước là yếu tố thiết yếu giúp thận lọc độc tố và chất thải. Khi cơ thể thiếu nước, thận không có đủ dịch để hoạt động, từ đó làm giảm khả năng lọc. Mất nước còn làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc nhiễm trùng đường tiểu. Những yếu tố này trực tiếp ảnh hưởng đến chức năng thận.

Đảm bảo uống đủ nước trong ngày là cách đơn giản nhưng rất quan trọng để duy trì sức khỏe thận lâu dài.

3. Ăn quá nhiều muối

Ăn quá nhiều muối ảnh hưởng tới thận theo nhiều cách khác nhau (Ảnh minh họa).

Thói quen tiêu thụ muối vượt mức, đặc biệt từ các món ăn nhanh, thực phẩm đóng hộp, đồ chế biến sẵn, là nguyên nhân phổ biến gây tăng huyết áp. Điều này sẽ tạo áp lực lớn cho thận.

Ngoài ra, tiêu thụ nhiều muối kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận và ảnh hưởng đến quá trình lọc của thận.

Để giảm tiêu thụ muối, mọi người nên ưu tiên nấu ăn tại nhà để kiểm soát được lượng muối thêm vào. Khi mua thực phẩm đóng gói, cần đọc kỹ lượng muối ghi trên nhãn sản phẩm để lựa chọn loại phù hợp.

Theo khuyến cáo của WHO, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối/ngày (tương đương với một thìa cà phê muối).

4. Không kiểm soát huyết áp

Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới bệnh thận (Ảnh minh họa).

Cao huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận. Áp lực thường xuyên lên thành mạch máu sẽ phá hủy dần hệ thống lọc của thận. Điều nguy hiểm là nhiều người bị tăng huyết áp nhưng không hề có triệu chứng rõ rệt, khiến việc theo dõi trở nên càng quan trọng.

Chính vì thế, phát hiện kịp thời huyết áp cao và dùng thuốc khi cần thiết, đồng thời thay đổi lối sống là cách giúp giữ huyết áp ổn định, ngăn ngừa suy giảm chức năng thận.

5. Ngủ ít

Thường xuyên thiếu ngủ có thể khiến suy giảm chức năng thận (Ảnh minh họa).

Thận cũng có một “chu kỳ sinh học” riêng gắn liền với giấc ngủ. Khi giấc ngủ bị gián đoạn hoặc thường xuyên thiếu hụt, các hormone điều chỉnh chức năng thận cũng có thể bị rối loạn. Ngủ không đủ giấc còn liên quan đến tình trạng viêm, kháng insulin và tăng huyết áp. Tất cả các yếu tố này đều gây hại cho thận.

Ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn bảo vệ thận hiệu quả.

6. Ít vận động

Lười vận động có thể khiến thận bị suy yếu (Ảnh minh họa).

Lối sống ít vận động, ngồi nhiều cũng tác động tiêu cực đến sức khỏe thận. Trong khi đó, chỉ cần những bài tập vừa phải như đi bộ, chạy bộ nhẹ hay bơi lội cũng có thể giúp cải thiện chức năng thận.

Nguồn: Times of India