5 món ăn là “lá chắn vô hình” giúp phổi sạch sẽ và đào thải độc tố, cần chăm dùng để giảm tác hại của bụi mịn

Trong những năm gần đây, ô nhiễm không khí trở thành vấn đề đáng báo động, đặc biệt là bụi mịn PM2.5. Các hoạt động giao thông, công nghiệp và xây dựng liên tục thải ra khói, bụi và các hạt siêu nhỏ bay lơ lửng trong không khí.

Cụ thể, bụi mịn khó nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại dễ xâm nhập vào cơ thể, khiến chất lượng không khí tại nhiều khu vực nội thành luôn ở mức báo động. Tình trạng này diễn ra quanh năm, nhưng vào mùa đông thường nghiêm trọng hơn do thời tiết lạnh và sương mù.

Khi hít phải, các hạt siêu nhỏ có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây viêm phế quản, hen suyễn hoặc làm nặng thêm các bệnh phổi mãn tính. Ngoài ra, bụi mịn còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, giảm chức năng phổi và ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, đặc biệt ở trẻ em, người già và những người có sức khỏe yếu.

Ngoài việc đeo khẩu trang hay sử dụng máy lọc không khí, thì chế độ ăn uống cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe phổi. Theo các chuyên gia, hãy tích cực ăn 5 thực phẩm giúp sạch phổi này, chưa kể chúng cũng có giá thành khá rẻ, phù hợp với mọi gia đình.

5 thực phẩm giúp sạch phổi, bảo vệ sức khỏe phổi

1. Ớt chuông

Ớt chuông là loại rau quả giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ các tế bào phổi khỏi tổn thương do gốc tự do. Các hợp chất trong ớt chuông còn giúp giảm viêm trong đường hô hấp, hỗ trợ quá trình làm sạch phổi và cải thiện chức năng hô hấp.

Bên cạnh đó, ăn ớt chuông thường xuyên còn giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây viêm phổi và các bệnh đường hô hấp khác. Hơn thế nữa, dưỡng chất trong ớt chuông giúp tăng sức bền cho phổi, giảm mệt mỏi khi thở và hỗ trợ cơ thể duy trì hệ hô hấp khỏe mạnh theo thời gian.

2. Bí ngô

Bí ngô là thực phẩm giàu beta-caroten và vitamin A, những dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ và phục hồi niêm mạc phổi. Khi ăn thường xuyên, bí ngô hỗ trợ làm giảm viêm đường hô hấp, tăng khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường như khói bụi và ô nhiễm.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong bí ngô giúp giảm stress oxy hóa, bảo vệ các tế bào phổi khỏi tổn thương lâu dài. Nhìn chung, thói quen ăn bí ngô thường xuyên còn hỗ trợ tăng cường chức năng hô hấp, cải thiện lưu thông không khí trong phổi và duy trì sức khỏe hệ hô hấp ổn định.

3. Cá cơm

Cá cơm là loại hải sản giàu axit béo omega-3, vitamin D và protein chất lượng cao. Những dưỡng chất này giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, đặc biệt là hệ hô hấp. Ngoài ra, omega-3 trong cá cơm có tác dụng giảm viêm, bảo vệ niêm mạc phổi và hỗ trợ phổi hoạt động hiệu quả hơn.

Vậy nên, việc ăn cá cơm đều đặn sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường như khói bụi, ô nhiễm không khí. Những dưỡng chất trong cá cơm giúp phổi khỏe mạnh, giảm mệt mỏi khi hít thở và duy trì hệ hô hấp ổn định theo thời gian.

4. Táo

Có lẽ ai cũng biết rằng, táo rất giàu chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa… giúp bảo vệ phổi khỏi tổn thương do gốc tự do. Ăn táo thường xuyên hỗ trợ làm giảm viêm trong đường hô hấp, cải thiện chức năng phổi và tăng khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

Các dưỡng chất trong táo còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ làm sạch phổi và giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp mãn tính. Thói quen tiêu thụ táo đều đặn kết hợp lối sống lành mạnh giúp phổi khỏe mạnh, duy trì hít thở hiệu quả và giảm mệt mỏi khi vận động.

5. Cà chua

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, cà chua rất giàu lycopene và vitamin C, với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ phổi khỏi tổn thương do gốc tự do và ô nhiễm môi trường. Ăn cà chua thường xuyên giúp giảm viêm đường hô hấp, hỗ trợ phổi hoạt động hiệu quả và tăng cường khả năng miễn dịch.

Ngoài ra, các dưỡng chất trong cà chua còn giúp làm sạch phổi, cải thiện lưu thông không khí và giảm mệt mỏi khi hít thở. Thường xuyên bổ sung cà chua vào bữa ăn hàng ngày là cách đơn giản để duy trì sức khỏe hô hấp và bảo vệ phổi lâu dài. Bạn nên nấu chín cà chua để hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Những thói quen giúp bảo vệ phổi khỏi bụi mịn

- Đeo khẩu trang chất lượng cao khi ra ngoài: Sử dụng khẩu trang N95 hoặc tương đương để lọc bụi mịn, đặc biệt vào những ngày không khí ô nhiễm cao.

- Tránh ra ngoài vào giờ cao điểm hoặc khi ô nhiễm nghiêm trọng: Theo dõi chỉ số AQI và hạn chế hoạt động ngoài trời khi bụi mịn vượt ngưỡng an toàn.

- Giữ nhà cửa sạch sẽ và thông thoáng: Thường xuyên lau bụi, hút bụi bằng máy có bộ lọc HEPA và mở cửa sổ vào thời điểm không khí trong lành.

- Sử dụng máy lọc không khí: Máy lọc có bộ lọc HEPA giúp giảm lượng bụi mịn trong phòng, đặc biệt hữu ích cho trẻ em và người già.

- Tăng cường hít thở sâu và tập luyện thể chất: Các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay bơi lội giúp phổi khỏe hơn và cải thiện khả năng thải độc.

Theo Healthline