5 lý do nên trồng một cây hoa giấy trong nhà

Dưới đây là 5 lý do khiến hoa giấy trở thành lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích để tô điểm cho không gian sống.

Biến góc nhà đơn điệu thành không gian rực rỡ

Điểm hấp dẫn nhất của hoa giấy chính là những chùm hoa nổi bật. Tùy giống, hoa có thể mang màu hồng, đỏ, trắng, cam, tím hoặc nhiều sắc độ khác nhau.

Khi được chăm sóc tốt, cây có thể nở thành từng chùm dày, tạo nên một mảng màu bắt mắt. Một giàn hoa giấy trước hiên, trên ban công hay bên cổng có thể trở thành điểm nhấn cho cả ngôi nhà mà không cần quá nhiều vật trang trí.

Đặc biệt, hoa giấy có thể được tạo dáng để leo theo giàn, vòm cổng hoặc hàng rào. Khi cây phát triển thành từng mảng lớn, không gian vốn đơn điệu cũng trở nên mềm mại và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Cây hoa giấy (Ảnh minh họa).

Càng có nắng, hoa giấy càng có cơ hội khoe sắc

Hoa giấy là loại cây ưa sáng. Vì vậy, ban công, sân thượng, sân trước hoặc những khu vực có nhiều ánh nắng thường là vị trí thích hợp để trồng.

Đây cũng là một ưu điểm với những gia đình có không gian ngoài trời nhưng không muốn dành quá nhiều thời gian chăm sóc cây. Thay vì phải tìm một vị trí râm mát, người trồng có thể tận dụng chính những khu vực nhiều nắng để tạo một góc cây xanh.

Tuy nhiên, nếu đặt hoa giấy trong phòng kín, thiếu ánh sáng, cây có thể phát triển kém và khó ra hoa. Vì vậy, "trồng hoa giấy trong nhà" phù hợp nhất với các vị trí như hiên, ban công, sân hoặc giếng trời có đủ ánh sáng.

Không phải loại cây cảnh quá khó chăm

Một lý do khác khiến hoa giấy được yêu thích là cây tương đối dễ chăm sóc khi đã thích nghi với môi trường.

Hoa giấy có khả năng chịu nắng và chịu khô khá tốt. Người trồng không nhất thiết phải tưới nước liên tục. Ngược lại, việc tưới quá nhiều nước có thể khiến cây phát triển thiên về lá và ảnh hưởng đến khả năng ra hoa.

Vì vậy, với những người bận rộn nhưng vẫn muốn có một cây cảnh nổi bật trong nhà, hoa giấy là lựa chọn đáng cân nhắc. Điều quan trọng là chọn đất có khả năng thoát nước tốt, cung cấp đủ ánh sáng và tưới nước phù hợp.

Có thể uốn, tạo dáng theo sở thích

Hoa giấy không chỉ đẹp ở màu hoa mà còn có ưu điểm là thân, cành có thể được định hướng và tạo dáng.

Người trồng có thể cho cây leo theo giàn, tạo thành vòm trước cửa hoặc uốn thành những dáng bonsai nhỏ gọn. Với những cây được chăm sóc lâu năm, việc tạo dáng còn trở thành một thú vui đối với người yêu cây cảnh.

Chỉ với một chậu hoa giấy, gia chủ có thể biến ban công thành một góc xanh hoặc tạo điểm nhấn cho sân trước mà không cần quá nhiều loại cây khác nhau.

Mang thiên nhiên vào không gian sống

Trong những ngôi nhà đô thị, diện tích dành cho cây xanh thường không nhiều. Một cây hoa giấy vì thế có thể trở thành cách đơn giản để đưa màu xanh và sắc hoa vào không gian sống.

Buổi sáng, một góc ban công có lá xanh và những chùm hoa rực rỡ có thể tạo cảm giác tươi mới. Khi cây phát triển thành giàn, hoa giấy còn giúp tạo nên một không gian thư giãn gần gũi với thiên nhiên.

Nếu muốn trồng hoa giấy, điều quan trọng nhất không phải là chọn vị trí thật đẹp mà là chọn nơi có đủ ánh sáng và khả năng thoát nước tốt. Khi đáp ứng được những điều kiện cơ bản này, cây có thể vừa trở thành điểm nhấn cảnh quan, vừa mang lại một mảng xanh sinh động cho không gian sống.